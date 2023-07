Come fare un detersivo per lavastoviglie in casa

V olete preparare in casa un efficace detersivo per lavastoviglie? Addio prodotti che inquinano l'ambiente. Ecco come preparare la vostra miscela con pochi e semplici ingredienti.

Occorrente

350 gr di bicarbonato di sodio

20 gr. di sapone di Marsiglia liquido (o detergente per i piatti a mano eco-bio)

150 gr. di acqua demineralizzata (o oligominerale)

Qualche goccia di olio essenziale di arancio dolce (o limone o a vostra scelta)

20 gr. di glicerina vegetale (facoltativa)

Procedimento

Mescolate attentamente il bicarbonato di sodio, il detergente, la glicerina e l’olio essenziale. Aggiungete l’acqua molto calda e mescolate ancora a lungo con una piccola frusta. Una volta ottenuta una crema omogena, schiumosa e profumata, travasatela in una bottiglia con tappo a vite. A questo punto, agitate energicamente prima dell’uso e versate nella vaschetta della lavastoviglie (uno-due cucchiai).