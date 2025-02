Per rendere il Carnevale divertente e festoso vengono adoperati i coriandoli. Quest’ultimi sono piccoli pezzetti di carta di varie forme e colori, che rendono tutto più caratteristico. I coriandoli si possono acquistare in qualsiasi supermercato o negozio di bricolage. Ma la soluzione ideale è quella di crearli con il fai da te, utilizzando il metodo del riciclo. Per farli basta scegliere qualsiasi tipo di carta, come quella da regalo o delle riviste e giornali. Ovviamente, quando si costruiscono occorre formarli nel modo corretto. Vediamo come realizzare dei coriandoli fai da te perfetti.

La tradizione dei coriandoli

Lo sai da cosa deriva l’usanza del lancio dei coriandoli a Carnevale? Facciamo un passo indietro, alla parola coriandolo corrispondono tre significati. Coriandolo è una pianta i cui fiori sono molto usati in cucina e in erboristeria. Coriandolo è un confetto di zucchero contenente, appunto, un seme di coriandolo. Ma coriandolo è anche quel piccolo dischetto di carta colorata che si lancia, insieme a moltissimi altri, durante il Carnevale. Nel Rinascimento, in Italia, durante alcuni festeggiamenti (sia per i matrimoni che per il Carnevale) c’era l’abitudine di lanciare i confetti colorati che contenevano semi di coriandolo o mandorle. Si inizia a chiamare i confetti coriandoli e poco dopo cambia la consistenza di ciò che viene lanciato: i dolcetti lasciano spazio a delle palline di carta colorata e del gesso. Bisogna attendere il 1875 e le palline di carta si trasformeranno nei dischetti di scarto dei fogli bucati da lanciare a Carnevale per far festa.

Comincia a organizzarti già qualche giorno prima di quello che hai previsto per la realizzazione: puoi fare una caccia al tesoro con i tuoi bambini mettendovi alla ricerca di carta colorata da riciclare come vecchie riviste, cartoncini, volantini pubblicitari, ritagli di carta da regalo avanzati dopo le feste, carta velina e qualsiasi altra cosa ti suggerisca la fantasia.

Scegliere il materiale

Per fare i coriandoli in casa la prima cosa che devi fare è quella di scegliere il materiale adatto. La carta risulta la più indicata e si possono prendere vari formati e colori. Per realizzare dei coriandoli perfetti bisogna scegliere della carta riciclata. In questa maniera si utilizzeranno materiali presenti in casa. Evitando così, di spendere denaro e fare sprechi inutili.

I giornali e le riviste vengono preferite per dar vita ai coloratissimi e allegri coriandoli. Oltre a questi, si può usare anche la carta crespa, che risulta molto versatile e consente di fare varie forme. Infine, se hai conservatelo la carta regalo, puoi riciclarla per questa creazione.

Una volta scelta la carta da utilizzare si passa a dare la forma ai coriandoli. Per ottenerli perfetti occorre procurarsi una perforatrice da ufficio. Questa servirà per bucare la carta e rendere i coriandoli tutti uguali. Per farli basta poggiare un paio di fogli sopra la base della macchinetta e schiacciare la parte superiore. Dopodiché, si introduce altra carta, procedendo alla stessa maniera. Se non si possiede una perforatrice si può utilizzare la macchina per la pasta. Questa è un’alternativa validissima per riuscire a fare dei coriandoli altrettanto carini. La forma risulterà diversa, ottenendo così delle striscioline di misure differenti. Se invece vuoi fare i coriandoli con la carta da giornale puoi anche disegnare dei grandi cerchi, per poi tagliarli con delle forbici.

Come imbustarli

Per concludere, togli i rimasugli e la carta in eccesso (con questi avanzi puoi fare delle striscioline e creare altri coriandoli più piccoli e di altri formati) per poi sistemare i coriandoli venuti bene e conservali tutti insieme. L’ideale è raccoglierli e metterli dentro dei sacchetti o bustine di plastica, come quelle che si usano per surgelare e conservare gli alimenti. Ancora meglio se hai a disposizione delle buste colorate. Raccolti i coriandoli per ogni busta si chiudono con un nastro colorato e si distribuiscono ai bambini.