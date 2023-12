L a guida pratica per sistemare correttamente le luci sull'albero di Natale per illuminare la casa e le decorazioni appese sui rami del nostro abete.

10 consigli per sistemare le luci dell’albero di Natale

Scegli luci a basso consumo energetico Preferisci luci di buona qualità Scegli luci fredde o luci calde Luci fredde per stanze dall’arredo chiaro Luci calde per stanze dall’arredo rustico Alterna luci fredde e calde per dare vivacità Usa luci dello stesso colore degli addobbi La quantità di luci dipende dalle dimensioni dell’albero Non lasciare vuoti nell’albero Crea giochi di luce fantasiosi

Luci di Natale, come metterle

Natale si avvicina: manca veramente pochissimo. È arrivato il momento di chiudere la lista dei regali e pensare a come fare l’albero di Natale che insieme al Presepe rappresenta uno dei must della festa più amata da grandi e piccini. Per il nostro abete dovrete decidere se seguire un tema particolare, e di conseguenza scegliere gli addobbi giusti iniziando dalla illuminazione, fondamentale per creare la giusta atmosfera. Vediamo la gamma di luci e come metterle in poche e facili mosse.

Dopo aver scelto dove posizionare il vostro albero iniziate a mettere le luci gialle, fluorescenti o nel classico colore bianco con un’illuminazione fissa o intermittente. Solo con le luci giuste avrete un risultato impeccabile e creerete un effetto finale brillante e armonico. Le tecniche sono le più diverse. Le più seguite sono due. Partite dalla base, dal basso verso l’alto, con un’unica serie di luci con movimenti a spirale, da far girare lungo tutti i rami. Altrimenti prendete due serie di luci, una da montare verso l’interno dell’albero e una sui rami esterni.

Riempite le aree vuote senza avere fretta e continuate così fino alla fine. Per evitare che si veda il filo verde, lasciatelo correre in corrispondenza delle ramificazioni principali, nascosto dai rami più piccoli. Le luci possono essere a led, ideali perché consumano meno, oppure a energia solare, se l’albero rimarrà all’aperto o in una stanza molto luminosa, oppure a globo, dal notevole impatto estetico. È possibile anche utilizzare un divertente set di luci a forma di candela o di alberello di Natale, che fisserete all’albero con un pinza che si mimetizza tra i rami. Le luci che abbiamo scelto devono soddisfarci completamente, perché ci faranno compagnia fino a Capodanno.

Luci Natalizie colorate all’uncinetto

Se siete esperte di lavori all’uncinetto e con la lana, e avete del tempo a disposizione, potete ricoprire il vostro filo di luci, realizzando qualcosa di alternativo. Scegliete delle lampadine non troppo piccole e poi rivestitele secondo la vostra fantasia e con colori accesi. Procuratevi: il filo di cotone, l‘uncinetto, un po’ di ovatta e un ago. Imbottite l’involucro della luce con il cotone e poi chiudete il lavoro. Anche con la lana si possono fabbricare vere e proprie coperture per le palline e spaziare con la creatività per quanto riguarda il tema: realizzate fiocchi di neve o utilizzate la tecnica patchwork.

Luci natalizie colorate con la carta

Se amate il fai da te potete divertirvi e creare le vostre particolari, uniche e creative luci natalizie. Per esempio le palline luminose con la carta sono molto semplici da realizzare. Basta procurarvi: colla vinilica, un pennello, dei palloncini piccoli, forbici, carta da cucina e un filo di luci al led.

Gonfiate i palloncini, diluite la colla da stendere sulla superficie del palloncino: a questo punto tagliate delle strisce di carta da cucina e fissatele sulla superficie dei palloncini. Ripassate la carta con la colla, ricoprendo il palloncino con due strati. Lasciate asciugare per un giorno e poi potete colorarle a vostro gusto con i colori dell’oro o del rosso e creare un’aria natalizia sbarazzina.

Luci natalizie colorate con spaghi colorati

Per realizzare le vostre palline con gli spaghi colorati, basta prendere un filo di lampadine bianche e tanti palloncini quante sono le luci che dovrete coprire. Gonfiateli leggermente per ottenere le vostre palle di spago colorate. Stendete con una pennello su tutta la superficie del primo palloncino uno strato di colla vinilica, cominciate quindi a coprire il palloncino con lo spago come se fosse un gomitolo ma lasciando dei buchi che permettano, finito il lavoro, di far passare la luce.

Mettete quindi un filo di colla vinilica anche sullo spago colorato. Lasciate asciugare per una notte intera la colla, il giorno seguente fate scoppiare i palloncini ed estraeteli dalla pallina di spago. Infilate una lampadina del filo di luci in ciascuna pallina e il gioco è fatto!

Come fare l’albero di Natale perfetto

Come si fa l’albero di Natale perfetto? Il primo passo è proprio scegliere l’albero di Natale che per forma e grandezza meglio si adatta alla stanza che lo ospita. Una volta che abbiamo trovato l’albero da decorare, facciamo uno scrupoloso controllo di tutti gli addobbi che possediamo, valutando se eliminare quelli troppo vecchi o danneggiati. Verifichiamo anche lo stato dei festoni e del puntale da sistemare in cima all’albero.

Decidiamo se il nostro albero di Natale deve o meno avere un tema. Il tema in questione può essere semplicemente un colore (rosso, bianco, argento o oro, solo per fare un esempio) oppure qualcosa di più vincolante, ad esempio gli angeli, le stelle, gli elfi e le renne di Babbo Natale. Una volta che avremo stabilito il tema potremo passare a montare le decorazioni sull’albero. Si comincia prima con quelle da appendere, stando attente a non lasciare alcuna zona scoperta, poi si sistemano le luci, quindi i festoni e infine il puntale. Per coprire il vaso, o nel caso dell’albero di Natale finto le zampe, si possono usare i festoni avanzati.