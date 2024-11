Stai cercando dei regali di Natale per lui e non sai cosa fare? Buttati sul beauty, non sbagli mai. Non lo diciamo solo noi, ma i dati ufficiali di Cosmetica Italia. L’anno scorso il mercato dei cosmetici maschili in Italia ha registrato un bel salto in avanti, superando i 141 milioni di euro. Certo, al momento rappresentano solo il 25% del totale delle vendite, ma attenzione: rispetto a cinque o dieci anni fa, la crescita è impressionante. Questo boom segnala un vero e proprio cambiamento culturale: la cura di sé non è più un’esclusiva femminile ma un’espressione di benessere che sta conquistando davvero tutti.

«Nel 2023 le abitudini di consumo maschili, accelerate dall’effetto della pandemia sulle specifiche esigenze del consumatore di cosmetici, segnalano un’attenzione in calo verso i prodotti classici e confermano lo spostamento su nuove tipologie ad alte prestazioni, come le lozioni tonificanti e le creme multifunzione rivolte al mercato maschile e dedicate alla cura della barba» spiega Cosmetica Italia.

I prodotti beauty più richiesti (e usati) dagli uomini

Quali sono i prodotti più gettonati tra gli uomini? Su tutti, i profumi: irresistibili, restano il beauty must-have per eccellenza. Subito dopo ci sono i prodotti per il corpo, seguiti da quelli per l’igiene orale e dalla cura dei capelli. Insomma, l’uomo di oggi non si accontenta più del minimo indispensabile. Anche il grooming non è mai stato così in voga, con un’esplosione di barber shop che offrono servizi sempre più mirati.

Il regalo perfetto per chi ha la barba!

La cura della barba, in particolare, è diventata un vero simbolo di stile. Che si tratti di una barba corta e ben definita, di una lunga e folta, o del classico look “hipster”, ogni uomo può esprimere la propria identità attraverso il modo in cui la cura e la modella. C’è un prodotto per ogni step e tipologia di grooming: dal rasoio elettrico al regolabarba, dal tagliacapelli al rasoio elettrico da uomo per il corpo. Fra i regali di Natale per lui troverai tantissime proposte per i beard lovers.

Le differenze fisiologiche della pelle maschile: parola all’esperta

Ma la pelle maschile ha davvero caratteristiche uniche? «Dal punto di vista anatomico, la pelle dell’uomo è più spessa (circa il 20% in più rispetto a quella femminile).

Presenta una densità maggiore di fibre di collagene, il che comporta un invecchiamento cutaneo più tardivo

Tuttavia, quando questo processo inizia, progredisce più velocemente rispetto a quanto accada alla pelle delle donne. La differenza non è solo fisiologica. Gli uomini tendono ad avere una minore predisposizione alla prevenzione dell’invecchiamento cutaneo attraverso l’uso regolare di cosmetici», spiega la cosmetologa AIDECO, Benedetta Basso. «Per la rasatura “a umido” l’uso di schiume, gel o creme da barba garantisce una maggiore protezione della pelle. Per chi opta per la rasatura “a secco” con rasoio elettrico è essenziale utilizzare prodotti pre-rasatura specifici per evitare eventuali irritazioni. Dopo la rasatura, l’applicazione di un dopobarba idratante e privo di alcool aiuta a ripristinare il film protettivo della pelle» conclude la cosmetologa.

Regali di Natale per lui: i nostri prodotti preferiti pensati per l’uomo

Dimentica il pulito, il cortese e l’innocente. Filthy Musk Di Borntostandout (€270) contiene note di muschio allo stato puro, grezzo e indomito nella sua piramide olfattiva.

Fra i regali di Natale per lui (e per te?) c’è anche ASMANA Wellness World. Permette di creare tante combinazioni ideali per un gift su misura. Le box contengono pacchetti per il centro benessere a partire da €39.

