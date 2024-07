Un pranzo in terrazza, una cena con gli amici sotto le stelle. L’estate ci fa venire voglia di trascorrere all’aperto più tempo possibile. Ma come creare un ambiente colorato e accogliente sulla tua terrazza? Non è difficile: basta scegliere le piante giuste e posizionarle con gusto, oppure creare delle aiuole. Ce ne sono diverse.

Una terrazza piena di colori

Se il tuo obiettivo è circondarti di colori, potresti scegliere una pianta che fiorisce abbondantemente per tutta l’estate e anche fino all’autunno. Per esempio, la Begonia semperflorens. Ce ne sono di diversi colori: bianco, rosa, giallo e rosso. Oppure la Craspedia globosa, che produce fiori gialli rotondi su steli alti fino a 50 cm. Di certo, attirerà l’attenzione dei tuoi amici.

Anche il Geranium rozanne, più conosciuto come Geranio Blu, fiorisce abbondantemente da maggio a novembre. I suoi fiori azzurri ti stupiranno. Se, invece, preferisci il giallo, potresti scegliere i girasoli nani, che sono perfetti per stare in vaso.

Una pianta che fiorisce ininterrottamente da aprile a ottobre? La Calibrachoa, che è simile alla Petunia e crea una cascata di piccoli fiori colorati.

Le piante estive per una terrazza all’ombra

Se la tua terrazza è posizionata in maniera tale che per la maggior parte del tempo le piante starebbero all’ombra, allora dovresti optare per specie che si adattano bene a queste circostanze. Per esempio, le Impatiens, che hanno fiori di vari colori (dal rosa al bianco, dal rosso al giallo e al viola) e sono ideali per aree in ombra o mezz’ombra.

In un angolo potresti posizionare delle felci come la Dryopteris e l’Adiantum, perfette per l’ombra umida o secca. Oppure una Hosta dalle foglie grandi e decorative, talvolta screziate di bianco o giallo. Se, invece, cerchi una pianta super resistente, allora opta per l’Ajuga Reptans, una tappezzante le cui foglie hanno infinite sfumature e i fiori sono blu, viola o bianchi.

Tra le altre piante perfette per una terrazza all’ombra, c’è l’azalea, o Rhododendron, che fiorisce in primavera.

Piante estive e profumate

Se oltre ai colori, vorresti dare un tocco aromatico alla tua terrazza, allora dovresti scegliere le piante profumate come il gelsomino, un rampicante che produce fiori bianchi in primavera e in estate. Oppure la lavanda, che è facilissima da coltivare e con i cui fiori potresti creare tanti sacchetti profumati per tuo bucato.

Anche la Gardenia produce fiori bianchi molto profumati. Mentre le rose, che fioriscono per tutta l’estate, potranno dare un tocco di eleganza alla tua terrazza.