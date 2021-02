N el Giorno di San Faustino, una lista di film che esaltano la bellezza di essere single: perché molto spesso dimentichiamo l'importanza di amare noi stesse.

Il 15 febbraio i single celebrano l’amore verso se stessi: 10 film che esaltano la bellezza di essere single e che soprattutto offrono un insegnamento alternativo alle classiche commedie romantiche. L’amore è davvero necessario? Accontentarsi di un rapporto che non funziona è spesso la scelta sbagliata.

Quante volte ci siamo innamorate e abbiamo ricevuto una delusione? Festeggiare San Valentino il 14 febbraio può sembrare magnifico, ma celebrare San Faustino il 15 febbraio è altrettanto bello, soprattutto perché in questo giorno speciale si può scegliere di amare se stesse. E i film per una serata a base di "amor proprio" non mancano: una lista degli imperdibili.

Film che esaltano la bellezza di essere single

Da “Se mi lasci, ti cancello” a “Il diario di Bridget Jones”, sono molti i film che ci fanno riflettere sull’amore, ma soprattutto sulla bellezza, talvolta, di essere da sole. Viviamo in un mondo ancora legato allo stigma di coppia: l’amore è uno dei sentimenti più potenti, ma non sempre è positivo. Attraverso la visione di alcuni film, si può capire perché l’amore può trasformarsi, diventare tossico e anche pericoloso. Dopotutto, è talmente potente da farci soffrire, da calpestare il cuore. Il Single Day ha l’obiettivo di ricordarci di amarci molto di più. Ecco a voi i 10 film che esaltano la bellezza di essere single.

Se mi lasci, ti cancello

Il film per single per eccellenza, la dimostrazione che amare non è sempre positivo, che l’amore può causare problemi e soprattutto desiderio di alienazione. Clementine e Joel vivono un amore meraviglioso, unico, fino a quando non arrivano a un punto di rottura. Clementine decide di superare la fine del loro amore cancellando Joel dalla sua vita, ma è la scelta giusta? Forse, l’amore va ricordato e celebrato, senza odio.

Storia di un matrimonio

Storia di un matrimonio è un film difficile: guardarlo è come salire sulle montagne russe dei sentimenti e delle emozioni. Il film targato Netflix ha ottenuto diversi riconoscimenti, soprattutto per le prove di recitazione di Scarlett Johansson e Adam Driver. Tra sorrisi e lacrime, ci ricorda che il matrimonio non sempre è rose e fiori (non lo è quasi mai).

Il diario di Bridget Jones

Se c’è un film che può ispirarci nel giorno di San Faustino è decisamente Il Diario di Bridget Jones. Bridget è l’iconico personaggio femminile single per eccellenza: cede alle tentazioni del cibo, si infatua di continuo e soprattutto sogna il grande amore con Mr. Darcy. Una delle pellicole più indicate per celebrare la bellezza di essere single, con il sogno segreto di trovare un giorno il grande amore.

Il favoloso mondo di Amélie

Un film perfetto per esaltare non solo la bellezza di essere single: è una fiaba moderna per tutte le donne che non vogliono amare. Amélie vive di paure, le riconosce e soprattutto reprime i sentimenti: non è interessata a stringere un legame autentico. È una donna all’apparenza molto forte, che in realtà nasconde debolezze e fragilità come tutte noi.

La verità è che non gli piaci abbastanza

Non c’è single al mondo che non abbia visto La verità è che non gli piaci abbastanza. È uno dei film più crudi sull’amore, che pone sul piatto le verità che nessuno vuole sentire: se un uomo non ti richiama, non è perché ha perso il tuo numero o ha avuto da fare. No, se non ti richiama vuol dire che non gli piaci abbastanza. Indubbiamente, è una pellicola importante, che ci fa riflettere sull'essere single: a volte, amare può sfinire.

Sex and the city

I film di Sex and the city sono sempre di ispirazione alle ragazze, soprattutto perché mostrano l’affermarsi della donna nella società. Carrie è l’esempio della donna lavoratrice che cerca ancora l’amore e che lo troverà nel suo Mister Big. Samantha, invece, è l’ispirazione ideale da seguire per celebrare le donne single di tutto il mondo: ha successo, ha il potere ed è assolutamente fantastica.

Il matrimonio del mio migliore amico

Un classico, un film che ancora oggi riscuote parecchio successo e che è perfetto perché è la dimostrazione che la vita continua, anche se non si riesce ad avere l’amore. Rupert Everett e Julia Roberts vi faranno sognare ad occhi aperti nella scena del ballo: emozionante, toccante e perfetto per San Faustino.

Thelma & Louise

Se siete alla ricerca di un grande classico del cinema femminista, Thelma & Louise è il film ideale da vedere nel giorno di San Faustino. Tutte noi vorremmo un rapporto come Thelma e Louise nella nostra vita: un legame profondo di amicizia, vero e sincero. Ma soprattutto è un film che celebra l’amicizia al posto dell’amore come un sentimento molto più forte: le protagoniste decidono di scappare insieme dai propri compagni.

Blue Valentine

Indubbiamente è uno dei film più belli da vedere per il giorno dei single, soprattutto per le donne che non credono nell’amore eterno. Il legame dei protagonisti vive una continua altalena di emozioni, di complicità, ma anche di problemi, prova che l’amore alla fine è proprio come una pianta: ha bisogno di costanti cure per non morire.

Mamma mia!

Non ci siamo dimenticate delle amanti dei musical: per celebrare le vite dei single, Mamma Mia! è una commedia degli equivoci, in cui si ricerca l’amore di un padre, ma anche l’amore verso se stesse. Una Meryl Streep al massimo della sua forma, una donna forte e iconica, ma soprattutto una vita di successi e traguardi raggiunti senza un uomo al proprio fianco.