S e fai parte del knitting club avrai la casa piena di avanzi di gomitoli di lana. Dopo aver fatto coperte patchwork o maglioni multicolore, prova a realizzare piccoli oggetti da usare per creare piccoli regali

Lavorare a maglia è una tua grande passione e ogni volta che termini un capolavoro ti restano numerosi scarti dei gomitoli? Invece di gettarli, puoi riutilizzarli in maniera davvero creativa.

Come fare delle nappine con gli scarti dei gomitoli

Le nappine sono un elemento tanto semplice da realizzare quanto versatile, in quanto puoi utilizzarle per applicarle a borse, orecchini e collane. Gli utilizzi sono davvero molteplici. Per ottenere una nappina sarà sufficiente creare una matassina di filo avvolgendo intorno a due dita della mano oppure a un pezzetto di cartoncino, raccogliere tutte le gugliate, avvolgere un filo pronto a raccogliere una sommità e tagliare il lato opposto con delle forbici. A piacere puoi annodare una perlina al termine di ogni filo.

Come fare dei pompon

Il termine pompon mette subito simpatia: a chi è che non piacciono queste allegre palline di lana?

Per ottenerle avvolgi il filo di lana intorno a un disco di cartone e, una volta raggiunto il volume che desideri, lega un filo della matassa nella parte centrale e taglia con le forbici.

I pompon possono essere utilizzati in numerose modalità: per decorare sciarpe e capelli, creare piccoli oggetti da usare come portachiavi e tanto altro ancora.

Nastri per pacchetti regalo con gli avanzi dei gomitoli

Un altro metodo facile per riciclare gli avanzi dei gomitoli consiste nell’utilizzarli come nastri per infiocchettare i pacchetti regalo.

In questo caso dai sfogo alla fantasia e non limitarti alla classica disposizione a croce, ma lascia spazio a tante altre forme.



Decorazioni per la camera dei bambini

Che ne dici di trasformare gli scarti delle lavorazioni a maglia in terrificanti fantasmini da appendere nella camera dei tuoi figli?

Ecco il materiale che ti servirà:

– Avanzi di lana, possibilmente in colore bianco

– Colla liquida

– Occhietti in plastica oppure qualche pezzetto di filo in lana nero

Procedimento

1. Prendi alcuni fili di lana bianchi, realizza delle piccole palline annodate e fissale con qualche goccia di colla.

Esse ti aiuteranno a dare volume ai lenzuolini dei fantasmi.

2. Incolla qualche gruppo di fili bianchi restanti su ogni pallina, avendo cura di lasciar penzolare le estremità da ambo i lati.

3. Incolla sulla parte superiore di ogni fantasmino gli occhietti oppure due pezzettini di filo nero.