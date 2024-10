Le candele sono una di quelle piccole coccole che possono illuminare una giornata. Sono anche l’accompagnamento perfetto per una serata rilassante e romantica, ma acquistarle può essere costoso. Farle in casa, da soli, non solo è economico ma anche divertente. Inoltre, consente di controllare esattamente gli ingredienti impiegati per realizzarle. Leggi la nostra guida e impara fare le candele fai da te

Sono necessari solo pochi elementi per realizzare candele fai-da-te e, sebbene non si tratti di normali articoli che trovi tutti i giorni al supermercato, sono abbastanza facili da trovare e reperire online. Ecco la lista:

Contenitore resistente al calore;

Granuli di cera;

Stoppini;

Olio essenziale (facoltativo, per profumare);

Bastoncini per ghiaccioli e nastro adesivo (opzionale).

Per prima cosa è necessario scegliere il tipo di stampino, come un contenitore in vetro o in metallo, l’importante è che sia resistente al calore. I contenitori in vetro sono quelli più indicati per contenere la cera calda e, inoltre, a livello estetico risultano anche più eleganti.

Inserire lo stoppino

Se state usando solo uno stoppino, posizionatelo al centro del fondo del contenitore. Se ne state usando di più, posizionateli in modo uniforme dappertutto. A questo punto, attaccate lo stoppino in modo che rimanga dritto. Un’opzione semplice consiste nell’utilizzare del nastro adesivo e dei bastoncini per ghiaccioli per formare un tutore nella parte superiore del contenitore per tenere lo stoppino in posizione.

Scaldare il contenitore

Una volta scelto, preparate lo stampo lavandolo e assicuratevi che non ci siano crepe. Asciugatelo con un panno e fatelo scaldare leggermente nel forno fino a quando non raggiunge una temperatura più elevata rispetto a quella dell’ambiente.

Sciogliere la cera

Nel mentre, fate sciogliere la cera a bagnomaria: potete utilizzare della cera apposita, oppure riutilizzare delle vecchie candele. Scaldate la cera in una casseruola sul fuoco fino a ottenere la consistenza di un olio liquido. Riempite una padella d’acqua e mettete un contenitore resistente al calore con la cera dentro sopra il bagnomaria. Portate l’acqua a bollore e mescolate finché la cera non si sarà sciolta. Rimuovete con attenzione la cera dal fuoco.

Aggiungere il profumo

Se volete utilizzare oli essenziali per rendere più profumate le vostre candele, ora è il momento di aggiungerli. Assicuratevi che la cera si sia raffreddata al di sotto di 140 gradi Fahrenheit o l’olio essenziale potrebbe danneggiarsi. Aggiungete fino a 20 gocce per una candela da mezzo litro.

Aggiungere colore

Se volete avere delle candele colorate, inserite qualche goccia di colorante apposito. In alternativa, per una soluzione più economica, potete spezzettare un pastello a cera della nuance che preferite. Versate alcune gocce di cera all’interno dello stampo per posizionare lo stoppino con la piastra di metallo.

Trasferire la cera

Una volta che la cera si è completamente raffreddata, tagliate lo stoppino fino a circa tre centimetri successivamente accendetelo e godetevi la vostra candela profumata ed economica.

Oltre alle candele con la cera, è possibile realizzare in casa delle candele ad olio. Il vantaggio della candela ad olio risiede nella sua capacità di durare più a lungo e di essere ricaricata all’occorrenza utilizzando altro olio; inoltre non ci sarà dispersione di fumo, come avverrebbe con la cera evitando i cattivi odori.

Le candele ad olio non sono invasive né tossiche e necessitano di pochi strumenti; basta munirsi di un contenitore preferibilmente in vetro oppure in metallo: l’ideale sarebbe riciclare vecchi bicchieri o scatole di latta.

Per coprire la candela servirà della carta di alluminio o un coperchio in metallo; procuratevi l’olio che più vi piace, potrebbe essere l’olio di oliva o un qualsiasi olio vegetale, uno stoppino e un paio di forbici.

Procedimento

Il primo passaggio prevede la creazione della miscela; potete decidere di usare solo l’olio o unirlo all’acqua: in questo caso l’olio rimarrà in superficie. Potete aggiungere del colorante o degli oggetti decorativi che si depositeranno sul fondo. Il contenitore, dopo essere stato accuratamente lavato e asciugato, può essere decorato con pennarelli o nastrini per un tocco di originalità e per rispecchiare il vostro stile. Quando versate l’olio nel contenitore ricordatevi che, a circa 2/3 della sua capacità dovrete inserire lo stoppino ritagliato della lunghezza adatta al vaso che avete scelto. Potete ricavarlo da un tessuto di stoffa o cotone spesso: l’ideale sarebbe usare delle fibre naturali che reggano la fiamma. Per ultimo, potete decidere di coprire il contenitore con il suo coperchio originale; basterà forarlo e inserire lo stoppino di modo che si mantenga in posizione verticale e centrale.

