Introduzione
Che si trovi sulla terrazza, in giardino o all’ingresso di casa, una lanterna dona luce suggestiva e un tocco nostalgico. Ma con il tempo, vento e intemperie rovinano il metallo, e la ruggine prende il sopravvento. Una lanterna arrugginita, però, non va necessariamente buttata: con un po’ di pazienza e i materiali giusti, può tornare a essere un vero gioiello decorativo. Il restauro non è solo sostenibile, ma anche un’occasione creativa per dare nuova vita agli oggetti. Di seguito scoprirai come restaurare correttamente una lanterna arrugginita: dalla preparazione alla pulizia fino alla verniciatura.
Materiali e strumenti
- Spazzola metallica o carta abrasiva (grana 80-120)
- Convertitore o rimuovi-ruggine
- Primer per metallo (a base di zinco o epossidico)
- Vernice resistente alle intemperie (opaca o lucida)
- Pennello o pistola spray
- Guanti e occhiali protettivi
- Rimuovi-ruggine a spillo per dettagli fini
- Panni e alcol o acetone per sgrassare
- Cacciavite per smontaggio
- Facoltativo: cera microcristallina per conservare parti in rame
Procedimento
- Smontaggio e pulizia: Rimuovi tutte le parti mobili della lanterna, come vetri o supporti. Pulisci accuratamente con acqua e sapone per eliminare sporco e grasso. Asciuga bene.
- Rimozione della ruggine e preparazione della superficie: Usa una spazzola metallica o carta abrasiva per rimuovere la ruggine. Per le zone più delicate, utilizza un rimuovi-ruggine a spillo. In alternativa, applica un convertitore di ruggine che la neutralizza chimicamente. Poi sgrassa la superficie con alcol.
- Primer e verniciatura: Applica un primer per metallo per proteggere dalla corrosione. Una volta asciutto, stendi la vernice resistente alle intemperie con un pennello o uno spray. Per lanterne storiche, scegli un colore simile all’originale. Dopo l’asciugatura, rimonta le parti e, se necessario, applica cera microcristallina per proteggere il metallo.
