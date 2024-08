Per godersi una bella giornata di sole al mare basta avere sotto braccio un asciugamano da spiaggia, un copricostume e spalmare sulla pelle una crema protettiva per prevenire i danni dei raggi UV. Ma cosa succede se telo e vestiti si sporcano di prodotto? Vediamo insieme come rimuovere le macchie di crema solare dai tessuti.

Come eliminare le macchie di crema solare dai tessuti

L’esposizione ai raggi solari è sicuramente una delle attività più rilassanti da effettuare durante le giornate estive. Una corretta tintarella richiede l’uso di creme solari, le quali entrano a contatto con i tessuti, soprattutto sul telo mare e sui vestiti da spiaggia, provocando macchie insidiose da eliminare, con il conseguente rischio di rovinare irrimediabilmente i capi. Le macchie di crema solare sui tessuti sono difficili da togliere a causa della loro formulazione: si tratta infatti di prodotti oleosi che, una volta entrati in contatto con le fibre penetrano in profondità, tanto da comprometterne sia la struttura, ma anche a livello estetico, la colorazione. Per scongiurare di compromettere il tessuto, è indispensabile rimuovere velocemente la macchia. In questa guida vedremo i principali metodi per eliminare le macchie di crema solare dai tessuti.

Occorrente

Detersivo per bucato

Smacchiatore spray

Succo di limone

Agente sbiancante chimico

Usare il detersivo per bucato

Il segreto per rimuovere efficacemente le macchie di crema solare dai vestiti è utilizzare un detersivo per bucato progettato per le macchie di olio e grasso. Molte creme solari contengono oli per idratare la pelle e sostituire i grassi persi durante l’esposizione al sole. Optiamo per un detersivo biologico che offra un’azione sgrassante, ma senza danneggiare le fibre dei tessuti.

Un rapido pre-trattamento aiuterà a rompere gli enzimi oleosi, rendendo molto più facile il lavaggio in lavatrice. Ricordiamoci di controllare sempre le etichette prima di trattare le macchie e laviamo i tessuti ad una temperatura non troppo calda, altrimenti rischieremo di far penetrare ancora di più le macchie oleose nel tessuto.

Usare lo smacchiatore spray

Le macchie di crema solare sui vestiti bianchi spesso sembrano peggio di quello che sono realmente, quindi non c’è motivo di preoccuparsi. Gli oli possono essere trattati usando uno smacchiatore spray, ma dovremo prestare attenzione agli aloni gialli lasciati dalla crema solare. Il modo migliore per trattare questi aloni sui tessuti bianchi consiste nel lasciare i vestiti ad asciugare al sole, il quale è ottimo per sbiancare naturalmente gli indumenti bianchi macchiati; inoltre, è molto sicuro e delicato.

In alternativa, possiamo usare anche il succo di limone, che può intensificare i risultati di sbiancamento del sole. Spruzziamo un po’ di succo di limone sulla macchia gialla prima di farla asciugare al sole.

Usare un agente sbiancante chimico

Se le macchie dovessero risultare molto difficili e i metodi precedentemente descritti non dovessero produrre risultati soddisfacenti, possiamo utilizzare un agente sbiancante chimico che viene solitamente diluito con acqua prima di essere applicato sui tessuti. In questo caso, però, è molto importante leggere sempre l’etichetta, mantenere l’area ben ventilata ed assicurarsi che non ci siano bambini e animali domestici nelle vicinanze.

Come eliminare le macchie di crema solare dal telo mare

Una bella giornata al mare rischia di rovinarsi perché il telo mare nuovo di zecca si è sporcato di crema solare? Ecco come risolvere la situazione senza troppi problemi.

Agire con rapidità

L’importante è agire subito, anche con della semplice acqua se non si hanno a disposizione i prodotti adatti. Le fibre del tessuto assorbono i prodotti oleosi in poco tempo e questi possono finire nelle trame. Dopo aver messo a bagno in acqua fredda il tessuto si può passare al lavaggio con uno dei prodotti elencati di seguito.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è uno dei prodotti migliori per togliere le macchie di crema solare dal telo mare.

Per prima cosa immergere la macchia in acqua fredda, strofinare con il sapone direttamente sul tessuto, lasciare agire per qualche minuto e sciacquare. Se si nota che la macchia è ancora presente ripetere il procedimento fino a vederla sparire poi mettere in lavatrice scegliendo un programma adatto al tipo di tessuto del telo.

Bicarbonato di sodio per togliere le macchie di crema solare

Il bicarbonato di sodio è molto utile sia in campo alimentare che in quello delle pulizie. I principi attivi contenuti nel bicarbonato di sodio hanno un elevato potere sbiancante e possono essere usati per rimuovere le macchie di crema solare dal telo mare. Si può scegliere di mettere il bicarbonato di sodio puro sulla macchia, lasciarlo agire circa venti minuti e sciacquare oppure usare una soluzione con acqua fredda e bicarbonato di sodio. Procedere poi al lavaggio in lavatrice.

Detersivo per il bucato

Alcuni detersivi per il bucato sono formulati per eliminare le macchie di olio e i residui grassi dai tessuti. Siccome le creme solari sono grasse e oleose si può rimuovere la macchia di crema usando proprio questi prodotti da applicare direttamente sulla macchia per poi effettuare il lavaggio in lavatrice.

Rimedi veloci per togliere le macchie di crema solare

Altre modalità più immediate per eliminare le macchie sono: