Galateo degli invitati: le regole da rispettare quando sei un ospite

S e i padroni di casa devono rispettare un'etichetta, anche per gli invitati c'è un preciso galateo. Dal cellulare a tavola al regalo da portare: le regole del bon ton se sei un ospite.

Non solo chi riceve gli ospiti, anche gli invitati devono seguire un preciso galateo. Piccoli gesti, fatti di eleganza ed educazione, che possono fare la differenza. Quando ti rechi a pranzo oppure a cena a casa di qualcuno dovresti fare attenzione a rispettare alcune semplici regole per fare bella figura e seguire il bon ton.

La puntualità prima di tutto

La prima regola quando si è ospiti a casa di qualcuno? La puntualità. Arrivare in ritardo può essere considerato un gesto maleducato. L’orario ideale è sempre cinque minuti dopo quello esatto dell’invito. Quindi se sei invitato a un pranzo, ad esempio, dovresti presentarti alle 13.05 con un massimo di ritardo alle 13.30. Oltre questo orario potresti risultare molto scortese. Infine è d’obbligo non presentarsi mai, per nessun motivo, in anticipo.

Mai presentarsi a mani vuote

Quando si è invitati a casa di qualcuno è fondamentale non presentarsi mai a mani vuote. Ciò non significa portare la prima cosa che capita, ma assicurarsi di scegliere il presente giusto. Evita grandi mazzi di fiori, che potrebbero risultare difficili da collocare all’interno di un vaso e risultare solo una seccatura imbarazzante per i padroni di casa. Niente da fare anche per i pasticcini. Se non avete concordato in precedenza di portare il dolce, il vostro regalo potrebbe essere frainteso e far credere che non siete certi che a tavola ci sarà un dessert.

Ricordati di ringraziare

Dopo essere stati ospiti a casa di qualcuno è importante ringraziare, ma soprattutto farlo nel modo giusto. Per prima cosa saluta in modo elegante alla fine della serata, mentre il giorno seguente invia un mazzo di fiori oppure – se desideri qualcosa di informale – fai una telefonata o manda un messaggio per spiegare quanto sei stata bene.

Non presentarti con un ospite inatteso

Anche se è una cena informale con tanti amici oppure un party, non presentarti mai con un ospite inatteso. Il classico “più uno” dei matrimoni è mal tollerato da moltissimi padroni di casa e dal galateo. Se hai intenzione di portare con te un accompagnatore, avverti in anticipo chi ti ospita. In questo modo eviterai qualsiasi tipo di imbarazzo e anche la tavola potrà essere preparata in tempo, senza bisogno di spostare piatti e bicchieri in fretta, con il rischio di creare nervosismi.

Fai conversazione ed evita argomenti delicati

Dopo aver salutato i padroni di casa dovrai cercare, da bravo ospite, di intavolare discorsi con gli altri invitati. Apriti alle conversazioni, cercando sempre di interagire con gli altri partecipanti alla cena, ma ricordati di rispettare l’etichetta, evitando tematiche delicate, angoscianti o noiose. Non toccare inoltre argomenti troppo personali, che trattano di politica, religione o sessualità. Meglio tenersi sul “neutro” e non spostarsi su un terreno pericoloso in cui potrebbero nascere spiacevoli discussioni a causa di vedute differenti.

Non usare telefono a tavola

Quando sei a tavola con altri commensali il galateo impone di non posare accanto al piatto lo smartphone. Si tratta di un gesto particolarmente maleducato perché lascia intendere che la conversazione non sia di tuo interesse. Durante la cena o il pranzo evita di consultare il cellulare, a meno che non sia strettamente necessario, ma assicurati di interagire con chi hai di fronte. Per lo stesso motivo evita di chiedere il codice del Wi-Fi.

Accetta ciò che ti viene offerto e non servirti da sola

Se qualcuno ti invita a cena o a pranzo è perché ha piacere di trascorrere del tempo con te. Dietro questo gesto c’è un mondo fatto di ospitalità, di preparazione della tavola e di scelta del menù. Fai in modo che il padrone di casa capisca quanto hai apprezzato i suoi sforzi. A meno che tu non sia allergica o quello che hai di fronte non sia proprio di tuo gradimento, rifiutare il cibo che ti viene servito è considerato un segno di maleducazione. Sei a dieta e vorresti evitare di mangiare la pasta per passare subito all’arrosto? Per una volta fai uno strappo alla regola e assaggia ciò che ti viene offerto, magari limitando le porzioni. In alcuni casi, al contrario, può accadere che la fame abbia il sopravvento. Servirsi da sola però sarebbe non solo una cattiva idea, ma andrebbe contro il galateo.

Non intrufolarti in camera da letto

Non conosci la casa in cui ti hanno invitato e muori dalla voglia di scoprirla? Trattieni la tua curiosità e non girovagare per le stanze a meno che non ti venga offerto un home tour da chi ti h invitato. In caso contrario l’unico luogo in cui puoi recarti è il bagno, il resto dell’abitazione è off limits. Se ti scoprissero a curiosare il tuo gesto, seppur in buona fede, sarebbe considerato non solo maleducato, ma anche come un’invasione della privacy altrui.