La lavorazione di candele con la cera richiede, in realtà, tempi lunghi e una certa manualità, ma fortunatamente, negli ultimi anni, è venuto in nostro aiuto il gel; con questo materiale se ne possono realizzare di bellissime, decorate e profumate, in pochi semplici passaggi. Vi serviranno:

gel

contenitori di vetro

decorazioni vari

stoppino per candele in gel

pentolino

spiedino di legno

coloranti

essenze profumate

Come fare il gel

Innanzitutto procuriamoci il gel, che potremo trovare nei negozi di bricolage. Volendo, possiamo anche creare da noi il nostro gel, mescolando polvere di resina termoplastica e olio minerale bianco e facendoli bollire insieme. In questo modo, variando le proporzioni dei due ingredienti, potremo cambiarne la densità. Ci serviranno poi uno stoppino, un contenitore di vetro e dei piccoli oggetti, come ad esempio conchiglie o petali di fiori, da inserire al suo interno per abbellire la nostra candela. Durante questa operazione, l’ unica difficoltà che potremo incontrare è quella di mantenere i nostri oggetti decorativi nella posizione desiderata e nel frattempo versare il gel nel contenitore. È bene anche coprire il tavolo sul quale lavoreremo, magari con carta di giornale, e posizionare l’ occorrente, come le conchiglie o qualsiasi altra decorazione, in maniera tale che poi sia semplice da prendere all’ occorrenza.

Come sciogliere il gel

Il gel va unicamente sciolto a “bagnomaria”; questo è l’unico metodo che permette di mantenerlo della giusta densità, anche dopo essere stato tolto dalla fonte di calore. Mettiamo, quindi, il contenitore con il prodotto nel nostro pentolino colmo d’ acqua; evitiamo di farlo entrare a contatto con quest’ ultima, questo rischierebbe di opacizzare il gel, compromettendo il risultato estetico finale. Facciamolo, quindi, sciogliere a fiamma bassa. Ogni tanto mescoliamo con un cucchiaio il contenitore del gel, questa operazione faciliterà lo scioglimento. Togliamo il prodotto dal pentolino solo quando risulterà ben sciolto e non più gelatinoso. Ricordiamo che il gel fonde a circa 90/95 °C. Volendo, possiamo aggiungere colore o essenze profumate alla nostra creazione, basterà versare all’ interno del preparato, mentre si sta sciogliendo, gli appositi coloranti o profumi, reperibili sempre nei negozi di fai da te.

Come colare il gel

A questo punto scegliamo il contenitore, possibilmente in vetro, che darà forma alla nostra candela e prepariamoci a posizionare lo stoppino al suo centro. Per agevolarci in questa operazione, aiutiamoci con uno spiedino in legno: per prima cosa posizioniamo lo stoppino sul fondo e versiamo una piccola quantità di gel, per fissarlo; facciamo quindi asciugare il tutto per un minuto. Successivamente, per far sì che lo stoppino rimanga ben dritto, arrotoliamo la sua estremità allo spiedino e mettiamolo orizzontalmente sul bordo del contenitore, in questo modo si manterrà in perfettamente verticale. Proseguiamo adesso con la colatura, posizionando eventualmente piccole conchiglie, fiori, sabbia colorata o altro e facendo attenzione, durante questa manovra, a non spostare le decorazioni che stiamo inserendo. Continuiamo a versare, lasciando almeno 5 mm dal margine superiore, facciamo poi freddare la candela per un’oretta circa a temperatura ambiente, fino a quando non vediamo che il gel si sia solidificato. A questo punto la nostra candela è pronta. Ora potremo finalmente utilizzarla per decorare la nostra casa.

La fragranza agrumata è l’ideale per profumare la casa delicatamente e in modo fresco tutto l’anno. Inoltre, se utilizzerete cere naturali e limoni biologici, vi assicurerete aromi sicuri e benefici capaci di eliminare anche i cattivi odori.

Spolpare il limone

Acquistate dei limoni biologici e tagliateli a metà; scegliete quelli più grandi e con la scorza dura e spessa. Potete anche utilizzare i limoni del vostro alberello, oppure acquistarli presso coltivatori della vostra zona, questi solitamente hanno una buccia più spessa e perfetta per realizzare le candele. Scavate la polpa del limone e tenetela da parte, poi lasciate asciugare all’aria i contenitori così ricavati.

