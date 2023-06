Come pulire le fughe del pavimento con ingredienti naturali

L e fughe del pavimento si sporcano frequentemente, diventando nere e antiestetiche. Con alcuni trucchi, però, è possibile pulirle perfettamente. Ecco come fare.

Ricorrete agli ingredienti naturali

Oltre ai detergenti specifici per pulire le fughe tra le piastrelle, sapete che potete farlo anche mediante l'uso di ingredienti naturali al 100%. Ci riferiamo al bicarbonato, all'acqua ossigenata e all'aceto. Tutti e tre sono capaci di rimuovere lo sporco in modo efficace e senza fatica.

Bicarbonato

Prendete dei guanti di gomme per proteggere le mani, mescolate il bicarbonato con acqua calda fino a ottenere una miscela densa e schiumosa. Immergete in questa miscela un vecchio spazzolino da denti, e poi strofinate le fughe. Lasciate agire per mezz'ora e poi rimuovete con un panno asciutto.

Aceto e acqua ossigenata

Prendete una bottiglia di aceto bianco, diluitelo con l'acqua tiepida e riponetelo in una bottiglia con spray nebulizzatore. Spruzzate il prodotto direttamente sulle fughe e lasciatelo agire per dieci minuti, prima di rimuovere con un panno asciutto. Lo stesso procedimento può essere effettuato utilizzando l’acqua ossigenata.