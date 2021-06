Galateo in auto: come essere sempre impeccabili, anche al volante

C ome devi comportarti in auto? Esattamente come faresti a tavola e in presenza di altre persone. Vediamo insieme come essere sempre perfette anche al volante con alcune e semplici indicazioni

In presenza di persone o da sole, seguire il galateo in auto è un buon modo per essere sempre impeccabili anche alla guida. La macchina è uno degli ambienti in cui ci si lascia andare con maggior facilità e può capitare che le buone maniere vengano - per un momento – messe da parte.

Eppure, il galateo in auto è essenziale per riuscire a passare del tempo in compagnia e in un ambiente in cui trascorriamo molte ore della nostra vita. La buona educazione è anche un ottimo modo per ricordarsi di essere prudenti e non mettere a rischio se stesse e le persone che viaggiano con noi. Vediamo insieme come fare per essere sempre impeccabili anche alla guida.

Galateo in auto, la guida

È l’elemento essenziale del galateo in auto. Questo significa che, prima di metterti al volante, devi accertarti di avere con te tutti i documenti necessari e che la macchina sia efficiente per compiere tutto il viaggio, specialmente se molto lungo.

Mettiti alla guida con calma e rispetta tutte le regole del codice della strada, senza lasciarti prendere dalla voglia di premere sull’acceleratore. Non fare manovre brusche e azzardate ed evita gli scatti. Possono mettere a rischio i tuoi passeggeri e anche te stessa.

Presta attenzione anche al modo di parcheggiare. Non devi ostruire la visuale degli altri automobilisti né muoverti con manovre brusche. Tieni conto anche delle dimensioni della tua auto, delle quali dovrai tenere conto per avere una guida sicura e fluida. Le grandezza non stabilisce però la precedenza, che rimane a destra per tutti.

Entrare e sedersi

Potrebbe sembrarti superfluo, ma assegnare i posti all’interno della macchina è invece fondamentale. Accanto al posto di guida dovrai posizionare la persona più importante. Secondo il galateo moderno, che considera anche la buona educazione e il buon senso, potrebbe quindi essere una persona anziana, donne in attesa o persone con problemi motori che hanno difficoltà a occupare i sedili posteriori.

Considera anche di aprire la portiera per far entrare una persona anziana o altri passeggeri con difficoltà motorie. Se l’auto è a tre porte, riserva il posto anteriore a chi ha maggiore difficoltà.

Viaggiare in compagnia

Per una questione di comodità, potrebbe essere necessario viaggiare tutti insieme e in compagnia di amici. Può, infatti, essere un modo per risparmiare ma anche per rispettare l’ambiente. Se dividi la tua macchina per andare a lavoro, allora dovrai stabilire delle regole iniziali per non rischiare incomprensioni in seguito. Per esempio, per le tratte quotidiane, è bene decidere una turnazione che sarà rispettata da tutti.

Decidi prima chi deve guidare, se il proprietario dell’auto o a turno per permettere a tutti un po’ di riposo. Se utilizzate sempre la tua auto, dovrai chiarire da subito come saranno divise le spese per evitare fraintendimenti successivi. Sarebbe anche auspicabile accordarsi sul numero di bagagli da trasportare, tenendo conto delle dimensioni del baule.

Se non ti metti alla guida, evita di dare continue indicazioni e non simulare la frenata con i piedi. Il conducente potrebbe innervosirsi e distrarsi, eventualità da scongiurare se si vuole viaggiare tranquilli e in sicurezza.

Attenzione massima anche alle condizioni fisiche delle persone che trasporti. Chiedi prima se qualcuna soffre il mal d’auto e falla accomodare davanti. Fermati nel caso in cui sopraggiungano complicazioni durante il viaggio. Guida con prudenza per evitare di arrecare problemi ai tuoi passeggeri, che così si sentiranno anche più sicuri di viaggiare con te.

Come comportarsi in automobile

Le persone in auto devono attenersi alle indicazioni del conducente. Se decidi di metterti alla guida, devi stabilire preventivamente una linea da seguire in viaggio. Ricorda che dovrai rimanere concentrata ed è meglio che nessuno ti parli in alcuni tratti particolarmente difficoltosi. Se è qualcun altro a guidare, applica tu stessa questa regola. Non disturbare con continue domande o con la musica troppo alta. Ricorda che il volume non dovrebbe superare certi limiti: il galateo in auto impone misura, poiché le altre auto e i passanti non devono essere costretti a sentire quello che stiamo ascoltando.

Non fumare

Fumare in auto non è buona educazione, neanche se la macchina è di tua proprietà. Ricorda che gli altri passeggeri potrebbero non gradire o non essere fumatori. Questa pratica è sconsigliata anche nel caso in cui si tengano i finestrini abbassati. Si dovrebbe anche evitare di mangiare e bere in caso di viaggi brevi. Chiedi comunque il permesso al conducente mentre, se sei tu a guidare, accordati prima con i tuoi passeggeri.

Galateo in auto, la conversazione

L’argomento da trattare in auto dipende dalle persone con le quali si viaggia. Secondo il galateo, non si dovrebbe parlare di persone assenti o troppo di noi stesse. Mantieniti su temi di interesse generale ed evita le discussioni troppo accese, che possono essere anche pericolose per la guida. Mantieni un tono di voce calmo e non urlare.