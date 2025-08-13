Introduzione

Che si trovi sulla terrazza, in giardino o all’ingresso di casa, una lanterna dona luce suggestiva e un tocco nostalgico. Ma con il tempo, vento e intemperie rovinano il metallo, e la ruggine prende il sopravvento. Una lanterna arrugginita, però, non va necessariamente buttata: con un po’ di pazienza e i materiali giusti, può tornare a essere un vero gioiello decorativo. Il restauro non è solo sostenibile, ma anche un’occasione creativa per dare nuova vita agli oggetti. Di seguito scoprirai come restaurare correttamente una lanterna arrugginita: dalla preparazione alla pulizia fino alla verniciatura.

Materiali e strumenti

Spazzola metallica o carta abrasiva (grana 80-120)

Convertitore o rimuovi-ruggine

Primer per metallo (a base di zinco o epossidico)

Vernice resistente alle intemperie (opaca o lucida)

Pennello o pistola spray

Guanti e occhiali protettivi

Rimuovi-ruggine a spillo per dettagli fini

Panni e alcol o acetone per sgrassare

Cacciavite per smontaggio

Facoltativo: cera microcristallina per conservare parti in rame

Procedimento

Smontaggio e pulizia: Rimuovi tutte le parti mobili della lanterna, come vetri o supporti. Pulisci accuratamente con acqua e sapone per eliminare sporco e grasso. Asciuga bene. Rimozione della ruggine e preparazione della superficie: Usa una spazzola metallica o carta abrasiva per rimuovere la ruggine. Per le zone più delicate, utilizza un rimuovi-ruggine a spillo. In alternativa, applica un convertitore di ruggine che la neutralizza chimicamente. Poi sgrassa la superficie con alcol. Primer e verniciatura: Applica un primer per metallo per proteggere dalla corrosione. Una volta asciutto, stendi la vernice resistente alle intemperie con un pennello o uno spray. Per lanterne storiche, scegli un colore simile all’originale. Dopo l’asciugatura, rimonta le parti e, se necessario, applica cera microcristallina per proteggere il metallo.

Leggi anche Come decorare una lanterna con fiori freschi