Il Tagliacapelli Cordless Super-X Metal Series – E991E di BaByliss (€129,90) è realizzato con lame di precisione in acciaio giapponese, con un angolo di rasatura calcolato al millimetro, per tagli di grande effetto su tutti i tipi di capelli.

Fra i regali di Natale più desiderati per lui c’è OneBlade 360 Face + Body di Philips (€54,99). Consente di radere, regolare e rifinire la barba e i peli del corpo di qualsiasi lunghezza, anche nelle zone più difficili da raggiungere o in quelle più delicate. Sia su pelle asciutta che bagnata.

l Micro Groomsman Trimmer di Wahl (€10,99) è un rifinitore a penna per la rimozione sicura e indolore dei peli di naso e orecchie. La sua lama di precisione è perfetta anche per definire barba e sopracciglia con cura.

Gift Set M di Rituals (€39,90) include docciaschiuma in gel da 200ml, shampoo e detergente corpo 2 in 1 da 200ml, lozione corpo anti-secchezza da 70ml, eau de parfum da viaggio da 15ml.

Il Perfect Beard Kit Pro King C. Gillette include il regolabarba elettrico PRO dotato di 40 impostazioni di lunghezza e 2 pettini regolatori per una versatilità estrema su barbe di tutte le lunghezze. Completano il kit un detergente e il balsamo da barba. Un set completo e portatile, perfetto anche in viaggio.

Per l’uomo, Collistar Milano e The Bridge propongono un esclusivo, pratico e capiente beauty, disponibile in color verde e ispirato alle classiche pochette artigianali fiorentine. Al suo interno, Dopobarba Pelli Sensibili 100 ml + Gel Doccia Tonificante 100 ml (€46).

Le note dolci e fruttate di Black Vanilla di Zielinski & Rozen (€95) mixano accenni di spezie e diversi tipi di vaniglia per un jus avvolgente e unisex.

Un profumo al fico che riscalda e rincuora. Purple Fig di Vilhelm Parfumerie (€175) si apre con sentori di pepe di Sichuan in testa, evolve con galbano, fico verde e assoluta di gelsomino nel cuore per chiudere con note intense di vetiver e legni di cashmere.

Wander Kit di TOILETPAPER Beauty (€43) è un set regalo composto da detersivo per i piatti e sapone per le mani, al profumo di cera d’api e mandorle dolci. Entrambi racchiusi in una box già iconica.

Fra i regali di Natale per lui c’è la Limited Edition Cortina, Rudy Profumi rende omaggio alla celebre località sciistica e alla sua atmosfera invernale. La confezione regalo è composta da Bagno & Doccia Schiuma e Crema Corpo e mani (€25,90).

L’edizione limitata con pochette in tessuto Vetiver Beauty Verde Freschezza di L’Erbolario (€29,90) farà felice chi ama le fragranze fresche, agrumate e legnose. È il profumo dello Shampoo e della Lozione deodorante pensati per lui.

Tra le fragranze speciali di Jo Malone c’è il nuovo Orange Bitters Cologne (€146). Avvolgente, dall’aroma deliziosamente rassicurante e sontuoso. Un must per chi ama gli agrumi.

Yarrow Macerate di Officine Universelle Buly 1803 (€36,60) è un olio after shave davvero lussuoso. È arricchito con macerato di achillea, lenitivo e indicato per la pelle soggetta a imperfezioni.

Il rasoio per il corpo Body Groomer 5 di Braun (a partire da €43,59) è delicato su tutte le aree del corpo, anche le più sensibili, come petto, ascelle, gambe e inguine.

Ringana Fresh Moisturiser For Men (€48,50) contiene un complesso di principi attivi calibrato per la pelle maschile. Ha un’azione antiossidante ed equilibrante, protegge dagli influssi esterni e attenua impurità e irritazioni. La pelle risulta immediatamente più fresca e levigata. La gradevole e leggera texture penetra rapidamente nella cute.

