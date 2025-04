L’unica condizione preliminare per costruire un’amaca fai da te è avere a disposizione due alberi o due pali a cui poterla fissare. Per il resto, procuratevi tutto l’occorrente necessario e mettetevi al lavoro: sarà semplicissimo!

Come costruire un’amaca in giardino

Si sa che con l’arrivo della primavera, ma soprattutto durante l’estate, l’amaca è perfetta per riposarsi durante le ore più calde della giornata. Basta stendersi all’ombra, rilassarsi, chiudere gli occhi e fermarsi ad ascoltare i rumori della natura. È una cosa molto rilassante, serve a spazzare via tutto lo stress accumulato durante i mesi invernali. Non bisogna per forza acquistare un’amaca che costa un occhio della testa: è possibile benissimo realizzare in casa il proprio angolo di paradiso con pochi materiali e, soprattutto spendendo il minimo sindacale, ottimo per lo spirito e per il portafoglio. Ognuno di noi può realizzare un’amaca nel proprio giardino, non si deve disporre necessariamente di spazi sterminati, semplicemente c’è bisogno di un po’ di spazio per posizionarla.

Come costruire un’amaca in corda

La prima cosa che dovete fare è decidere se realizzare un’amaca in tessuto o in rete: serviranno, infatti, diversi materiali per le due differenti tipologie. L’amaca in rete facilita la ventilazione, per questo motivo è ritenuta da molti migliore rispetto a quella in tessuto. Una volta deciso il tipo di amaca che volete realizzare possiamo cominciare.

Occorrente per costruire un’amaca

Procuratevi della corda (100 m abbondanti), 2 morali di legno di uguale dimensione, chiodi a cavallotto. Dovete tagliare la corda e ricavarne nove pezzi di lunghezza pari a circa 11 metri, vi dovranno avanzare due altri pezzi lunghi 2 metri e mezzo, piegate le corde a metà. È bene cercare di porre estrema attenzione alla metratura della rete e della corda, perché da esso dipenderà la realizzazione efficace ed efficiente della stessa amaca.

Creare il nodo a bocca di lupo

Create un nodo a bocca di lupo in una delle estremità, infilate il pezzo di legno procurato in precedenza nelle asole che avete formato creando i nodi. Con dei chiodi fissate la corda nel mezzo del morale: per quanto riguarda i pezzi di corda restanti (quelli di 2 metri e mezzo) divideteli in parti uguali e fissateli. Fissate il bastone dell’amaca ad un’altezza idonea per fare i nodi, avendo cura di bloccare a terra le corde esterne, affinché rimangano sempre tese. È importante eseguire tutti i singoli passaggi, con estrema attenzione, evitando errori ed intoppi, che finirebbero con il compromettere la buona riuscita dell’amaca stessa. Avere un’amaca resistente ed anche intatta, è l’elemento fondamentale da non sottovalutare mai!

Intrecciare l’amaca

Per il momento lasciate da parte le corde più corte, che saranno quelle laterali della vostra amaca. Ora si può iniziare a tessere la rete: si devono annodare le corde fino a raggiungere, con ciascun capo, il punto simmetricamente opposto dell’altra testata. Sistematevi in una posizione comoda per lavorare perché questa parte del progetto vi impiegherà del tempo. Scegliete uno dei due lati, lasciate una distanza di 4 cm dal paletto, dove andrà fissata l’amaca, prendete il terzo annodatelo al quarto, in modo perfetto e deciso, quindi annodate il quinto filo con il sesto e così via fino all’ultimo.

Tessitura della rete

Dovrete continuare a tessere fino ad ottenere una rete lunga circa 30 cm in più della vostra altezza. Annodate l’estremità delle corde, con lo stesso procedimento che avete adottato per la rete: seconda con terza, quarta con quinta ecc. Infine realizzate un’asola a bocca di lupo per ogni nodo. Infilate il secondo pezzo di legno in queste altre asole, fissate le corde all’estremità. Per appendere l’amaca si deve aggiungere a ciascuna delle testate 2 tiranti: è possibile utilizzare 2 trecce (tessute con la corda) o due pezzi di cinta delle tapparelle. Fatele passare varie volte a ciascuna delle estremità delle testate e finite con un cappio per poterle appendere. Ora la vostra amaca è pronta, non vi resta che stendervi e rilassarvi.

Come costruire un’amaca in tessuto

Avete delle tende che non servono più? Vi dispiace gettarle via e vorreste costruire qualcosa di veramente originale? Potete farlo realizzando una simpatica e bellissima amaca, per dare anche un tocco di tropicale al vostro giardino o alla vostra casa.

