Una buona spremuta d’arancia fresca ha un sapore sicuramente superiore a quello dei succhi commerciali ed è un ottimo modo per raggiungere il fabbisogno giornaliero raccomandato di vitamina C. È possibile realizzare interessanti miscele utilizzando arance, mandarini, lime e pompelmi. In questa guida vedremo come realizzare uno spremiagrumi con la tecnica del fai da te in modo intuitivo e veloce ottimizzando al massimo il tempo disponibile.

Spremiagrumi homemade

Vi è mai accaduto di dover spremere delle arance senza avere uno spremiagrumi a disposizione? Può capitare, ma non bisogna scoraggiarsi: a volte il giusto rimedio può trovarsi a portata di mano! Infatti, in alcuni casi, esistono situazioni perfettamente risolvibili adottando metodi improvvisati, facili e spesso decisamente geniali: vi suggeriremo due metodi per costruire in poche mosse uno spremiagrumi di fortuna.

È possibile acquistare uno spremiagrumi in qualsiasi supermercato, ma se non si ha intenzione di usarlo frequentemente, sarà solo un oggetto in più che occupa spazio e raccoglie la polvere; inoltre con la soluzione fai da te risparmierete anche qualche euro. Vi bastano un vecchio mestolo e un imbuto.

Procedimento

Se avete in casa un vecchio mestolo in acciaio potete spremere il succo facilmente tagliando un’arancia a metà e torcendo la parte tagliata sul lato esterno della siviera. Se decidete poi di utilizzare il mestolo esclusivamente per la spremitura, eliminate la parte del manico in eccedenza e potrete lavorare agevolmente. In questo caso dovrete avere l’accortezza di ricoprite l’estremità del manico con del nastro adesivo per evitare di tagliarvi. Inoltre, in questo modo, l’attrezzo sarà più vicino alla ciotolina in cui raccoglierete il succo delle vostre arance.

Praticare dei fori

Se volete un lavoro ben fatto, praticate dei fori sulla superficie del mestolo, aiutandovi con un trapano elettrico a punta molto fine; generalmente gli agrumi sono provvisti di semi e questo semplice accorgimento farà in modo che il succo possa essere filtrato. Ricordatevi sempre di mettere sotto lo spremiagrumi artigianale una terrina o un contenitore sufficientemente ampio, per raccogliere accuratamente il liquido senza spruzzi e travasi. Se lo desiderate potrete anche ancorare un imbuto di piccole dimensioni e poi fissarlo sotto la parte concava del mestolo; otterrete un filtraggio più mirato e ridurrete al minimo la dispersione di succo. Anche in questo caso andrà benissimo nastro adesivo isolante oppure silicone sigillante per fissare il tutto. Dopo ogni utilizzo, lavate accuratamente e con attenzione lo spremiagrumi, fori compresi.

Usare agrumi a temperatura ambiente

Per ottenere una spremitura ottimale tenete presente che tutti gli agrumi producono più succo quando sono a temperatura ambiente rispetto a quando sono freddi pertanto dovrete toglieteli dal frigorifero almeno un’ora prima oppure scaldarli per qualche minuto tra le mani. Il succo andrebbe consumato immediatamente, proprio perché è fresco e solo in questo modo non perderete alcun principio nutritivo; ricordate che la vitamina C, in particolare, perde progressivamente le sue preziose proprietà benefiche già dopo 2 o 3 minuti in cui viene lasciata all’aria aperta.

Per realizzare uno spremiagrumi homemade con il secondo metodo che vi proponiamo, dovete solo procurarvi pochi e semplici oggetti facilissimi da reperire: una normalissima bottiglia di plastica piuttosto rigida (vuota!), un paio di forbici e un qualsiasi contenitore sufficientemente ampio (potete usare una vaschetta di plastica con i bordi alti, un pentolino ecc…)

Tagliare la bottiglia

Prendete la bottiglia di plastica e con forbici bene affilate (fate attenzione a non ferirvi!), tagliatela in alto, a circa 20 centimetri dal tappo, ottenendo una specie di mezza bottiglia. Pareggiate bene il taglio eseguito, rifilandolo dove occorre in maniera precisa: la bottiglia dovrà successivamente essere posta su una superficie piana, rimanendo bene appoggiata senza pendere da un lato o dall’altro. Lungo la bottiglia, partendo dall’alto, praticate 5 o 6 lunghi tagli verticali, fermandovi a 4 o 5 centimetri dall’orlo. Con le forbici, allargate i tagli eliminando un poco di plastica e trasformandoli in fessure larghe circa un centimetro.

Utilizzare il nuovo spremiagrumi

Ora togliete il tappo alla mezza bottiglia, lavatela bene e asciugatela con un panno pulitissimo, prestando attenzione a non graffiarvi toccando le parti su cui avete praticato i tagli; appoggiatela su un contenitore pulito (vaschetta, pentolino ecc.) e iniziate a spremere le arance tagliate a metà, premendole sul collo della bottiglia e girandole ripetutamente, come si fa normalmente sul tradizionale spremiagrumi: il succo potrà così finire nel contenitore sia passando dal foro del collo senza tappo della bottiglia, sia scivolandovi ai lati ed entrando nei tagli laterali. Versate infine il succo nei bicchieri e gustate finalmente la vostra ottima spremuta.