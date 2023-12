Come fare un mini albero di Natale con lo spago

V olete realizzare un mini albero di Natale dando spazio alla creatività? Con un po' di spago potete dare vita a una creazione originale, bella esteticamente e personalizzabile a vostro piacimento. Seguite questo tutorial.

Occorrente

un po’ di spago

pellicola per alimenti

nastro adesivo

colla vinilica

un foglio di carta

Procedimento

Arrotolate il foglio di carta per formare un cono e fermatelo con del nastro adesivo. Poi ricoprite il cono con della pellicola per alimenti in modo da renderlo impermeabile.

In una ciotola, mescolate acqua e colla vinilica al 50%, successivamente immergete lì lo spago e iniziate ad arrotolarlo sul cono partendo dall’alto. Continuate ad arrotolare fino a ricoprire tutto il cono.

Attendete almeno 24 ore, sfilate il foglio di carta e il vostro magnifico albero sarà pronto!