Come fare un centrotavola con delle vecchie bottiglie in vetro

S iete appassionate di fai da te? Con delle vecchie bottiglie di vetro potete realizzare dei bellissimi centrotavola. Il risultato sarà davvero originale. Ecco per voi alcune idee.

Prima soluzione

Mettete da parte alcune bottiglie di vetro trasparenti e altre colorate, alcune alte e altre basse. Per decorarle utilizzate fiori, capaci di adattarsi al meglio alle bottiglie in senso verticale. Posizionate le bottiglie vicine tra loro e legatele con un cordino. Attorno ponete delle candele. Donerete un tocco chic alla vostra tavola.

Seconda soluzione

In alternativa, potete tagliare una bottiglia di vetro e decorarla secondo la vostra fantasia. Potete inoltre inserire fiori secchi, rametti, nastri o applicare disegni con lo stucco o pennarelli.

Terza soluzione

Un’altra soluzione valida è quella di verniciare le bottiglie di vetro con dello spray di colore bianco opaco. Ricordatevi di rivestire la superficie sulla quale poggerete le bottiglie per verniciarle così da non creare danni. Coprite uniformemente tutta la superficie delle bottiglie con una prima passata di spray. Non avvicinatevi troppo alle bottiglie mentre spruzzate per evitare accumuli di vernice. Lasciate asciugare le bottiglie e poi passate lo spray una seconda volta per compattare il colore. A questo punto, inserite acqua e fiori (a vostra scelta), meglio se colorati così da spezzare con bianco delle bottiglie. Il risulato sarà molto chic.