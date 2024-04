Come lavare la tenda della doccia

P ulire la tenda della doccia è essenziale per mantenere il bagno perfettamente igienizzato. Ecco due metodi diversi ma efficaci per lavarla.

Lavaggio in lavatrice

Stacca la tenda della doccia e rimuovi tutti gli anelli. Se gli anelli sono sporchi, puoi pulirli separatamente immergendoli in acqua calda e detersivo.

Metti la tenda o il rivestimento nella lavatrice con una piccola quantità di detersivo. Scegli un ciclo delicato con acqua calda e il livello d’acqua più alto. I cicli delicati o a mano con bassa velocità di centrifuga sono più sicuri per le tende di plastica. Aggiungi un paio di asciugamani da bagno per rimuovere lo sporco e bilanciare il carico.

Una volta completato il ciclo di lavaggio, scuoti la tenda e riappendila alla barra della doccia per farla asciugare all’aria. Le tende di plastica o vinile dovrebbero essere asciugate all’aria. Le tende di tessuto possono essere asciugate in asciugatrice a bassa temperatura se l’etichetta lo consente.

Lavaggio a mano con candeggina

Riempi un secchio con acqua e aggiungi 1/4 di tazza di candeggina. Lascia in ammollo la tenda per cinque minuti. Risciacqua accuratamente la tenda. Aggiungi acqua fresca al secchio con qualche goccia di detersivo per bucato e immergi nuovamente la tenda da doccia. Lascia in ammollo la tenda per 15 minuti e risciacqua con attenzione.