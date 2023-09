Come realizzare una lampada con un barattolo di vetro

S e siete amanti del fai da te, con pochi materiali e strumenti potete realizzare un lavoretto non troppo difficoltoso, trasformando un barattolo di vetro in una lampada. Ecco come fare.

Materiali e strumenti

barattolo in vetro con tappo ermetico in metallo

un chiodo

un martello

una lampadina a risparmio energetico

un attacco per lampada a filo lungo

nastro isolante o colla a caldo

pennarello

Procedimento

Svitate il tappo dal barattolo e fate un foro circolare grande quanto l’attacco elettrico che sarà il supporto per la lampadina.

Segnate i contorni del foro con un pennarello e poi create dei piccoli forellini lungo la circonferenza, per facilitarvi nel rimuovere il disco di metallo.

Incastrate l’attacco per la lampada al coperchio in modo che la lampadina risulti essere pendente all’interno.

Fissate il coperchio all’attacco per la lampada con del nastro isolante o della colla a caldo. Usate una lampadina a risparmio energetico: vi permetterà di evitare il surriscaldamento del materiale.

Avvitate bene il tappo al barattolo. La vostra lampada è pronta!