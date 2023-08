Come fare una lanterna di carta volante

V orreste realizzare una lanterna di carta volante ma non sapete come fare? Ecco una breve guida per cimentarvi in questo lavoretto fai da te. Siete pronti a guardare in alto e ad esprimere il vostro desiderio?

Occorrente

carta velina o sacchetto di plastica

nastro adesivo

candeline di compleanno

carta stagnola

cannucce da bibita

Procedimento

Prendete un sacchetto di plastica o della carta velina e, usando forbici e colla, datele una forma simile a un sacchetto. Predisponete la base dove mettere le candele che riscalderanno l’aria all’interno della lanterna, ritagliando un quadrato di carta stagnola di 10x10cm.

Ora fissate sul foglio di carta stagnola quattro candeline, posizionandole come se fossero gli angoli di un rombo e perfettamente equidistanti tra loro.

Per la base della lanterna, moltiplicate per 1,7 la misura della base del sacchetto preparato all’inizio. Ad esempio, se il vostro sacchetto ha una base di 25 cm, dovrete creare una base per sorreggere le candele di 25×1,7. Poi, con le cannucce di plastica create una croce sufficientemente ampia da fare da supporto alla base, e fissate la croce con del nastro adesivo.

A questo punto, unite la croce di cannucce alla base (apertura) del sacchetto utilizzando del nastro adesivo. Successivamente incollate le candele alla base a croce, facendo attenzione che la fiamma vada verso l’alto.

Vi manca un ultimo passaggio, accendere le candele. Mantenete la lanterna per la sommità e accendetele con un accendino o con la fiamma di un’altra candela. Fate questa operazione in due, se possibile. Entro pochi minuti l’interno della candela dovrebbe scaldarsi, la lanterna si gonfierà e si alzerà in volo.