Uno dei momenti senza dubbio più attesi da grandi e piccini è quello della realizzazione dell’Albero di Natale. Un avvenimento che crea sempre gioia ed entusiasmo in tutte le famiglie. L’albero rappresenta infatti uno dei simboli per eccellenza del Natale ed è la decorazione che più di ogni altra riesce a simboleggiare questa ricorrenza. In questa guida vogliamo illustrarvi come scegliere le luci da sistemare sull’albero, in modo da renderlo ricco, appariscente e luminoso.

Luci dell’albero di Natale

Natale si avvicina: manca veramente pochissimo. È arrivato il momento di chiudere la lista dei regali e pensare a come fare l’albero di Natale che insieme al Presepe rappresenta uno dei must della festa più amata da grandi e piccini. Per il vostro abete dovrete decidere se seguire un tema particolare, e di conseguenza scegliere gli addobbi giusti iniziando dalla illuminazione, fondamentale per creare la giusta atmosfera. Vediamo la gamma di luci e come metterle in poche e facili mosse.

Luci dell’albero di Natale: come sceglierle

Ogni volta che si desidera approntare un Albero di Natale è importante comprendere come decorarlo. E soprattutto è indispensabile scegliere il numero esatto di luci da apporre per creare una luminosità adeguata. Le luci rappresentano i primi elementi che devono essere messi sull’albero di Natale. È buona regola sceglierle con cura, seguendo il proprio gusto e lo stile che si preferisce. A tal proposito, le opzioni sono svariate. Infatti, si può optare per luci bianche, colorate, fisse, lampeggianti, miste e quant’altro. Per evitare un effetto spoglio ed arrangiato, il nostro consiglio è di comprarne due o tre file, in proporzione alla grandezza dell’albero, e preferibilmente orientarsi sui led, che sono a bassissimo consumo. Le luci a led sono ideali se l’albero rimarrà all’aperto o in una stanza molto luminosa, oppure potete sceglierle a globo, dal notevole impatto estetico. È possibile anche utilizzare un divertente set di luci a forma di candela o di alberello di Natale, che fisserete all’albero con una pinza che si mimetizza tra i rami. Prima di cominciare con la fase di montaggio, è consigliabile distanziare l’albero dalle pareti e da altri ostacoli. Generalmente, andrebbe collocato al centro della stanza, in modo tale da poterci liberamente girare attorno.

Luci dell’albero di Natale: quante metterne

Per valutare il numero occorrente di luci, sarà necessario valutare alcuni elementi dell’Albero come, ad esempio, la sua altezza, il diametro del tronco e la conformazione delle luci. Il primo aspetto da considerare è dunque quello relativo all’altezza dell’albero di Natale. Per un albero di altezza normale (diciamo all’incirca di un metro e mezzo) occorreranno almeno 300 luci, anche se di piccole dimensioni. Qualora invece l’altezza del vostro albero superasse abbondantemente i due metri, allora sarebbe necessario apporre un filo con almeno 600 luci. Altro esempio: disponete di un Albero di 5 metri di altezza? Utilizzate pure circa 1.000 luci. In tutti questi casi, comunque, l’effetto luminoso sarà perfettamente garantito. Ricordate inoltre che gli alberi posti nei luoghi aperti, come terrazzi o giardini, necessitano solitamente di un numero di luci inferiore rispetto a quelli posti all’interno degli appartamenti. Il diametro del tronco dell’albero va scelto in riferimento alla sua altezza e peso: optate sempre per un albero dal tronco molto robusto se desiderate apporre numerose e voluminose decorazioni, in modo che sia in grado di sorreggere tutto il peso di queste.

Luci dell’albero di Natale: le dimensioni

Altro aspetto sempre da considerare, quando si desidera illuminare un albero di Natale, è quello relativo alla forma e alla dimensione delle luci. Scegliete dunque delle le luci grandi o dalla forma ampia e particolare (e non i classici, minuscoli lumicini) se desiderate collocare sull’albero molte e fitte decorazioni. Ricordate inoltre di rendere intermittenti le luci: è infatti questa un’altra ottima idea per decorare il vostro albero e dotarlo di un’illuminazione più graziosa e suggestiva.

