10 film da vedere su Netflix durante l’estate

Quest’estate regalati una pausa come si deve e concediti la visione di uno di questi 10 film disponibili su Netflix. Dal thriller alle storie d’amore, lasciati ispirare dalle nostre proposte

Film da vedere su Netflix? Abbiamo selezionato per te pellicole vecchie e nuove, in una imperdibile collezione di titoli che proprio non possono mancare al tuo compendio. Dal recupero di grandi classici fino alle novità disponibili sulla piattaforma streaming più amata, ecco tutto quello che vogliamo proporti per una calda, indimenticabile estate 2021.

L’apparenza delle cose (2021)

L’apparenza delle coseè un film del 2021 scritto e diretto da Shari Springer Berman e Robert Pulcini. Cominciamo l’esperienza con una pellicola del genere thriller/horror tutta da gustare, fotogramma dopo fotogramma.

1980: George, docente di storia dell’arte, ottiene una supplenza nella cittadina di campagna di Chosen e si trasferisce da New York insieme alla figlia e a sua moglie, Catherine, che fa la restauratrice. Le due donne percepiscono presenze inquietanti che abitano la vecchia casa. Piano piano, la storia degli antichi proprietari tornerà a galla. Con James Norton e, ciliegina sulla torta, Amanda Seyfried.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal (2021)

Quest’estate torna bambina e gettati a capofitto nella visione di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, prima parte di due del progetto animato che vuole ridare vita alle note guerriere Sailor.

La storia riprende le vicende di Sailor Moon Crystal, andando ad arricchire un arco di trama con nuovi, sensazionali particolari tutti da scoprire. Per le fan di Sailor Moon di vecchia data, ma anche per le nostre bambine che non la conoscono e non hanno mai giocato in nome della Luna.

Enola Holmes (2020)

Enola Holmes è un personaggio creato da Nancy Springer nei suoi romanzi, sorella del celebre investigatore Sherlock Holmes. Interpretata da Millie Bobby Brown, Enola – anagramma di alone, sola – è una appassionata di giochi di parole e femminista convinta.

Nel film, di cui è già stato annunciato un sequel, Enola ha appena compiuto 16 anni quando scopre che sua madre è scomparsa, lasciandole solo una complessa traccia da seguire. Una settimana dopo Enola incontra i suoi fratelli, Mycroft e Sherlock, e si mette sulle tracce di una donna molto sfuggente. Travestimenti, rompicapi, determinazione e tanti sorrisi in un film semplicemente adorabile.

Dancing Queens (2021)

Non solo un film dedicato al pride month, ma una vera perla di inclusività da aggiungere ai film da vedere su Netflix. Dancing Queens è un film svedese che porta nel retropalco degli spettacoli delle drag, dei loro sogni e delle loro aspettative.

La storia mette al centro costumi, coreografie e sceneggiatura, lasciandoti percorrere i sentieri di un mondo parallelo al tuo, eppure così vicino. La storia della passione per la danza di Dylan, il protagonista, saprà conquistare il tuo cuore.

Smetto quando voglio: ad honorem (2017)

Di tutti i film da vedere su Netflix, questa pellicola italiana non può mancare di certo. Ultimo della trilogia di Smetto quando voglio, firmata da Sydney Sibilla, Ad honorem è un piccolo capolavoro di commedia e denuncia sociale.

Dietro le sbarre del carcere di Rebibbia, i plurilaureati galeotti fregiati di molti titoli accademici stanno escogitando un modo per evadere di prigione e sventare i piani del terribile Walter Mercurio. Costui, infatti, è fermamente intenzionato a fare una strage. Solo le loro menti brillanti e bistrattate dalla società potranno superare tutte le difficoltà.

Il buco (2019)

Film horror fantascientifico diretto in Spagna da Galder Gaztelu-Urrutia. Il buco è il film da vedere su Netflix dedicato alle tue insonni notti estive.

Il buco è ambientato in un penitenziario fuori dal comune: l’edificio si sviluppa in verticale e in piani sono collegati grazie al “buco”. Si tratta di un passaggio che permette a una piattaforma contenente cibo di passare dai piani superiori a quelli inferiori. I detenuti ai piani alti mangiano fino a scoppiare, mentre quelli in fondo alla catena rimangono senza cibo. Un film forte, a tratti crudele, che ci fa riflettere sulla fame nel mondo con una metafora tanto semplice quanto efficace.

Sto pensando di finirla qui (2020)

Film drammatico da vedere su Netflix quest’estate, Sto pensando di finirla qui è uno dei titoli che non può mancare alla tua collezione.

La pellicola racconta la storia di una donna che si mette in viaggio assieme al fidanzato per conoscere la famiglia di lui. Il passo è grande, ma lei è ancora molto indecisa sulla relazione. Non appena arrivati, vengono bloccati a casa dei suoi da una bufera. Nel frattempo, i genitori si rivelano molto diversi da come lei se li aspettava.

The Wolf of Wall Street (2014)

Grande classico hollywoodiano disponibile su Netflix. Film drammatico diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Margot Robbie.

Basato sulla vera storia di Jordan Belfort, che nel 1987 è un apprendista broker a Wall Street. Sotto la guida di Mark Hanna impara a vivere all’insegna dell’abuso di droghe e sesso, quando il crollo della borsa gli costa il licenziamento. Si rimetterà in piedi accettando un lavoro in un call center, ma non c’è limite all’ambizione di Belfort.

Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga (2020)

Commedia musicale del 2020 in lingua originale islandese. Data la vittoria dei Måneskin all’Eurovision, questo è decisamente uno dei film da vedere su Netflix quest’anno.

Una coppia di cantanti islandesi sognano da tutta la vita di partecipare all’Eurovision. Lars e Sigrit sono due amici che condividono la passione della musica fin da bambini e hanno fondato la band Fire Saga. Una serie di tragiche, esilaranti coincidenze li porterà a partecipare davvero Festival musicale europeo per eccellenza, con risultati tutti da ridere.

Rebecca (2020)

Dal romanzo gotico di Daphne Du Maurier fino all’adattamento di Hitchcock, oggi ritentato attraverso gli occhi e la cinepresa di Ben Wheatley. Con Sienna Miller e Jeremy Irons.

Una giovane sposina prende casa presso l’affascinante Maxim De Winter presso la tenuta a Manderley. Ingenua, inesperta e timida, si trova a familiarizzare con le trappole della sua nuova vita e scoprirà di vivere all’ombra della precedente moglie di lui: indipendente, bellissima, bisessuale. Rebecca, questa donna misteriosa ma ancora fortemente presente, diventerà un’ossessione.