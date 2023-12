D urante le feste o nelle occasioni speciali hai voglia di una mise en place ricercata. E quale occasione migliore per tirar fuori l'argenteria di famiglia? Prima di apparecchiare, naturalmente è bene dare una lucidata. Ecco qualche consiglio pratico

Nella maggior parte delle famiglie ci sono oggetti in argento, alcuni di uso quotidiano, come cornici e ornamenti, mentre altri utilizzati in occasioni particolari. Ogni occasione è preziosa per invitare amici e parenti. Perché non approfittare di questi momenti speciali per rispolverare l’argenteria? Ci sono molte ricette per pulire l’argento ma quelle più valide sono fatte con prodotti che troviamo in cucina. Eccone alcune.

Pulire l’argento con il bicarbonato di sodio

Riscaldare l’acqua in una pentola e aggiungerci per ogni litro d’acqua 50 grammi di bicarbonato e attendere fino che l’acqua bolle. Successivamente quando si sarà raffreddata, immergiamo la nostra argenteria sino a quando il nero dell’ossidazione sarà scomparso. Nel caso di macchie grosse bisognerà rendere il composto più concentrato fino a che non diventi una pasta. Strofinare l’oggetto con un pennello. Dopo aver terminato questo processo, sciacquare e asciugare l’oggetto in argento.

Come pulire l’argento, il rimedio che non ti aspetti

Il ketchup: miscelare nell’acqua calda una tazza di ketchup per ogni litro d’acqua. Immergere l’oggetto per 15 minuti. Successivamente sciacquare e asciugare. In alternativa si può spargere il dentifricio sull’oggetto e strofinare accuratamente con un panno morbido. Successivamente sciacquare e asciugare.

Pulire l’argento con cenere o spinaci

L’argento si può pulire anche con la cenere. Basta mescolarla con succo di limone. Strofinare accuratamente l’oggetto con un panno. Successivamente sciacquare e asciugare. Ottimi pure gli spinaci: utilizzare l’acqua di cottura degli spinaci e immergere i pezzi di argenteria. Lasciare così per una decina di muniti. Sciacquare e asciugare.

Alcuni consigli

Asciugare sempre gli oggetti con panno di cotone e mai con panno di lana. Evitare il contatto prolungato con particolari cibi come le uova, succhi di frutta, sale e aceto: può causare macchie e corrodere il metallo. Quindi lavare accuratamente le posate subito dopo il loro utilizzo. Evitare il contatto con tutto ciò che contiene gomma quali elastici o portaposate di plastica. Tutti questi articoli contengono zolfo, che ossida argento. Evitare il contatto tra le posate in argento e quelle in acciaio inox, questi due metalli reagiscono quando sono a contatto.

Regole per conservare al meglio l’argenteria

Non riporre gli oggetti all’interno di sacchetti di plastica: l’umidità che si forma all’interno favorisce l’ossidazioneNon coprire l’argento con carta di giornale. La presenza di cariche minerali nella carta come nella gomma provocano l’ossidazione. Riporre l’argento pulito in sacchetti di tela e inserire all’interno qualche pezzo di canfora. Oppure avvolgere gli utensili in fogli di alluminio. Svuotare sempre le saliere in argento dopo il loro utilizzo, eviterete così che l’argento si corroda.