Questo tipo di illuminazione, ispirata alla tradizione asiatica, affascina per la sua luce soffusa e delicata, perfetta per creare un’atmosfera zen e accogliente. La carta di riso, traslucida e dalla texture naturale, filtra la luce in modo morbido, conferendo calma e serenità agli ambienti. Molto amata negli interni minimalisti o bohémien, si presta sia come sospensione che come lampada da tavolo. Realizzarne una con le proprie mani permette di personalizzare l’arredo e di cimentarsi in un’attività semplice e gratificante. Che si scelga una forma sferica, cilindrica o più creativa, le possibilità sono tante. Servono solo pochi materiali, un pizzico di pazienza e fantasia. Inoltre, è un progetto economico ed ecologico, soprattutto se si usano materiali riciclati. La carta di riso, spesso composta da fibre di gelso o riso, è biodegradabile e resistente. Un’ottima idea sia per chi è alle prime armi che per gli amanti del fai-da-te esperti. Vediamo insieme come procedere passo dopo passo.

Materiali

Fogli di carta di riso

Anelli in metallo (uno superiore e uno inferiore della stessa misura)

Colla per carta o colla vinilica diluita

Kit portalampada (con cavo, attacco e interruttore)

Lampadina LED a bassa temperatura (per ecitare surriscaldamenti)

Elementi decorativi (opzionali: pittura, fili colorati, perline)

Spago o cordino (per eventuale sospensione)

Strumenti

Forbici

Pennello (per stendere la colla)

Righello e matita (per misurazioni)

Cacciavite a stella (per montare il portalampada)

Tronchesine e pinze (se crei tu la struttura)

Ago da ricamo (opzionale, per cuciture decorative)

Procedimento per costruire la lampada

Utilizza anelli metallici già pronti o crea un telaio con filo di ferro flessibile. Collega gli anelli con supporti verticali per formare una struttura cilindrica o sferica. Misura altezza e circonferenza del telaio, poi ritaglia la carta di riso. Puoi decorarla prima di incollarla con pitture, timbri o ricami. Puoi decorarla prima di incollarla con pitture, timbri o ricami. Usa un pennello per stendere la colla sulla struttura e avvolgi delicatamente la carta, sovrapponendo leggermente i bordi per una maggiore tenuta. Fissa il cavo alla struttura e inserisci il portalampada al centro. Utilizza solo lampadine LED per sicurezza. Lascia asciugare completamente. A seconda del modello realizzato, sospendila con uno spago o un cordino oppure appoggiala su una base adatta.

Leggi anche Crea una lampada a sospensione con rami e corde

Leggi anche Costruire una lampada da tavolo con oggetti vintage