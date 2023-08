N on serve molto spazio per creare una serra, ma pochi materiali e un po' di attenzione per le nostre amate piante. Ecco qualche consiglio per organizzarla al meglio

Gli appassionati di giardinaggio sanno bene che avere una serra può essere davvero molto utile per le proprie piante, specialmente durante i mesi invernali. Le temperature molto fredde infatti possono ledere irrimediabilmente alla loro salute. Nella seguente guida pertanto verrà spiegato, in pochi e semplici passaggi, come fare per organizzarla.

Cosa serve per creare una serra

La prima cosa che dobbiamo fare è quella di procurarci dei semplicissimi teli di plastica e dei tubi idraulici per formare la struttura sulla quale andremo ad applicare i teli che fisseremo al terreno con dei picchetti da campeggio. Le misure chiaramente non sono standard ma dobbiamo cercare di regolarci dallo spazio che possediamo. Nella serra possiamo anche mettere ciò che ci piace, non è necessario catalogare le piante perché possono benissimo stare tutte insieme, anche se divise in piccoli e diversi settori. Ci possiamo anche mettere specialmente le piante che soffrono il freddo e quelle delicate che sono soggette a gelare più facilmente delle altre.

Come utilizzare la serra

Ci sono infatti piante in vaso che resistono tranquillamente al freddo e al gelo, mentre altre che ai primi freddi della stagione invernale rischiano inevitabilmente di morire. Pertanto possiamo disporre queste piante più delicate nella nostra serra, dove potranno trascorrere tranquillamente la stagione gelida. Possiamo anche utilizzarla come punto di ricovero per un semenzaio fatto di piantine aromatiche, prezzemolo, basilico oppure per della fresca insalata da utilizzare anche quando fa freddo. Ad esempio le orchidee, piante delicatissime che soffrono enormemente il gelo, vanno benissimo se ubicate nella serra anche se necessitando di molta aria e luce, hanno bisogno di essere disposte vicino ad un punto dove entrano questi elementi e si può ovviare a questo inconveniente praticando apposite finestrelle ai teloni.

Che temperatura deve avere

Le piante di appartamento, potranno essere inserite nella serra sempre, in qualsiasi periodo dell’anno che vogliamo. È consigliabile inoltre verificare di tanto in tanto il grado di umidità all’interno della serra. Se è molto alto infatti rischia di compromettere la salute delle nostre piante. Questo problema tuttavia può essere risolto utilizzando dei semplici teli molto leggeri. Quando andiamo ad acquistarli, chiediamo specificamente questa tipologia di teli e specifichiamo anche che abbiamo intenzione di costruire una serra casalinga.