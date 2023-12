C reare la calza della Befana è un modo per impiegare il tempo in maniera creativa durante le festività natalizie, e anche un modo sostenibile di riutilizzare oggetti

Le feste di Natale sono il momento giusto per realizzare tanti lavoretti fai da te e anche se non sei molto pratica con i lavori manuali ci sono tante idee davvero alla portata di tutti! Per decorare casa con addobbi natalizi o per passare un pomeriggio creativo insieme ai bambini; la magia del Natale è anche questa! Cosa ne dici quindi di cimentarti con la calza della Befana fai da te?

Un’occasione per creare insieme ai bambini qualcosa di originale è quella di realizzare la calza della Befana da riempire di dolcetti. Si possono realizzare calze con materiali semplici come il feltro, il pannolenci, la juta o ancora utilizzando la lana, oppure virare verso il sostenibile utilizzando vecchie sciarpe e maglioni. Carine sono anche le calze patchwork realizzate con diversi pezzi di stoffa recuperati. Tante sono le idee, non resta che mettersi all’opera.

Se non sei molto esperta di cucito puoi acquistare la base, una calza in feltro, dal basso costo e poi puoi divertiti a decorarla ed impreziosirla con quello che hai a disposizione. Puoi utilizzare ritagli di feltro, nastrini, decorazioni avanzate, bottoni, palline, etc. Se invece vuoi realizzarla da zero, senza però usare ago e filo, niente paura: ti basterà acquistare del tessuto adatto o della juta, ritagliare la sagoma della calza su un modello disegnato in precedenza e unire poi le due sagome (una per ogni lato della calza) con la colla a caldo. In questo modo la calza della Befana sarà totalmente fatta da te e potrai decorarla come preferisci.

Calze in lana

Se hai la passione per il lavoro a maglia, puoi realizzare delle calze interamente fatte a mano, si possono seguire tanti schemi per farle con fantasie natalizie oppure a tinta unita da decorare poi a piacimento con bottoni, perline o pom pom di lana. Oppure puoi crearle facendo a pezzi un vecchio maglione o una sciarpa.

Calze in juta

Anche per la juta, come per il feltro, è possibile acquistare già la base pronta oppure realizzarla da te con ritagli di juta. La juta si presta benissimo ad essere incollata oppure cucita con lo spago, magari con le cuciture a vista con spago colorato o in tinta. Per le decorazioni puoi aggiungere pezzi di stoffa o di feltro da ritagliare e incollare e realizzare delle figure. Nell’immagine è stata realizzata una simpatica Befana.

La carta è un prezioso materiale da riciclo, soprattutto durante le feste natalizie, quando abbiamo una quantità immensa di carta da regalo da riciclare. Comporre una calza della Befana fai da te in carta è semplice: ritaglia le sagome di entrambi i lati utilizzando un modello, uniscile con la colla a caldo o con dei nastri adesivi colorati e realizza con del tessuto una copertura per la punta e il ‘tallone’ della calza di carta, in modo che non si rovini o buchi.

Come realizzare la calza della Befana step by step

Se vuoi realizzare da zero la calza della befana ecco un tutorial super utile.

Cosa ti occorre?

Un foglio di feltro rosso,

1 sacchetto di bottoni piccoli (grigi cm 1 di diametro, bianchi cm 1 di diametro, nero grigio scuro cm 1 di diametro),

bottoni verdi di plastica,

gomma crepla color carne,

nastrino rosso,

pistola per colla a caldo,

forbici,

matita.

In alternativa invece della colla puoi cucire con ago e filo in tinta.

Riporta il profilo della calza a grandezza naturale e ritagliala nel feltro rosso messo doppio. Con la colla a caldo fissa le due sagome lungo il contorno lasciando libero solo il lato superiore oppure cuci le due parti con ago e filo di lana in tinta. Sulla gomma crepla disegna e ritaglia il profilo del viso, del naso e delle mani della befana, poi incolla i pezzi sulla calza e aggiungi i bottoni, in modo da creare il decoro del cappello, del vestito.

Puoi ultimare la decorazione aggiungendo i bottoni verdi, da fissare sul tessuto rosso con la colla o cucendo con ago e filo in tinta.

Con la stessa tecnica puoi creare la calza della befana che desideri in versioni differenti: inventa tante decorazioni con i bottoni, da incollare o cucire.

E ora che hai la tua calza della befana, dai un’occhiata anche alle ricette dei dolci con cui riempirla!