Come recuperare i bicchieri rovinati dalla lavastoviglie

S e ti sembra che i bicchieri a cui tieni tanto siano stati rovinati dal lavaggio in lavastoviglie, ecco cosa puoi fare per recuperarli e per evitare che accada nuovamente.

Pulisci i bicchieri

Pulisci i bicchieri con un panno in microfibra e aceto. Se il film opaco scompare, i bicchieri non sono corrosi. In tal caso, il film potrebbe essere dovuto a depositi di silice. Se il film persiste, i bicchieri potrebbero essere corrosi e dovrai prendere ulteriori misure.

In alternativa, sciogli 3/4 cucchiai di bicarbonato di sodio in una pentola con acqua tiepida. Immergi i bicchieri e lasciali in ammollo tutta la notte. Trascorso questo tempo, sciacquali sotto acqua corrente e asciugali con cura. Torneranno brillanti!

Consulta il manuale della lavastoviglie

Assicurati di utilizzare correttamente la lavastoviglie consultando il manuale dell’elettrodomestico. Rivisita le sezioni che spiegano come caricare correttamente la lavastoviglie, come pulire il filtro e quali detergenti utilizzare. Controlla se la tua lavastoviglie utilizza un addolcitore d’acqua, poiché l’acqua dura può creare un film opaco sui bicchieri.

Cura la lavastoviglie

Segui le istruzioni del manuale per la manutenzione della lavastoviglie. Puliscila regolarmente per mantenerla efficiente. Utilizza spesso un detergente specifico per lavastoviglie per rimuovere i depositi minerali e la sporcizia che potrebbe attaccarsi ai bicchieri. Controlla l’acqua che entra nella lavastoviglie: dovrebbe essere riscaldata a 120 °F (circa 49 °C) per ottenere i risultati migliori.