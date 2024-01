Giochi di carte: le regole e come calcolare i punti in Machiavelli e Burraco

T i piace giocare a carte? Allora non puoi non conoscere Machiavelli e Burraco, due giochi di astuzia molto popolari: scopri le regole e come si calcolano i punti.

Machiavelli e Burraco sono due giochi di carte molto diffusi e amati. Il primo è certamente più complesso, ma una volta compresi i meccanismi, lo adorerai. Il secondo, invece, se sei esperta di giochi con le carte, non ti sembrerà tanto complicato.

Giochi di carte: Machiavelli

Ispirato al “grande macchinatore”, il gioco del Machiavelli non è semplicissimo, ma ricorda molto Scala 40, anche se con delle differenze sostanziali. Oltre a prevedere di creare delle combinazioni con le carte che si hanno in dotazione, si deve operare anche sulle combinazioni giocate degli avversari, per chiudere il gioco per primi e nel minor tempo possibile.

Come è nato Machiavelli

Derivato dal Ramino, il Machiavelli si gioca con le carte del mazzo francese. Ad ogni giocatore ne vengono distribuite 13 o 8 se partecipano più di 5 giocatori. Al centro del tavolo si ripone il restante del tallone (le carte rimanenti), da cui ognuno a turno (cominciando dalla sinistra del mazziere) dovrà pescare per formare delle combinazioni valide da calare. Bisogna riuscire a combinare tris o scale di uno stesso seme, sempre partendo da un minimo di tre carte, oppure un tris di carte dello stesso valore con semi diversi.

Come giocare a Machiavelli

Per effettuare la propria giocata non è necessario aver raggiunto un punteggio minimo: si può iniziare subito ad operare, anche aggiungendo carte alle combinazioni già scoperte dagli altri giocatori, purché valide. Si può, ad esempio, appoggiare la quarta figura mancante ad un tris, oppure, la carta che prosegue una scala, ma non può appropriarsi delle carte già depositate sul tavolo dagli avversari.

Giochi di carte: Come si vince a Machiavelli

Al termine del proprio turno, se si è riusciti a calare almeno una combinazione minima di tre carte, non sarà necessario pescare dal mazzo, o dover scartare alcuna carta. Viceversa, se ci si accorge di aver commesso qualche errore di calcolo, si è costretti a prelevare ben tre carte, vedendo così ridotte le possibilità di chiudere il gioco battendo gli altri sul tempo e passare la mano all’avversario, dicendo “passo”. Vince, infatti, chi si libera per primo di tutte le proprie carte, facendo pagare agli avversari una quota proporzionale alla somma delle carte ancora in loro possesso.

Come calcolare i punti a Machiavelli

Quando un giocatore rimane senza carte vuol dire che “ha chiuso”, quindi ha vinto la partita e gli avversari devono contare i punti delle carte che hanno ancora in mano. Il valore assegnato alle carte è il seguente: 25 punti per il Jolly, 11 punti per gli Assi, 10 punte per le Figure. Per le carte dal 2 al 10, tanti punti quanto è il loro valore.

Giochi di carte: Burraco

Il Burraco è un gioco di carte francesi che può essere giocato da un numero variabile di giocatori: 2, 4 o anche 3, con una leggera modifica delle regole. Lo scopo del gioco è fare Burraco, ovvero riuscire ad avere una scala di 7 carte, più volte possibile e non accumulare punti negativi, così da arrivare rapidamente ai 2005 punti della vittoria. Se sai come si gioca a Machiavelli e ad altri giochi di carte simili, ad esempio sai giocare a Briscola, molto probabilmente non troverai particolarmente complicato il gioco del Burraco.

Le regole

Le carte a Burraco vengono distribuite dal mazziere che ne da 11 a testa e quindi crea i pozzetti, sempre composti da 11 carte ciascuno. Come calcolare i punti a Burraco? Fare burraco con una scala in cui c’è un jolly o una pinella, vuol dire fare “burraco sporco” ottenendo 150 punti. Un Burraco pulito, ovvero privo di “aiuti” vale 200 punti. Quando un giocatore finisce per la prima volta il suo mazzo di carte, va a pozzetto, di conseguenza dovrà prendere uno dei due mazzi preparati a inizio partita

Come si gioca a Burraco in 2

Le regole del Burraco a 2 sono le stesse che si usano nel Burraco a 4 giocatori, ma diventa una sfida a due. I pozzetti restano di 11 carte ciascuno. Si vince, anche in questo caso, quando si riescono a eliminare e calare tutte le carte, ma solo dopo essere riusciti a fare un Burraco, ovvero una scala da 7 carte.

Come si gioca a Burraco in 3

Si può giocare a Burraco con 3 giocatori? Sì, basta modificare leggermente le regole. Uno dei due pozzetti non sarà di 11 carte, ma ne conterà 18. Il primo giocatore a dover pescare dal pozzetto prenderà da quello di 18 carte e diventerà di fatto l’avversario degli altri due giocatori. Chi tra questi due giocatori terminerà tutte le carte, recupererà il pozzetto da 11, mentre all’altro non resterà nulla.