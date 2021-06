L o sapevi che esiste anche un galateo al cinema, che ti dice che cosa fare e che cosa evitare per essere educati ed eleganti in sala?

Finalmente, dopo le chiusure dovute alla pandemia, possiamo ritornare al cinema. Anche tu non vedi l’ora? È più che comprensibile, ma cerca di non farti prendere troppo dall’entusiasmo. Esiste, infatti, anche un galateo al cinema: una serie di regole da rispettare per essere educati ed eleganti in sala. Se vuoi mostrare una certa classe anche mentre ti godi la pellicola scelta, cerca dunque di studiarlo prima di rimettere piede nelle multisale. Ecco le principali indicazioni di cui dovresti tenere conto.

Cerca di arrivare in tempo

Dovrebbe essere una cosa scontata, ma non sempre lo è. Almeno tu, dunque, cerca di attenerti alla regola base del galateo al cinema: rispettare gli orari. Se arrivi in ritardo non solo fai un piccolo torto a te stessa, perché rischi di perderti l’inizio del film e di trasformare anche un momento di relax in una corsa a ostacoli, ma disturbi pure gli altri.

Essere puntuale è una cortesia verso tutti quelli che ti circondano. Sentire la porta che si apre, vedere la luce del cellulare che illumina le file di poltroncine, udire rumori inopportuni proprio mentre ci si sta godendo le prime scene del film non è piacevole per nessuno.

Se hai scelto una pellicola molto popolare e prevedi che il cinema sarà molto affollato, presentati circa 20 minuti prima dello spettacolo per trovare e avere tutto il tempo di sistemarti al tuo posto.

Non creare code al bar

Non tutti i film iniziano allo stesso orario. Dunque, tieni presente che anche se tu sei arrivata in anticipo e hai un sacco di tempo a disposizione prima che cominci lo spettacolo, gli altri potrebbero avere molta più fretta. Per questo, è sempre meglio esaminare il menù del bar e scegliere che cosa ordinare prima di mettersi in coda: la persona dietro di te potrebbe avere pochi secondi a disposizione. È cortese anche tenere pronti i contanti o la carta, così da velocizzare il più possibile le operazioni.

Se tutti adottassero queste semplici cortesie, le code si velocizzerebbero, con vantaggi per tutti.

Occupa solo il tuo posto

Quanto ti infastidisci da 1 a 10 quando arrivi al tuo posto e scopri che è occupato da un’altra persona o dalla sua borsa? Sappi che se anche tu hai una soglia di tolleranza elevata, la maggior parte degli individui mal tollera questo comportamento. Dopotutto, c’è una ragione se il galateo al cinema impone di occupare solo il proprio posto.

Anche quando non ci sono posti assegnati, per esempio nei cinema all’aperto gratuiti, evita di fare incetta di sedie e poltrone. Occupane une, due al massimo. No, non puoi mettere maglioni e borse su un’intera fila: è davvero scortese. Chi arriva in tempo dovrebbe essere ricompensato e non rischiare di finire in fondo.

Hai disatteso questa regola e hai tenuto i posti per i tuoi amici? Non perseverare nell’errore: se l’ora d'inizio si avvicina e loro non sono ancora arrivati, libera i posti per le persone che stanno aspettando di sedersi.

Condividi i braccioli

Quando la sala è piena e attorno a te hai degli sconosciuti sii rispettosa dei loro spazi, come dice anche il galateo degli spazi personali. I braccioli e i portabicchieri non sono una tua proprietà: devi condividerli.

L’ideale è osservare il linguaggio del corpo di chi ti sta accanto. Non c'è un modo giusto o sbagliato, semplicemente non devi prendere tu il sopravvento: se il tuo vicino sta usando il bracciolo, lasciaglielo fare. Ma se toglie il braccio per più di qualche minuto, puoi reclamarlo per te finché ti senti a tuo agio.

Niente smartphone

Tutti sanno che è scortese sia parlare sia usare il proprio smartphone durante un film, eppure molti ignorano questa norma di buona educazione. No, non sentirti legittimata solo per questo a farlo anche tu. È davvero fastidioso per chi ti è seduto accanto.

L'unica parola che puoi pronunciare ad alta voce è "scusatemi" se devi andare in bagno. Spegni il telefono o mettilo in modalità silenziosa o aereo, così non sarai tentata di usarlo, infastidendo le persone intorno a te, proprio come prevede anche il galateo a teatro.

Purtroppo, le persone spesso ignorano queste regole parlando con gli amici o inviando messaggi di testo durante un film. I consigli degli esperti di etichetta se sei costretta ad avere a che fare con vicini insolenti? Contattare la direzione e lasciare che se ne occupino loro. Cambia posto se possibile o chiedi al manager di farti rimborsare i biglietti e vai a un altro spettacolo. Può essere una soluzione un po’ scomoda, ma a volte le tue opzioni sono limitate e sicuramente non vuoi metterti in una posizione pericolosa o terribilmente imbarazzante.

Galateo al cinema, gli altri consigli utili

Se sei molto alta , dovresti pensare a chi è più piccolo. Cerca di sederti nelle ultime file , in modo da non oscurare la vista delle persone più basse dietro di te.

, dovresti pensare a chi è più piccolo. , in modo da non oscurare la vista delle persone più basse dietro di te. La stessa regola del galateo al cinema vale per le persone con i capelli voluminosi.

Se indossi un grande cappello, toglilo per goderti il ​​film e farlo godere agli altri.

grande per goderti il ​​film e farlo godere agli altri. Se siete in gruppo e i posti sono vicini, il galateo al cinema vuole che le signore siedano al centro e gli uomini agli estremi della fila così da offrire una protezione galante alle dame.

in gruppo e i posti sono vicini, il galateo al cinema vuole che le signore siedano al centro e gli uomini agli estremi della fila così da offrire una protezione galante alle dame. Al termine del film, mentre stai uscendo, tieni la porta o la tenda a chi viene dopo di te, possibilmente senza sbattergliela in faccia