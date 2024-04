Come fare in casa una cera per i pavimenti in legno

F are in casa una cera per pavimenti in legno è una soluzione economica. Ecco un paio di metodi efficaci per realizzare il tuo prodotto naturale.

Consiglio preliminare

Ricorda di testare qualsiasi cera fatta in casa su una piccola area poco visibile del tuo pavimento in legno prima di applicarla su tutta la superficie. In questo modo garantirai la compatibilità e i risultati desiderati.

Ingredienti

Cera d’api

Cera di carnauba

Essenza di trementina

Olio d’oliva

Procedimento

Sciogli la cera d’api e la cera di carnauba a bagnomaria. Aggiungi poco per volta l’essenza di trementina mescolando continuamente. Togli dal fuoco e aggiungi lentamente l’olio d’oliva, mescolando fino a ottenere una miscela omogenea. Lascia raffreddare e solidificare la miscela. Poi applicala sul pavimento con un panno pulito o una scopa.

Ingredienti

Olio d’oliva

Aceto bianco distillato

Olio essenziale di citronella (facoltativo)

Procedimento

Mescola 2 cucchiai di olio d’oliva con 1 cucchiaio di aceto bianco distillato. Opzionalmente, aggiungi 15 gocce di olio essenziale di citronella per un profumo piacevole. Applica la miscela al tuo pavimento in legno usando un panno pulito o una scopa.