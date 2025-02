Che festa di Carnevale sarebbe senza i coriandoli? Non possono mancare assolutamente. Se avete in programma di organizzare una festa in maschera per questo Carnevale, oltre alla maschera e al costume, dovete pensare anche ai giochi da fare. Ecco allora un’idea originale per far divertire i nostri ospiti: il tutorial per realizzare spara coriandoli fai da te. Un semplice lavoretto che si può fare in pochi minuti a casa, per poi divertirsi insieme agli amici. Bastano dei semplici palloncini e dei tubi di cartone (oltre ai coriandoli) ed il gioco è fatto. Provateci subito anche voi.

Non solo per Carnevale: gli spara-coriandoli, con i loro mille colori e la loro vivacità, sono lo strumento perfetto per celebrare ogni festa, dal Carnevale alla laurea, dai matrimoni ai compleanni. Ma è davvero necessario comprarne di già fatti? La risposta è ovviamente no, visto che la loro creazione è davvero semplicissima ed economica. Per la gioia dei bambini che vi assisteranno, ecco dunque come realizzare degli spara-coriandoli fai da te.

Per realizzare degli spara-coriandoli fai da te occorrono:

tubi di cartone (o rotolini di carta igienica)

palloncini

nastro adesivo

carta adesiva decorativa

forbici

coriandoli o post-it

fustellatrici (facoltativo)

Prendete un tubo di cartone resistente. Andranno benissimo quelli della carta igienica, per versioni “mini”, mentre se preferite versioni un po’ più grandi, stile “cannone”, procuratevi tubi di cartone più grandi, a partire da quelli per la carta assorbente fino a quelli presenti all’interno della carta stagnola o la pellicola trasparente, decisamente più rigidi e spesso anche più larghi. Prendete ora un palloncino di gomma, di quelli di grandezza standard, del colore che preferite. Fate un nodo al palloncino, come se fosse pieno d’aria. Tagliatene la parte posteriore, quella chiusa, eliminando circa un terzo del palloncino. Vi rimarrà la parte provvista di collo e l’altra estremità, quella tagliata, sarà aperta.

Allargate con le dita la parte tagliata del palloncino ed infilate al suo interno il tubo in cartone, per circa 3-4 cm di profondità. Fissate poi il bordo del palloncino al tubo in cartone con del nastro adesivo resistente. Accertatevi che tirando leggermente il collo del palloncino questo non “scappi” dal tubo in cartone: in tal caso non lo avrete fissato bene, quindi ripetete l’operazione utilizzando magari un giro in più di nastro adesivo.

Passate ora a decorare il vostro spara-coriandoli. Rivestite il tubo di cartone, compresa la parte dove è fissato il palloncino, con della carta adesiva colorata, in tinta unita o a fantasia, come preferite. Se non possedete della carta adesiva, procuratevi della carta regalo, ritagliatela della misura esatta dell’area del tubo di cartone e fissatela con del nastro biadesivo oppure con un leggero strato di colla vinilica. In quest’ultimo caso, prima di procedere oltre, attendete che la colla sia perfettamente asciutta.

A questo punto non vi resterà che procurarvi i coriandoli. Potrete acquistarne di già pronti, piccoli e coloratissimi, venduti in grosse buste formato maxi a prezzi irrisori. Oppure, nel caso non riusciate a reperirli facilmente perché il carnevale è passato da un pezzo, realizzarli in casa non sarà difficile. Procuratevi della carta colorata, quella dei post-it andrà benissimo, venduti in blocchetti multi colore e muniti di tantissimi foglietti già di piccole dimensioni. Tagliateli ovviamente ancora più piccoli, utilizzando le forbici, una taglierina o persino una foratrice. Per ottenere delle forme particolari, come cuoricini, stelline o altro, procuratevi delle fustellatrici delle forme corrispondenti, in vendita a pochi euro nei negozi di bricolage.

Una volta ottenuta una grande quantità di coriandoli, sistemateli in una bustina per non perderli e averli a portata di mano. Lo spara-coriandoli che avete appena realizzato, infatti, ha il vantaggio di essere riutilizzabile quante volte vorrete: vi basterà ricaricarlo di coriandoli di volta in volta. Il funzionamento? Molto semplice: inserite una bella manciata di coriandoli all’interno del tubo di cartone (il lato aperto senza palloncino), mantenendolo in verticale in modo che i coriandoli non cadano. Ora inclinate leggermente in avanti il tubo tenendolo con una mano, con l’altra, invece, tirate delicatamente il collo del palloncino all’indietro, senza esagerare altrimenti potrebbe staccarsi dal tubo di cartone. Rilasciate di scatto il collo del palloncino e godetevi lo spettacolo! Ripetete eventualmente l’operazione di “lancio” finché i coriandoli all’interno del tubo non saranno finiti. Ricaricate e ricominciate! Potrete realizzare spara-coriandoli in quantità, persino uno per ogni ospite della festa, visto che il procedimento è davvero semplice, veloce ed economico.