Luci dell’albero di Natale: come metterle

A questo punto, si può prendere l’estremità nella quale è collocata la presa dell’alimentazione elettrica, per poi posizionarla alla base. Da qui occorrerà salire in modo graduale a spirale, accompagnando la fila di luci muovendosi tutto intorno, per non creare degli intoppi. Distribuire in maniera ordinata e regolare, in modo da non ottenere un risultato a macchia, con delle aree molto dense ed altre praticamente vuote. Nel primo giro è buona regola concentrarsi sulla zona interna, sfruttando lo spazio tra il tronco e le estremità dei rami. Per inserire le altre catene luminose, occorre seguire la medesima procedura, avanzando dal basso verso l’alto con dei movimenti a spire. Nei giri successivi, tuttavia, è necessario spostarsi verso le punte dei rametti e mantenere delle linee parallele alle altre serie, scongiurando possibili accavallamenti. Di tanto in tanto, è necessario allontanarsi dalla pianta ed esaminare il proprio lavoro, in modo tale che si potranno scorgere i punti spogli ed inserirci tempestivamente delle lucine durante la fase di montaggio. Per facilitare l’osservazione e rendersi conto del buon andamento generale, è fondamentale accendere le luminarie.

Luci dell’albero di Natale: le più originali

Oltre alle classiche luci a led, ce ne sono alcune tipologie davvero originali tra cui potete scegliere.

Luci all’uncinetto

Se siete esperte di lavori all’uncinetto e con la lana, e avete del tempo a disposizione, potete ricoprire il vostro filo di luci, realizzando qualcosa di alternativo. Scegliete delle lampadine non troppo piccole e poi rivestitele secondo la vostra fantasia e con colori accesi. Procuratevi: il filo di cotone, l‘uncinetto, un po’ di ovatta e un ago. Imbottite l’involucro della luce con il cotone e poi chiudete il lavoro. Anche con la lana si possono fabbricare vere e proprie coperture per le palline e spaziare con la creatività per quanto riguarda il tema: realizzate fiocchi di neve o utilizzate la tecnica patchwork.

Luci con la carta

Se amate il fai da te potete divertirvi e creare le vostre particolari, uniche e creative luci natalizie. Per esempio le palline luminose con la carta sono molto semplici da realizzare. Basta procurarvi: colla vinilica, un pennello, dei palloncini piccoli, forbici, carta da cucina e un filo di luci al led. Gonfiate i palloncini, diluite la colla da stendere sulla superficie del palloncino: a questo punto tagliate delle strisce di carta da cucina e fissatele sulla superficie dei palloncini. Ripassate la carta con la colla, ricoprendo il palloncino con due strati. Lasciate asciugare per un giorno e poi potete colorarle a vostro gusto con i colori dell’oro o del rosso e creare un’aria natalizia sbarazzina.

Luci con spaghi colorati

Per realizzare le vostre palline con gli spaghi colorati, basta prendere un filo di lampadine bianche e tanti palloncini quante sono le luci che dovrete coprire. Gonfiateli leggermente per ottenere le vostre palle di spago colorate. Stendete con un pennello su tutta la superficie del primo palloncino uno strato di colla vinilica, cominciate quindi a coprire il palloncino con lo spago come se fosse un gomitolo ma lasciando dei buchi che permettano, finito il lavoro, di far passare la luce. Mettete quindi un filo di colla vinilica anche sullo spago colorato. Lasciate asciugare per una notte intera la colla, il giorno seguente fate scoppiare i palloncini ed estraeteli dalla pallina di spago. Infilate una lampadina del filo di luci in ciascuna pallina e il gioco è fatto!

Albero di Natale: come applicare le decorazioni

Una volta che è stata montata anche l’ultima fila di luci, sarà possibile ritenersi soddisfatti, dal momento che la parte più impegnativa è terminata. A questo punto, è giunto il momento di divertirsi un po’, appendendo tutti quanti gli altri addobbi rimanenti. Alla fine di tutto questo bel lavoro, finalmente, ci si potrà rilassarsi e godere la magia e l’atmosfera della festività più affascinante di tutto l’anno.

Come fare l’albero di Natale perfetto

Ma come si fa l’albero di Natale perfetto? Il primo passo è proprio scegliere l’albero di Natale che per forma e grandezza meglio si adatta alla stanza che lo ospita. Una volta che abbiamo trovato l’albero da decorare, facciamo uno scrupoloso controllo di tutti gli addobbi che possediamo, valutando se eliminare quelli troppo vecchi o danneggiati. Verifichiamo anche lo stato dei festoni e del puntale da sistemare in cima all’albero. Decidiamo se il nostro albero di Natale deve o meno avere un tema. Il tema in questione può essere semplicemente un colore (rosso, bianco, argento o oro, solo per fare un esempio) oppure qualcosa di più vincolante, ad esempio gli angeli, le stelle, gli elfi e le renne di Babbo Natale. Una volta che avremo stabilito il tema potremo passare a montare le decorazioni sull’albero. Si comincia prima dalle luci, poi con le decorazioni da appendere e i festoni e infine il puntale.

Per coprire il vaso, o nel caso dell’albero di Natale finto le gambe di ferro, si possono usare i festoni avanzati.

