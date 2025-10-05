Forse non tutti sanno che occorre davvero poco per realizzare in casa un ottimo ed efficace detersivo fai da te per i pavimenti, per giunta da preparare con ingredienti e prodotti esclusivamente naturali. Davvero un qualcosa di molto utile, soprattutto se avete dei bambini in casa e desiderate che possano vivere all’interno di un ambiente sano ed igienicamente perfetto. Per far risplendere i propri pavimenti senza spendere cifre esorbitanti, ecco una guida che vi illustrerà come fare il detersivo per pavimenti fai da te in pochissimo tempo e con il massimo dell’efficacia.

Il modo di vivere moderno ci ha insegnato, e quasi obbligato, a usare vari detersivi per la casa, che sono molte volte dannosi e pericolosi per l’ambiente oltre che per noi. Per mancanza di tempo, fretta e convenienza sacrifichiamo la nostra salute.

La pulizia facile e sicura che dovrebbero offrire i detergenti chimici ha dunque gravi conseguenze, in quanto questi prodotti avvelenano le risorse idriche e uccidono pesci, uccelli e animali. Ma l’uso dei detersivi può compromettere anche la salute dell’utilizzatore stesso: gli odori forti, ad esempio, del detersivo per piatti, per pavimenti e dei deodoranti per ambienti possono contenere sostanze chimiche che causano cancro e malattie del fegato. Inoltre, le allergie infantili si sono moltiplicate negli ultimi 30 anni, e ciò è in gran parte dovuto al maggiore uso di prodotti chimici domestici.

Lo sforzo per pulire la nostra casa in modo più naturale giova alla salute della nostra famiglia, in particolare dei bambini, il cui sviluppo è danneggiato dal contatto con sostanze nocive. Inoltre, risparmiamo anche spazio e denaro, semplifichiamo la nostra vita e aiutiamo l’ambiente. I fiumi e le acque sotterranee, così come la fauna selvatica, traggono un enorme vantaggio dalla riduzione dei rifiuti chimici domestici. Tra i detersivi per la casa, i più tossici sono quelli per il forno, per gli scarichi e per il water, poiché contengono soda caustica. Ecco allora alcune soluzioni per fare un detersivo per il pavimento fai da te e naturale.

In prima analisi, bisogna tenere presente che non tutti i pavimenti sono uguali e quindi ognuno di loro dovrà essere pulito in base alle proprie caratteristiche onde evitare di danneggiarli o rendere opachi. Una soluzione generica, però, per tutte le tipologie di superfici, può essere la seguente. Sciogliere e mescolare mezzo bicchiere di aceto e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio in 2 litri di acqua tiepida. La soluzione si conserva a lungo e pulisce pavimenti, vetri, specchi, depositi di calcare su rubinetti e piastrelle di ceramica. L’aceto è particolarmente indicato per rimuovere il grasso e la muffa. Per togliere il grasso dal pavimento possiamo usare anche il succo di limone. Il bicarbonato funge da polvere detergente e può essere rafforzato, se necessario, mescolandolo con l’aceto.

Il pavimento in marmo (o granito) è molto delicato, pertanto vi servirà un detersivo non aggressivo. In un secchio con 3 litri di acqua calda aggiungete 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, 5 cucchiai di alcol denaturato, scaglie di sapone di Marsiglia e 2 gocce di olio essenziale profumato, ad esempio alla lavanda. Amalgamate così da far sciogliere le scaglie. Sarà necessario utilizzare uno straccio in microfibra che ha un potere sgrassante e assorbente, maggiore rispetto ad altri materiali.

Se invece avete in casa un pavimento in ceramica (o grès porcellanato o cotto), ecco come procedere per la preparazione del detersivo: versate in un secchio circa 2-3 litri di acqua (molto calda o bollente) e aggiungete metà bicchiere di aceto bianco, 5 cucchiai di alcol e alcune scaglie di sapone di Marsiglia. Le gocce di olio essenziale sono facoltative nel caso in cui vogliate sentire una fragranza diversa dall’aceto. Alla fine, comunque, a pavimento asciutto non avvertirete nessun odore tranne quello del pulito. Anche in questo caso, amalgamate con cura il tutto e applicate sul pavimento con un panno in microfibra. La vostra ceramica risplenderà come se fosse nuova, in pochissimi minuti e con un risultato davvero eccellente.

Per un pavimento in legno (o anche per un parquet), dovrete tenere in considerazione la caratteristica di grande delicatezza di questa tipologia di pavimento. Prendete il vostro secchio, ma questa volta dovrete usare 3 litri di acqua fredda. Aggiungete un cucchiaio di bicarbonato di sodio e un pezzettino di sapone di Marsiglia (potete usare benissimo una grattugia o un coltello per ricavarne delle scaglie). Mescolate il prodotto ed applicate sul legno con il tradizionale panno in microfibra.

