La salsedine, la sabbia e il sole posso rovinare i costumi da bagno. In realtà, prestando attenzione e seguendo alcuni consigli, sarà possibile mantenere bikini, boxer, costumi interi e di ogni modello sempre come nuovi. Scopri come lavare il costume da bagno al meglio.

Come lavare il costume da bagno senza rovinarlo

L’estate è la stagione preferita di molte donne che dopo mesi di dieta e attività fisica possono sfoggiare bikini, costumi interi e triangolini per le lunghe giornate in spiaggia. Ma come fare per evitare che salsedine, sabbia, sole e cloro non li rovinino in maniera irreparabile? Capita spesso, infatti, di notare macchie e aloni sul costume da bagno. In queste situazioni bisogna adottare alcune accortezze per evitare di danneggiare e scolorire il tessuto. La maggior parte dei bikini è realizzata in nylon, lycra e altre stoffe sintetiche che richiedono basse temperature e l’uso di detergenti non aggressivi.

Come lavare il costume da bagno: le azioni preliminari

Prima di pensare al lavaggio vero e proprio, ci sono alcune azioni preliminari da compiere.

Risciacquarlo

Anche se sembra banale il primo accorgimento che devi tenere a mente per mantenere la bellezza dei tuoi costumi da bagno è quello di sciacquarli subito. Non serve usare nessun tipo di detersivo in questa fase, che tuttavia è di fondamentale importanza per togliere la salsedine o il cloro dai tessuti.

Per sciacquare i bikini in spiaggia sono sufficienti poche gocce di acqua e ricorda di lasciarli in ammollo qualche minuto appena torni a casa.

Leggere l’etichetta

Chi non sa come lavare i costumi da mare senza rovinarli dovrà leggere quanto riportato nell’etichetta. Non sempre il capo si potrà mettere in lavatrice, ma è sempre possibile lasciarlo in ammollo con acqua tiepida e un po’ di sapone neutro per rimuovere ogni residuo di sporco ed eventuali macchie superficiali. Dopo circa 20 minuti non resta che sciacquare e lasciare asciugare all’ombra.

Come lavare il costume da bagno: lavaggio a mano

Il tessuto più usato per la fabbricazione dei costumi da bagno è la lycra, materiale delicato che teme lavaggi troppo aggressivi. Evita quindi la lavatrice preferendo il lavaggio a mano con bicarbonato e aceto di mele procedendo in questo modo: lascia i costumi in ammollo in una bacinella piena d’acqua dove avrai messo quattro cucchiai di bicarbonato di sodio e mezzo bicchiere di aceto di mele.

Dopo circa venti minuti sciacqua i costumi per bene e stendi al sole (è buona regola stendere i costumi da bagno al contrario).

Come lavare il costume da bagno in lavatrice

Sicuramente il lavaggio dei costumi da mare in lavatrice è più comodo di quello a mano, ma non sempre è possibile, soprattutto in caso di capi che presentano applicazioni o decorazioni. Alcuni elettrodomestici, tuttavia, integrano il programma per i vestiti delicati, adatto anche per poter pulire i costumi. Al fine di proteggere ulteriormente le fibre si possono anche usare gli appositi sacchetti, così da rendere il ciclo meno aggressivo. Naturalmente la temperatura non dovrà mai oltrepassare i 30 °C, anche se il costume da bagno non presenta applicazioni o decorazioni.

Come lavare il costume da bagno: togliere gli aloni della crema solare

In alcuni casi il costume da mare potrebbe presentare degli aloni più o meno evidenti provocati dalle creme solari. Anche in situazioni del genere bisogna procedere con un lavaggio quanto più possibile delicato evitando detergenti aggressivi.

Il sapone di Marsiglia, da lasciare agire sulla parte interessata per alcune ore, solitamente si rivela una soluzione efficace per ammorbidire le macchie più ostinate. Quando i risultati non sono soddisfacenti si può sempre ripetere il trattamento usando il bicarbonato di sodio, per poi sciacquare con abbondante acqua fredda. L’olio solare, invece, si rimuove trattando la macchia con qualche goccia di detersivo per i piatti, da strofinare delicatamente sulla zona sporca e sciacquare sotto l’acqua corrente.

Come smacchiare il costume da bagno ingiallito

La salsedine, le creme solari, il sudore e la luce solare possono provocare l’ingiallimento del costume da bagno che potrà tornare come nuovo tamponando le macchie con un panno morbido imbevuto di acqua ossigenata. Altrimenti si può sempre utilizzare uno smacchiatore specifico per capi sintetici da lasciare agire sulla parte interessata per qualche minuto e risciacquare con abbondante acqua fredda. Quando le macchie sono particolarmente ostinate si consiglia di lasciare in ammollo il costume per almeno 15 minuti aggiungendo del sapone neutro.

Come smacchiare il costume da bagno sporco di catrame

Quando il costume da bagno è sporco di catrame, dopo aver fatto asciugare la macchia per evitare che possa allargarsi ulteriormente, si può provare a rimuoverla con l’aiuto di un coltello, ma prestando attenzione a non graffiare e bucare il tessuto. In alternativa sarà possibile cospargere l’alone con il borotalco e provare a togliere lo sporco con l’aiuto di una spazzola a setole morbide. Dopo aver rimosso la parte dura, eventuali striature di catrame andranno via velocemente con uno sgrassatore da tamponare in maniera delicata con la carta assorbente.