Se vivi in città, ma non solo, creare un angolo giardino in balcone ti permetterà di avere uno spazio dove rilassarti e vedere sbocciare fiori. Realizzarne uno, però, richiede un po’ di pianificazione e creatività, visto che lo spazio sarà sicuramente piccolo. Ecco come fare.

Angolo giardino in balcone: preparativi

Come prima cosa, dovrai pianificare il tuo angolo giardino. Inizia prendendo le misure dello spazio disponibile, valuta anche l’esposizione alla luce solare. Ricorda: i balconi orientati a sud ricevono molta luce, mentre quelli a nord potrebbero essere più ombreggiati. Sapere come è orientato il tuo balcone è fondamentale per scegliere le piante da sistemarvi.

Scegli i vasi

Una volta che avrai fatto chiarezza sull’esposizione del balcone e sulla sua grandezza, puoi procedere con la scelta dei vasi e dei materiali che utilizzerai per creare il tuo angolo giardino. Puoi scegliere tra vasi di ceramica, di plastica o fibra di vetro.

Puoi optare per quelli classici color mattone oppure colorati. Potresti addirittura crearli tu, anche con materiali di riciclo. Se scegli di acquistarli, prendi in considerazione anche i vasi auto-irriganti, una buona opzione per mantenere in via le tue piante, specie se non hai molto tempo per innaffiarle con regolarità.

Quali piante scegliere

Come detto, la scelta delle piante non può prescindere dalla posizione del balcone. Se è soleggiato, puoi orientarti su gerani, lavanda e rosmarino. Se è ombreggiato, meglio scegliere piante come felci, begonie o edere. Trova anche uno spazio per piantine aromatiche come prezzemolo, basilico, menta: torneranno utili in cucina.

Nel disporre le piante sul balcone, tieni conto dello spazio e delle esigenze di luce di ciascuna specie. Posiziona le piante più alte dietro e quelle più basse davanti, così tutte riceveranno la giusta quantità di luce. Per ottimizzare lo spazio, puoi utilizzare scaffali e mensole.

Proteggi le piante dalle intemperie

I balconi possono essere esposti a vento e pioggia. Fai in modo di proteggere le piante più delicate con barriere frangivento o ripari temporanei. Durante l’inverno, avvolgi i vasi con materiale isolante per proteggere le radici dal gelo.

Decora il tuo angolo giardino in balcone

Una volta creato il tuo angolo giardino, puoi aggiungere qualche elemento decorativo per renderlo più accogliente. Luci solari, candele, piccoli mobili da esterno e tappeti colorati possono trasformare il balcone in un luogo perfetto per rilassarsi.

Leggi anche Piante da ombra per giardino e balcone