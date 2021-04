T alentuosa e pronta a conquistare un altro Oscar: Frances McDormand è l'attrice più amata del momento.

Icona anticonformista e attrice di successo, Frances McDormand è fra le artiste più amate del momento, complice il suo talento e film che hanno conquistato il pubblico e la critica, da Fargo a Nomadland. Una donna straordinaria che ora punta al suo terzo Oscar.

Gli esordi e i film più famosi

Frances McDormand ha debuttato al cinema nel 1984 recitando nella pellicola Blood Simple – Sangue facile di Joel Coen. In seguito ha partecipato a numerosi film, da Arizona Junior a Mississippi Burning, passando per Crocevia della morte, America oggi e Fargo. Quest’ultimo lungometraggio l’ha consacrata come interprete di grande talento. In seguito la McDormand ha recitato in Schegge di paura, Quasi Famosi, Burn After Reading con Brad Pitt, Transformers 3, This Must Be the Place con Sean Penn e Tre manifesti a Ebbing, Missouri in cui recita accanto a Sam Rockwell e Woody Harrelson, e Nomadland.

Il marito Joel Coen

Galeotto fu il set. Dal 1984 infatti Frances McDormand è sposata con Joel Coen, regista del suo primo film. I due formano una fra le coppie più solide di Hollywood, caratterizzata da grande riservatezza. “Il segreto è avere storie diverse da raccontare – ha spiegato il cineasta, parlando della loro unione a Repubblica -. Per portare avanti un matrimonio è necessario tornare a casa e avere molto di cui parlare. Poi per noi è stato molto importante crescere nostro figlio, un’esperienza che ha arricchito la nostra relazione. Il nostro matrimonio è stato scandito da tre decadi, nella prima abbiamo lavorato molto insieme, poi per vent’anni abbiamo cresciuto Pedro e ora che lui è al college inizia una nuova fase per la nostra coppia”.

Il figlio Pedro McDormand Coen

Nel 1994, Frances McDormand e Joel Coen hanno adottato un bambino del Paraguay. Il figlio della coppia si chiama Pedro McDormand Coen ed è comparso diverse volte con genitori sul red carpet. In occasione dell’uscita di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, McDormand aveva raccontato il suo rapporto con il figlio adottivo, arrivato nella famiglia, a New York, quando aveva solo sei mesi. “Non ho partorito mio figlio – aveva svelato – l’ho incontrato quando aveva sei mesi ma dal primo minuto in cui l’ho avuto in braccio e l’ho annusato ho capito che il mio compito era di tenerlo in vita. Come genitore spesso ti trovi a dover gestire l’ansia e la preoccupazione che derivano dal tuo desiderio di protezione”.

Gli Oscar vinti e le candidature

Frances McDormand ha vinto diversi Oscar. Il primo nel 1997 per il ruolo di Marge Gunderson in Fargo. Nel 2018 l’interprete ha vinto una nuova statuetta come miglior attrice per la sua performance toccante in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Vanta inoltre numerose nomination per Mississipi Burning, Quasi famosi, North Country e Nomadland.

Il lavoro di doppiatrice

Pochi lo sanno, ma Frances McDormand non è solo un’attrice, ma anche una doppiatrice. Ha prestato la sua voce per numerosi lungometraggi, come Madagascar 3 – Ricercati in Europa dove interpreta il capitano Chantal Dubois, il film Pixar Il viaggio di Arlo in cui è la madre del protagonista. Nel 2018 infine ha interpretato Nelson nel film d’animazione intitolato L’isola dei cani.

I programmi televisivi

Frances McDormand in tv ottenendo diversi ruoli televisivi. Nei primi anni della sua carriera ha preso parte ad alcuni episodi dello show Ai confini della realtà. Inoltre ha recitato in Un detective in gamba, Great Performances, Pazze d’amore, The Good Old Boys e Precint Hollywood. Nel 2014 è entrata nel cast della miniserie Olive Kitteridge e nel 2019 è diventata la voce di Dio in Good Omens.

I film con il marito Joel Coen

Frances McDormand e Joel Coen formano una coppia inossidabile anche sul grande schermo. L’attrice e il regista hanno collaborato per molto tempo insieme girando numerosi film. Il primo è Blood Simple – Sangue facile, in seguito Frances è stata diretta dal marito in Arizona Junior, Crocevia della morte, Fargo, L’uomo che non c’era, Ave, Cesare!, Burn After Reading.

Marge Gunderson e Fargo

Fargo è senza dubbio uno dei film che ha segnato una svolta nella carriera di Frances McDormand. Il ruolo della poliziotta Marge, incinta e a caccia di killer, le ha consentito di conquistare un premio Oscar. A costruire la storia del personaggio è stata proprio Frances, che sul set ha indossato una pancia finta per fingere di essere incinta di sette mesi.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Tre manifesti a Ebbing, Missouri è un altro film cult di Frances McDormand dove veste i panni di Mildred Hayes. La protagonista della pellicola diretta da Martin McDonagh è una donna che, dopo la morte della figlia adolescente, stuprata e assassinata, decide di affiggere nella sua città dei cartelloni per denunciare che, dopo sette mesi, non è stato arrestato ancora nessuno per il crimine. Un film potente e unico, che ha consentito all’attrice di conquistare un Oscar.

Frances McDormand contro Carey Mulligan

Tre anni fa Frances McDormand ha conquistato l’Oscar con Tre manifesti a Ebbing, Missouri e nel 2021 è candidata come migliore attrice per Nomadland. La star si scontra con Carey Mulligan, protagonista di Una donna promettente, storia di vendetta e di riscatto tutto al femminile.