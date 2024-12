Materiali e strumenti

vecchie bottiglie o vasi

portalampada e cavo

paralume

trapano

colla

forbici

cacciavite

elementi decorativi (es. vecchi bottoni, ritagli di stoffa)

Procedimento (prima parte)

Scegli una vecchia bottiglia o un vaso come base per la tua lampada. Pulisci accuratamente l’oggetto e rimuovi tutte le etichette. Pratica con attenzione un foro sul lato della bottiglia o del vaso, attraverso il quale far passare il cavo. Fai passare il cavo attraverso il foro praticato e fissa il portalampada sulla parte superiore della bottiglia o del vaso.

Procedimento (seconda parte)

Assicurati che il portalampada sia ben saldo e che il cavo sia posizionato in modo sicuro. Usa la colla, se necessario, per fissare il portalampada. Lascia libera la tua creatività e decora la lampada a piacere. Puoi utilizzare vecchi bottoni, ritagli di stoffa o altri elementi vintage per dare alla lampada un tocco personale. Fissa il paralume al portalampada e verifica che tutto sia sicuro e stabile. Collega la lampada e goditi il tuo nuovo elemento di illuminazione elegante.

