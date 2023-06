Come fare il detersivo per lavatrice in casa

Sapete che esiste un metodo molto semplice per fare in casa un detersivo naturale per la lavatrice? Ecco a voi ingredienti e procedimento per riuscirci. Vedrete, il vostro detersivo non avrà niente in meno rispetto a quelli costosi che comprate al supermercato.

Cosa vi serve

4 litri di acqua

1 tavoletta di sapone di Marsiglia

4 cucchiai di bicarbonato

Procedimento

Prendete un pentolone grande e versate quattro litri d'acqua. Portate ad ebollizione e, nel frattempo, grattugiate una tavoletta di sapone di marsiglia. Quando l'acqua inizia a bollire, spegnete il fuoco e aggiungete le scaglie di sapone di marsiglia. In pochi attimi, il sapone si scioglierà completamente. Concludete aggiungendo quattro cucchiai colmi di bicarbonato. Lasciate riposare per una notte intera, coprendo con il coperchio. Il mattino dopo frullate il composto con un mixer. Ecco a voi il detersivo liquido fatto in casa.

Come conservare il detersivo

Per la conservazione, utilizzate i bidoncini da 5 litri in cui è contenuta l'acqua che si utilizza per il ferro da stiro.

Come utilizzarlo

Versate due cucchiai di detersivo dentro la vaschetta dosatrice della lavatrice.