Golden Globe 2021, i vincitori

A lla premiazione dei Golden Globe 2021 trionfa Laura Pausini con la canzone "Io sì - Seen". Tutti i vincitori nelle varie categorie, dai film alle serie TV.

La premiazione dei Golden Globe 2021 ha ottenuto un riscontro più che positivo: Tina Fey e Amy Poehler, che hanno condotto la cerimonia da New York e Los Angeles, hanno divertito il pubblico da casa e offerto alcuni sketch memorabili. Una conduzione indubbiamente fuori dalla norma, che tuttavia ha convinto e coinvolto anche gli attori e le attrici dalle proprie abitazioni.

Tra i momenti più significativi della cerimonia, l’assegnazione del Cecil B. DeMille Award, ovvero il Golden Globe alla carriera, a Jane Fonda e la vincita del compianto Chadwick Boseman per “Ma Rainey’s Black Bottom”. Menzione d’onore per Laura Pausini, che è riuscita a strappare il Golden Globe per la “Miglior Canzone”, con il brano “Io sì – Seen”, per La vita davanti a sé di Edoardo Ponti.

Vincitori Golden Globe 2021 per il cinema

Una stagione di tutto rispetto: vincono Nomadland e Borat: Seguito di Film Cinema, due film che hanno letteralmente conquistato il grande pubblico. Il momento toccante in cui si annuncia la vittoria di Chadwick Boseman passerà alla storia dei Golden Globe: l'attore, scomparso nel 2020 a causa di un tumore al colon, ha lasciato un enorme vuoto.

Miglior film drammatico

Nomadland

Il processo di Chicago 7

Mank

The Father

Una donna promettente

Miglior attrice in un film drammatico

Andra Day (The United States Vs. Billie Holiday)

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Frances McDormand (Nomadland)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Carey Mulligan (Una donna promettente)

Miglior attore in un film drammatico

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Gary Oldman (Mank)

Anthony Hopkins (The Father)

Tahar Rahim (Mauritanian)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Miglior film musical o commedia

Borat: Seguito di Film Cinema

The Prom

Palm Springs

Music

Hamilton

Miglior attrice in un musical o commedia

Rosamund Pike (I care a lot)

Anya Taylor-Joy (Emma)

Kate Hudson (Music)

Michelle Pfeiffer (French Exit)

Maria Bakalova (Borat: Seguito di Film Cinema)

Miglior attore in un musical o commedia

Sacha Baron Cohen (Borat: Seguito di Film Cinema)

Andy Samberg (Palm Springs)

Dev Patel (La vita straordinaria di David Copperfield)

James Corden (The Prom)

Lin Manuel Miranda (Hamilton)

Miglior attrice non protagonista

Jodie Foster (The Mauritanian)

Helena Zengel (Notizie dal mondo)

Olivia Colman (The father)

Amanda Seyfried (Mank)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Miglior attore non protagonista

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Bill Murray (On the rocks)

Leslie Odom Jr. (Quella notte a Miami…)

Sacha Baron Cohen (Il processo ai Chicago 7)

Jared Leto (Fino all’ultimo indizio)

Miglior film in lingua straniera

Minari

Two of Us

The life ahead (La vita davanti a sé)

La Llorona

Another Round

Miglior film di animazione

Soul

The Croods: A New Age

Over the moon – Il fantastico mondo di Lunaria

Onward

Wolfwalkers – Il popolo dei lupi

Miglior regia

Chloé Zhao (Nomadland)

David Fincher (Mank)

Aaron Sorkin (Il processo ai Chicago 7)

Regina King (Quella notte a Miami)

Emerald Fennell (Una donna promettente)

Miglior sceneggiatura

Aaron Sorkin (Il processo ai Chicago 7)

Chloé Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Una donna promettente)

Jack Fincher (Mank)

Florian Zeller e Christopher Hampton (The father)

Miglior canzone

Io sì – Seen (La vita davanti a sé)

Fight for you (Judas and the Black Messiah)

Tigress & Tweed (The United States vs. Billie Holiday)

Hear My Voice (Il processo ai Chicago 7)

Speak Now (Quella notte a Miami…)

Miglior colonna sonora originale

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste (Soul)

Ludwig Goransson (Tenet)

James Newton Howard (Notizie dal mondo)

Trent Reznor e Atticus Ross (Mank)

Alexandre Desplat (The midnight sky)

Vincitori Golden Globe 2021 per la televisione

Netflix vince e sbanca ancora una volta, portandosi a casa molte statuette, per The Crown e La Regina degli Scacchi, confermandosi come una delle piattaforme streaming più interessanti di sempre. Vince anche Schitt's Creek, che si è conclusa nel corso del 2020.

Miglior serie drammatica

The Crown

Ozark

Ratched

The Mandalorian

Lovecraft Country

Miglior serie musical o commedia

Schitt’s Creek

Emily in Paris

The Great

The Flight Attendant

Ted Lasso

Miglior miniserie o film TV

La Regina degli Scacchi

Normal People

Small Axe

Unorthodox

The Undoing – Le verità non dette

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Emma Corrin (The Crown)

Sarah Paulson (Ratched)

Olivia Colman (The Crown)

Laura Linney (Ozark)

Jodie Comer (Killing Eve)

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Josh O’Connor (The Crown)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Al Pacino (Hunters)

Jason Bateman (Ozark)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Miglior attrice protagonista in una serie musical o commedia

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Lily Collins (Emily in Paris)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Jane Levy (Zoey’s Extraordinary Playlist)

Elle Fanning (The Great)

Miglior attore protagonista in una serie musical o commedia

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

Don Cheadle (Black Monday)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Nicholas Hoult (The Great)

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film TV

Anya Taylor-Joy (La Regina degli Scacchi)

Cate Blanchett (Mrs. America)

Nicole Kidman (The Undoing – Le verità non dette)

Shira Haas (Unorthodox)

Daisy Edgar Jones (Normal People)

Miglior attore protagonista in una miniserie o film TV

Mark Ruffalo (Un volto, due destini)

Bryan Cranston (Your honor)

Ethan Hawke (The good lord bird)

Hugh Grant (The Undoing – Le verità non dette)

Jeff Daniels (Sfida al presidente)

Miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o film TV

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Cynthia Nixon (Ratched)

Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film TV

Josh Boyega (Small Axe)

Jim Parsons (Hollywood)

Brendan Gleeson (Sfida al presidente)

Donald Sutherland (The Undoing – Le verità non dette)

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Adesso è tempo di puntare agli Oscar: si attende indubbiamente una candidatura per Laura Pausini, che rappresenterà degnamente l’Italia con la canzone già vincitrice dei Golden Globe “Io sì – Seen”. La cerimonia dei Golden Globe 2021 è stata seguita in tutto il mondo con trepidante attesa: la stagione dei premi è appena iniziata.