Sciogliere la cera

Ora sciogliete la cera naturale a bagnomaria (la potete acquistare nei negozi per il fai da te e l’hobbistica). Oppure utilizzate dei rimasugli di vecchie candele e unite del burro di cocco, in questo modo le candele al limone fai da te risulteranno più naturali e amiche dell’ambiente. Aggiungete al composto anche la polpa di agrume che avete tenuto precedentemente da parte, mescolate bene e se volete un aroma più intenso unite poche gocce di olio essenziale di limone.

Riempire gli stampini

Ora è il momento di riempire gli stampini creati con la scorza del limone. Posizionateli in luogo sicuro, su un piano o dentro una leccarda per i muffin, poi versate delicatamente la cera sciolta in ciascuno di loro, ma prima posizionate al centro uno stoppino apposito. Se non li avete, realizzateli con dello spago bianco che avrete immerso nella cera e che avrete fatto asciugare a testa in giù. Lasciate ora rapprendere le candele per almeno 24 ore in luogo asciutto e ventilato. Le candele al limone sono pronte per essere utilizzate in casa o per essere regalate. Grazie alla loro fragranza agrumata e delicata, che piace un po’ a tutti, le potete accendere in cucina e in bagno per eliminare i cattivi odori, oppure in soggiorno per dare una nota mediterranea alla casa. Se volete un mix olfattivo più particolare, potete utilizzare altri oli essenziali da aggiungere alla cera sciolta. Per esempio il geranio e la citronella, ottimi per allontanare insetti e zanzare in estate, oppure la lavanda per una nota ancora più fresca e avvolgente. La zagara invece è romantica e perfetta per una serata a due.

Per realizzare le candele fai da te con sabbia e olii essenziali vi serviranno:

Contenitori di vetro

Confezione di gel per candele

Stoppini cerati con fondello

Pentolina

Conchiglie

Sabbia

Olio essenziale di lavanda

Palettina

Acqua

Preparare la cera

La prima cosa che dovete fare è quella di preparare la cera. Quindi prendete un pentolino, versate dentro dell’acqua e fatela bollire leggermente. Mettete dentro un bicchiere con la cera in gel e lasciatela sciogliere. Quando si scioglie completamente, toglietela dal fuoco e aggiungete l’olio essenziale che preferite. Mescolate la cera con un bastoncino di legno e passate a confezionare le candele profumate. Per fare questo lavoro, potete scegliere varie decorazioni, come la sabbia, conchiglie, foglie secche e perline di vetro colorate. Vediamo come realizzarne una con la sabbia.

Inserire la cera

A questo punto, potete inserire la cera nell’apposito contenitore. Ovviamente questa operazione, dovete farla soltanto se il gel risulta perfettamente liquefatto. Dopodiché, mettete il vasetto su un piano e versate la sabbia e bagnatela con acqua abbondante. Fate uno scavo regolare al centro della sabbia, aiutandovi con un bicchiere rovesciato. Questo scavo servirà a contenere la cera e formare lo stampo. Ora versate la cera calda e completamente sciolta. Fatto ciò, quest’ultima inizierà a raffreddarsi e i granelli di sabbia si incolleranno in poco tempo alla superficie esterna. Procedete così, fino a riempire tutti gli altri vasetti.

Completare le candele

Per concludere passate a completare le candele profumate. Lasciate raffreddare le candele e inserite al centro di ognuna gli stoppini. Assicurandovi di fare questa operazione, prima che la cera si indurisca del tutto. Gli stoppini devono essere abbastanza lunghi da toccare il fondo della candela. Dopodiché, fate raffreddare le candele per due ore. Trascorso il tempo, prendete i vasetti e sollevate le candele, aiutandovi con una paletta. In seguito, scuotete le candele per far scivolare via la sabbia in eccesso. Infine, confezionate le candele con dei sacchettini di plastica trasparenti e legateli con un nastro.

Come decorare le candele fatte in casa

Come abbiamo visto, ci sono molti metodi per decorare le candele realizzate in casa. Per una decorazione d’effetto molto veloce potete utilizzare dei glitter e del nastro biadesivo per creare la forma che volete. In alternativa, poi, per decorare e profumare ulteriormente, aggiungete delle spezie come dei bastoncini di cannella e legateli con uno spago. Anche la tecnica del decoupage è perfetta per la decorazione, ma, in questo caso, è meglio prediligere candele di colore bianco: ritagliate le immagini che vi piacciono e fissatele con della colla. Se si formano delle grinze o delle pieghe stendetele con un pennello o direttamente aiutandovi con le dita.

