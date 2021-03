P roduzioni originali, documentari biografici, thriller e commedie: ecco le dieci serie Star su Disney+ che devi assolutamente vedere.

Tra le novità dell’anno, ci sono le serie Star su Disney+.

Sì, perché con l’approdo del nuovo canale sulla piattaforma streaming non è una cosa da poco, tutt’altro.

Se già prima l’abbonamento proponeva titoli interessanti, tra film e show – basti pensare a Wandavision – adesso l’offerta si fa ancora più vasta, pronta a conquistare anche un pubblico più adulto.

Anzi, vuoi assicurarti di essere aggiornata sulle novità da non perdere? Ecco una sorta di guida alle 10 serie Star su Disney+ da vedere assolutamente.

Le serie originali

Dollface

Kat Dennings, già star di 2 broke girls e recentemente vista in Wandavision è la protagonista della serie Star Original. Interpreta Jules che, dopo essere stata lasciata dallo storico fidanzato, vuole riallacciare i rapporti con le sue vecchie amiche (interpretate da Brenda Song, Shay Mitchell e Esther Povitsky) perché metaforicamente costretta a rientrare nel mondo delle donne.

Filthy Rich - Ricchi e colpevoli

Va bene, Miranda non ci sarà nel revival di Sex and The City. Ma Kim Catrall non è uscita di scena, anzi: è lei la protagonista di questo dramma familiare che ha al centro una famiglia ricchissima, rimasta improvvisamente senza capofamiglia. Il giro di affari, tra l’altro, ruota intorno a un vero e proprio impero di una comunità religiosa.

Love, Victor

Creato da Elizabeth Berger e Isaac Aptaker (produttore di This Is Us), è un teen drama che è anche lo spin-off del film Tuo, Simon del 2018 (adattamento dell'omonimo romanzo young adult, sempre prodotto da Aptaker). Protagonista della storia è appunto l’adolescente Victor, interpretato da Michael Cimino, che si trasferisce in una nuova città, inizia a frequentare una nuova scuola e si ritrova a stringere nuove amicizie, mentre intraprende un percorso personale per comprendere il proprio orientamento sessuale e accettarsi.

Big Sky

Ha un’impronta più crime il nuovo thriller di David E. Kelley, ideatore di Big Little Lies e The Undoing. Questa volta, l’autore ci porta in Montana insieme al detective Cody Hoyt (Ryan Phillippe) che insieme alla collega Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e a un’ex poliziotta, la sua ex moglie Jenny Hoyt (Katheryn Winnick), cercano due sorelle rapite da un camionista. Durante le indagini, scoprono che sono molte le ragazze sparite e in pericolo.

Hellstrom

Creata dal produttore esecutivo di Agents of S.H.I.E.L.D. e basata sugli omonimi personaggi Marvel, è una serie horror fantascientifica dedicata ai due fratelli Daimon e Satana Hellstrom dotati di poteri soprannaturali. Del resto, il mondo dei supereroi è anche a tinte dark.

The Godfather of Harlem

Scritta da Chris Brancato (Narcos) e ambientata nella Harlem degli anni Sessanta, è un gangster movie in formato seriale e biografico, interpretato da Forest Whitaker nei panni del criminale Bumpy Johnson. Ben recensito all'estero, è tra le serie Star su Disney+ da vedere.

Le docu-serie da non perdere

L’attualità e la storia dei personaggi sono alla base di questi titoli presenti nel catalogo Star. Due stagioni, ciascuna dedicata a una figura iconica nella scienza e nell’arte, della docu-serie Genius di National Geographic. E poi, una produzione Star Original che affronta il tema delle relazioni in quest’epoca di pandemia.

L’amore ai tempi del Corona

Non potrebbe essere più attuale questa produzione originale Star, che racconta quattro diverse storie, tra quarantena e vita di coppia. Ci sono coppie che aspettano un bambino, altre che si ricompattano proprio per trascorrere insieme il lockdown.

Genius: Einstein

Prodotta da National Geographic, la docuserie con protagonista il premio Oscar Geoffrey Rush ripercorre la storia del genio matematico Albert Einstein, scienziato fuori dagli schemi alla ricerca di riconoscimenti istituzionali, raccontandone la carriera e la vita privata, caratterizzata da rapporti difficili con mogli (due) e figli.

Genius: Picasso

Antonio Banderas – e Alex Rich (GLOW, True Detective) per la versione giovane – interpreta Pablo Picasso. Nei dieci episodi si ripercorre la vita dell’artista, con un focus sulle sue donne-modelle. Da Clémence Poésy nei panni di Francoise Gilot, pittrice francese sua compagna per dieci anni e che gli diede due figli, a Poppy Delevingne nel ruolo dell'amante e musa Marie-Thérèse Walter, fino a Aisling Franciosi, volto di Fernande Olivier, artista e modella che posò per Picasso in oltre 60 ritratti.

I titoli in arrivo da aspettare

Sono state annunciate altre serie, di produzione italiana, che debutteranno su Star nei prossimi mesi.

Le Fate Ignoranti

Il film di Ferzan Özpetek compie vent’anni proprio nel 2021, anno in cui debutterà la serie che lo stesso regista ha sviluppato dall’opera che ha conquistato il cuore del pubblico. I dettagli del cast e della trama sono ancora top secret. Tuttavia, pare che siano stati coinvolti attori molto famosi – chissà se c’entrano gli interpreti originali, Margherita Buy e Stefano Accorsi.

Boris 4

È stato uno degli annunci più graditi dalle fan della serie cult con Francesco Pannofino. La quarta stagione si farà, è stata confermata ufficialmente. Pronte a smarmellare?