Galateo dal parrucchiere: chic anche quando ti fai bella

È un luogo di relax, ma questo non significa che non abbia le sue regole in fatto di comportamento. Ecco che cosa prevede il galateo dal parrucchiere

È vero che è un luogo di relax, in cui puoi finalmente rilassarti e metterti a tuo agio. Ma il salone del parrucchiere è comunque un ambiente pubblico, frequentato da altri clienti e in cui ci sono persone che lavorano. Devi, dunque, ricordarti di rispettare le buone maniere. Ecco le regole principali del galateo dal parrucchiere.

Rispetta l’orario dell’appuntamento

Può sembrarti una regola banale, ma non lo è affatto. Troppi clienti arrivano in ritardo, creando non poche difficoltà al loro hair stylist, che spesso a causa di questa scarsa attenzione è costretto a rivedere completamente la sua agenda. Ecco perché una delle regole base del galateo del parrucchiere consiste proprio nel rispettare l’orario del proprio appuntamento.

Ricorda che così come il tuo tempo è prezioso, lo è anche il tempo di chi si prende cura di te (e dei clienti che vengono dopo di te). Se sei in ritardo o devi annullare l’appuntamento chiama il prima possibile, scusandoti per il disagio causato.

Galateo dal parrucchiere: non avere fretta

Risolvere le tue emergenze non rientra fra i compiti del tuo parrucchiere e dei suoi aiutanti. Loro non hanno alcuna colpa se la tua giornata è complicata. Se tu sei di fretta, non puoi pretendere che anche loro lo siano, adeguandosi a te.

Ogni servizio richiede un certo lasso di tempo. A maggior ragione quelli connessi alla bellezza e alla cura di sé. Non affrettare l'artista mentre lavora: la tua ansia di finire presto non è la sua priorità (non la sola perlomeno).

Evita di fare troppi gossip

Sembra una contraddizione in termini. In effetti, è risaputo che dal parrucchiere non si parli dei massimi sistemi della vita. Questo non significa, però, che si debba cadere nell’errore di fare puro e mero gossip.

No, non ti stiamo dicendo di tenere le labbra serrate. Qualche pettegolezzo è lecito e anche ben accetto. Dopotutto, il clima è disteso e “frivolo”. Ma attenta a non alimentare in alcun modo i discorsi maligni. Sparlare di altri non è mai educato.

Il galateo dal parrucchiere impone di avere conversazioni leggere, ma mai trash e nemmeno troppo personali: se vuoi parlare di te e dei tuoi problemi, meglio che tu vada dallo psicologo.

Non alzare la voce

Anche se tu, il personale e gli altri clienti siete impegnati in un’allegra conversazione, devi fare attenzione al tuo tono di voce. Per gli altri non è mai piacevole sentire una persona che urla. Cerca, quindi, di controllarti.

Se ci sono persone che non partecipano al dialogo e preferiscono starsene tranquille e in disparte devi prestare un’attenzione ancora maggiore. Sii consapevole di quanto potresti disturbare e non essere troppo rumorosa. Questa, in realtà, è una regola base non solo del galateo dal parrucchiere, ma anche del galateo della conversazione.

Ricordati le regole di buona educazione

Sii sempre gentile ed educata con lo staff. Il che significa che devi imparare a dire grazie nel modo e nel momento opportuni, come ti insegna il galateo del ringraziamento; che devi chiedere scusa se fai qualcosa di poco cortese; e che devi cercare di sorridere e di non creare caos.

Il galateo dal parrucchiere consiglia poi di rivolgersi ai membri dello staff utilizzando il loro nome. Sì, dovresti farlo anche se sei una nuova cliente. Il tuo riconoscimento, infatti, li gratifica: è meraviglioso sentirsi chiamare per nome dalle persone di cui ci si prende cura.

Galateo dal parrucchiere: chiarisci le tue aspettative

Non vale lamentarti del colore, del taglio o della piega se non sei stata chiara sulle tue aspettative. Spiega esattamente al parrucchiere che cosa vorresti che lui facesse e quali risultati vorresti ottenere, anche mostrando delle foto a cui possa ispirarsi se lo ritieni utile.

La maggior parte degli hair stylist apprezza gli input e le indicazioni precise. Esprimendo i tuoi desideri, aiuti il professionista a canalizzare le sue capacità verso l'aspettativa prefissata e ti stressi anche meno.

Se lasci carta bianca al parrucchiere, poi non aspettarti che lui magicamente interpreti i tuoi desideri nascosti e li realizzi. Ricordati, però, che lui ha più esperienza e competenze di te: quindi, sii disposta a lasciarti guidare. Insomma se lui ti dice che un determinato look non fa per te prova ad ascoltarlo.

Dai il tuo feedback

Se non sei soddisfatta del risultato, non fare finta di nulla. Fai presente con gentilezza e in modo cortese le tue titubanze e cerca di trovare una soluzione con il tuo parrucchiere. Ricorda, comunque, che qualche svista può capitare a tutti. Quindi, non aggredire nessuno, tantomeno un apprendista alle prime armi.

Allo stesso modo, esprimi la tua felicità quando il tuo look ti piace: il feedback positivo è come un’ora di pioggia durante un lungo periodo di caldo africano.

Un consiglio? Non sperimentare un nuovo look subito prima di un evento importante. Crea in te e nel tuo stilista un’ansia eccessiva e indesiderata.

Galateo dal parrucchiere, gli altri consigli

Evita di spostarti in lungo e in largo per il salone: muoviti il meno possibile , seguendo le richieste del parrucchiere.

No alle telefonate. Rispondi solo se si tratta di un'emergenza e scusati con il parrucchiere se lo fai attendere.

Sii composta ed evita di infastidire tutti con urla e schiamazzi.

Non interrompere continuamente il tuo parrucchiere e non distrarlo mostrandogli fotografie, articoli o altro.

e non distrarlo mostrandogli fotografie, articoli o altro. Se sei con i tuoi figli, ricorda loro che quello non è un parco giochi e che devono comportarsi in modo consono. Una ripassata al galateo delle mamme potrebbe tornarti utile.