Occorrente

Tenda di un materiale resistente (preferibilmente quelle da sole)

Stecche di legno

Ago

Filo

Macchina per cucire

Frange

Corda (almeno 3 mt)

Cerchietti di corda

Scegliere la tenda

Per creare un’amaca, è, innanzitutto, necessario fare attenzione al tipo di tenda che verrà utilizzato. Infatti, non tutti i tessuti dei tendaggi sono adatti a questo fine. Alcuni sono davvero molto leggeri e, nonostante possano venire rinforzati, non reggerebbero il peso di una persona. Le stoffe più adatte per realizzare una splendida amaca, sono quelle come il canapone, o quelle stoffe utilizzate per le tende da sole che sono molto resistenti al caldo e fatte di un materiale che non si corrode se esposto per troppo tempo al sole.

Cucire la tenda

Adagiate la tenda su di un letto. Controllate bene se ci sono rotture o buchi (causati molto spesso da chicche). Se, eventualmente, ci sono delle rotture che, però, non siano eccessivamente notevoli, potrete ripararle con ago e filo dello stesso colore della stoffa. Fate un orlo di circa dieci centimetri, che andrete a cucire provvisoriamente. L’orlo va creato sia all’inizio che alla fine della tenda. Con accuratezza, passate sotto la macchina per cucire lasciando aperti i due lati del rettangolo che avrete formato.

Fissare i pali

Acquistate in un centro per il bricolage delle stecche di legno duro e molto resistente di circa un metro e mezzo che terminano sia da un lato che dall’altro con una pallina di legno. In una merceria ben fornita, acquistate dei cerchietti all’uncinetto che solitamente servono per i tendaggi, ma che comunque potete creare anche voi, se siete capaci di farlo. I cerchietti sono di corda o juta, quel materiale con cui si preparano alcune borse. Esso è di fibra forte e resistente. Infilate la stecca nell’orlo che avete preparato alla tenda e collocate un cerchietto alla fine della stecca. Attaccate al cerchio circa un metro e mezzo di corda che andrete ad unire ad un altro cerchietto, che collocherete dall’altra parte della stecca di legno. La pallina di legno finale, servirà a non fare uscire il cerchietto dall’asta di legno.

Fissare l’amaca

Ripetete questa operazione anche alla base della tenda. Vedrete, così, formarsi una bellissima amaca che fisserete in giardino tra due alberi con la corda che avete attaccato ai cerchietti. O in casa fissandola al muro, tra due pareti, o al soffitto. Volendo, potete abbellire la vostra creazione con delle frange di passamaneria reperibili nelle mercerie e lunghe circa 70 centimetri. Attaccherete le frange ai lati dell’amaca prima imbastendole al tessuto e poi passandole con la macchina per cucire.

Come costruire un’amaca con vecchi jeans

e si hanno dei vecchi e logori jeans, invece di buttarli si possono riutilizzare per realizzare una comoda e pratica amaca. Per la costruzione dell’amaca vi serviranno alcuni materiali:

jeans vecchi

filo per cucire

ago

anelli in metallo

fettucce in stoffa

bastoni in metallo o legno

corda

forbici

Procedimento

Per iniziare la costruzione dell’amaca bisogna occuparsi dei vecchi jeans, rimuovendo con cura le cuciture presenti sulle gambe e i fianchi. Con delle forbici per i tessuti, eliminate anche le tasche e la parte superiore dei jeans, fino a ottenere dei rettangoli di tessuto, privi di cuciture e tasche.

Quando avrete preparato i jeans, dovrete cucire le diverse parti in tessuto per creare un rettangolo delle dimensioni desiderate. Per cucire i jeans, vi suggeriamo di stendere i rettangoli su una superficie piana e di utilizzare una macchina per cucire per delle cuciture solide e resistenti. Se non possedete una macchina per cucire, dovrete acquistare del filo di medio spessore, adatto per i jeans.

Completata la tela dell’amaca con i vecchi jeans, si dovrà procedere con la costruzione della struttura. Se vi sono degli scampoli di tessuto, tagliate dei rettangoli di circa 12 cm di lunghezza o utilizzate delle fettucce dello stesso colore dei jeans.

Lungo i lati corti del rettangolo creato con i vecchi jeans, dovrete cucire le fettucce e infilare gli anelli in metallo, che saranno il supporto per la vostra amaca. Cucite l’altra estremità della fettuccia ai jeans per creare dei diversi ganci in tessuto e infilate i bastoni in legno per completare la struttura dell’amaca.

Fissare l’amaca

Ora che l’amaca con i vecchi jeans è completa, bisognerà costruire i supporti per fissarla agli alberi o a dei supporti in legno. Con gli scarti dei vecchi jeans, dovrete creare delle striscioline di tessuto e legarle ai bastoni in legno o acciaio, in seguito dovrete realizzare un nodo per fissarle insieme.Lo stesso procedimento deve essere seguito dall’altro lato dell’amaca e infine dovrete inserire un anello in metallo e una corda per ancorare l’amaca ai due alberi. Per assicurarvi una maggiore stabilità è sempre opportuno usare una corda abbastanza spessa e cercare di eseguire dei nodi molto stretti.