La fragranza Shamanic di MANI (€165) si apre con note di alloro, radice di angelica, origano, coriandolo, cardamomo che introducono un cuore di patchouli e mirra. Nel fondo, un jus intenso di benzoino, vaniglia, ambra, legno di sandalo.

Nell’iconica bottiglia a forma di carta di credito, No Limit$ Platinum di Philipp Plein (€75) racchiude note potenti di pino argentato, salvia sclarea e lavanda. Realizzato dal celebre Alberto Morillas.

Fra i regali di Natale per lui c’è il rituale di Royal Beauty Energizing Kit (€12,90). Si tratta di un kit corpo al profumo di sandalo, racchiuso in una elegante confezione regalo con un pratico gel bagno&doccia e una crema 2 in 1 per mani e corpo.

Il Cofanetto Venetian Blue di The Merchant of Venice (€160) si compone dell’Eau De Parfum e dell’After Shave Balm della linea Nobil Homo Care. Un’idea regalo per il moderno viaggiatore cosmopolita determinato a esplorare nuove frontiere con eleganza.

Il Set Q+A Bodycare Heroes (€12,50) include tre prodotti imprescindibili per la skincare quotidiana di tutto il corpo. Lo Scrub Corpo Esfoliante AHA, il Gel Doccia all’Acido Salicilico ed il Burro corpo alla Vitamina C. Tutti nel pratico formato da 50ml particolarmente comodo anche per chi ama viaggiare.

Il coloratissimo cofanetto POLICE MY AVATAR (€21,90) si compone di due prodotti: l’iconico Eau de Toilette Police To Be My Avatar da 40 ml ed il Gel Doccia da 100 ml.

La texture gel di Jaluronius 2% di Cosmetici Magistrali (€49,90, in farmacia) è super idratante e adatta a ogni tipologia di pelle.

Il cofanetto Routine Rasatura di Eau Themale Avène (€29,90, in farmacia) include schiuma da barba e balsamo dopobarba. I prodotti sono super delicati sulla pelle grazie alla formula arricchita con acqua termale.

Per chi ama i classici: Kit Agnostico Legends – The Legendary One di Bullfrog. Un omaggio all’iconica fragranza Agnostico. Contiene: Balsamo Multifunzione (100 ml) in edizione limitata, ideale per barba, capelli e viso & Agnostico Distillate Eau de Parfum (100 ml), un’essenza leggendaria che trasforma l’iconica fragranza in un profumo elegante e intramontabile (€99).

Mineral Black di Arrogance (€48) ha un jus forte e deciso, aromatico e ambrato, dedicato all’uomo dal gusto essenziale. Un mix unico di Cashmere, Cuoio, Patchouli e Lavanda.

Il rasoio Remington Limitless X X9 XR1795 (€139) ha un sistema di taglio ibrido SynX che garantisce potenza e velocità, comfort e precisione.

Fra i regali di Natale per lui, c’è anche il Set regalo Wild Nature di Balea (€4,99, negli store dm). Contiene tre gel doccia uomo in tre diverse fragranze: legnosa, agrumata e acquatica.

Man Crema Viso Anti-Aging di Mediterranea (€24,80) contiene acido ialuronico per contrastare la formazione di rughe profonde, migliorando l’elasticità e la tonicità della pelle. La sua texture piacevolmente leggera si assorbe in un attimo.

Il Cofanetto Beard Club di Hemp Care (€25,20 da Douglas) contiene shaving gel + balsamo corpo arricchiti con prezioso Olio di Canapa Italiana Bio che aiuta a prevenire l’irritazione causata dalla rasatura. Con l’aggiunta di Estratto di Bambù, conferisce freschezza e benessere.

Se cerchi un regalo di Natale per l’uomo sportivo, Lo Sport Set della collezione Douglas è il kit ideale. Al suo interno, un gel doccia 2 in 1 per corpo e capelli e un antitraspirante 48h (€16,99).