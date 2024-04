Come montare una tenda per la doccia

F arsi una doccia senza il timore di bagnare il pavimento? Basta montare una tenda per doccia, munita di apposito supporto.

A meno che il nostro appartamento non sia di recente costruzione o fresco di lavori di ristrutturazione, è abbastanza raro che il bagno sia dotato di una semplice cabina da doccia; il bagno della vecchia casa dei nonni è un classico esempio di una costruzione di antica impostazione. Al giorno d’oggi, quando si è sempre di corsa contro il tempo e si ha spesso la necessità di volersi dare una veloce rinfrescata, dovendolo fare in una semplice vasca si andrebbe incontro al problema di sporcare il pavimento perché l’acqua, schizzando, non incontrerebbe alcuna barriera che possa ostacolarla, ed è quindi indispensabile avere una tenda per la doccia.

Sarebbe pertanto quasi inevitabile la formazione del classico pantano sul pavimento, fastidioso da pulire ed asciugare, oltre che pericoloso poiché potrebbe provocare facili scivolate, ed altresì dannoso per colpa dell’umidità che attraverso le piastrelle potrebbe generare infiltrazioni. La soluzione ideale sarebbe quella di fare installare una cabina doccia di ultima generazione ma, se non si vuole spendere una cifra considerevole, si può sempre rimediare al problema in modo pratico ed anche con una spesa abbastanza modesta. Nei prossimi passi verrà spiegato come montare un supporto e una tenda per la doccia, che risolveranno gran parte dei problemi appena descritti.

Tenda per la doccia

La tenda per la doccia, da montare sopra la vasca da bagno, è utile per tenere il bagno perfettamente in ordine e pulito dagli schizzi d’acqua; la tendina, infatti, avvolge il perimetro della vasca o comunque i lati scoperti e non supportati da muri. Se non si può installare una cabina doccia, infatti, l’unico modo per potersi dare una rinfrescata senza il timore di allagare il bagno è quello di montare una tenda per doccia, con apposito supporto. Questa soluzione, oltre ad essere economica, è anche di facile realizzazione: anche le persone meno pratiche di lavori manuali saranno in grado di montarla senza un aiuto esterno. Sono in vendita e facilmente reperibili svariati tipi di supporti che vanno fissati al muro mediante tasselli ad incasso sui quali, una volta montati, va sistemata un’apposita tendina a scorrimento che eviterà all’acqua di finire per terra e la farà defluire all’interno della vasca stessa.

Sarà necessario dotarsi di un buon trapano a percussione soprattutto se il muro che si dovrà forare è molto resistente e segnare su di esso con una matita i punti in cui verranno effettuati i fori necessari al fissaggio dei supporti.

Vediamo quindi cosa serve per montare il supporto e la tenda doccia e quali passaggi bisogna svolgere.

Come montare il supporto e la tenda per la doccia

Per poter montare il supporto e la tenda per la doccia servono:

bastone per tenda

metro

tenda

ganci

matita

giravite e trapano

Calcolare lo spazio

Innanzitutto, bisogna calcolare lo spazio a disposizione per poter eseguire il rispettivo lavoro. Con l’aiuto di un metro prendete, in modo preciso, le rispettive misure del perimetro del muro. Il muro sul quale andrete a lavorare è quello situato sopra la doccia. Una volta che avete ricavato le dimensioni necessarie, scegliete la tenda che meglio si adatta al colore ed allo stile del vostro bagno. Questo passaggio vi permetterà di non creare caos a livello di estetica. Inoltre, potrete capire come montare un supporto tenda per la doccia in modo adeguato.

Praticare i fori

Una volta scelta potrete passare alla collocazione del rispettivo supporto sul muro, andando a praticare prima di tutto due segni netti sulla parete in questione. I segni vi serviranno per capire dove andranno fissate le viti che sorreggeranno tutto il supporto. Utilizzate il trapano per creare i fori ed inserire i fischer da muro, all’interno dei buchi. Una volta praticato il primo foro su un lato del piatto doccia, misurare con attenzione la distanza precisa mediante l’utilizzo di un metro e praticare sull’altro lato del muro i fori necessari ad applicare l’altro supporto.

Prestare molta attenzione a questa fase poiché se la distanza non dovesse coincidere o se i secondi fori per il supporto non dovessero essere ben allineati rispetto a quelli fatti per il primo supporto, una volta montata la tenda sulla struttura, questa potrebbe inevitabilmente pendere da un lato ottenendo un effetto parecchio sgradevole. Successivamente iniziate a fissare il supporto scelto. In seguito, piazzate attentamente il supporto e fermatelo con le rispettive viti che avete trovato in dotazione durante l’acquisto.

Ultimare il fissaggio

Una volta forate le mattonelle, applicate i supporti laterali e noterete che un terzo supporto, andrà ad inserirsi ad incastro tra i due. Giunti quasi al termine del lavoro, come ultima operazione, il consiglio è di stringere per bene le viti, in modo da fissarle saldamente al muro. Per l’operazione fatevi aiutare da un giravite. Questo passaggio vi consentirà di evitare delle possibili rotture del sostegno collocato.

Inserire la tenda per doccia

Prendete, a questo punto, la tenda per la doccia che avete scelto precedentemente e collocatela sul supporto utilizzando i ganci in dotazione (degli anelli ovali o rotondi plastificati che troverete in dotazione nella confezione). Per disporli sull’asta della doccia è sufficiente praticare una leva con il gancio sul rispettivo supporto.

Applicate questi anelli nei fori che ci sono sulla tenda e poi procedete a svolgere la tenda sulla struttura. Tutto ciò non è affatto complicato, perché ogni anello che andrete a mettere sul supporto è leggermente aperto ed è anche abbastanza malleabile. Dopo questo passaggio, potrete godere finalmente della vostra nuovissima tenda per la doccia e non avrete mai più quelle fastidiose pozzanghere d’acqua per tutto il bagno.