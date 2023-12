Come decorare la tavola di Natale con i tovaglioli di carta

A vete deciso di organizzare il pranzo del 25 dicembre con amici e familiari? Per fare bella figura, non bisogna lasciare niente al caso. Sapete che semplicemente piegando i tovaglioli di carta potete decorare la tavola di Natale in modo delizioso? Ecco come farlo.

Il fiocco

Dividete il tovagliolo realizzando un triangolo per poi ripiegare la punta verso l’interno. Successivamente, arrotolate la stoffa libera verso il centro per creare il fiocco, e inserite un anello portatovagliolo (o, in alternativa, un nastro o dello spago).

L’albero di Natale

Piegate per due volte il tovagliolo a metà così da ottenere un quadrato. Una volta ruotato, in maniera tale da avere un rombo, voltate uno dei lembi lasciando un centimetro di margine. Infine, dopo averlo rovesciato, piegate le due estremità verso l’interno per poi rivoltare i bordi. Otterrete una forma ad albero di Natale.

La stella di Natale

Per ottenere una Stella di Natale, è sufficiente ripiegare più volte il tovagliolo. Per un maggior effetto, utilizzate il ferro da stiro.

La rosa

Piegate il tovagliolo e poi arrotolatelo. Per un maggior effetto visivo, scegliete dei tovaglioli rossi.