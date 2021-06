Perché dovremmo ricordarci del galateo, anche al supermercato

I l supermercato è un ambiente da non sottovalutare quando si parla di galateo: ecco come comportarsi in modo appropriato ed educato anche qui.

Abbiamo parlato più volte di galateo ma non abbiamo mai affrontato quello che sembra essere un argomento sconosciuto ai più: il galateo al supermercato. Sapevate che il galateo ha dettato delle regole da seguire, dei do e don’t da tenere a mente, anche nei market? Il supermercato è da considerare un vero e proprio microcosmo e per questo motivo anche qui sono necessarie delle regole da seguire che possano far vivere l’esperienza a tutti in modo piacevole.

Crea una lista

Abbiamo parlato più volte di galateo, abbiamo compreso insieme come ci si comporta al cinema ma anche come essere impeccabili a teatro, abbiamo analizzato con cura il galateo del regalo e quello fashion legato ad esempio all’utilizzo del sandalo ma non avevamo ancora parlato di supermercato: come ci si comporta al supermercato? Per prima cosa è importante creare una lista.

Creare una lista ti dà modo di evitare di perdere tempo, andando dritta al punto ma soprattutto ti aiuterà ad evitare di intralciare gli altri non sapendo dove andare e cosa prendere. La lista della spesa serve anche per riuscire a contrastare le strategie di marketing messe in atto dai diversi supermercati che espongono la merce in un determinato modo proprio per indurre i clienti ad acquisti superflui.

Evita l’orario di punta

Molti scelgono il supermercato per risparmiare tempo, evita quindi di recarti se possibile all’ora di punta quando potresti trovare una presenza troppo numerosa.

Non essere disordinata

A chi non è capitato di prendere un prodotto e poi ripensarci o sostituirlo con un altro? A tutte almeno una volta nella vita, eppure il galateo è molto chiaro: il prodotto va riposto esattamente dove lo abbiamo trovato. Quindi evita di posarlo sul primo scaffale, soprattutto se si tratta di merce esposta nei ripiani refrigerati.

Non aprire i prodotti

Sembrerà una banalità ma molti, soprattutto se hanno bambini, aprono le confezioni di cibo e bevande prima di arrivare alla cassa. Consumare un prodotto prima di averlo pagato è assolutamente contro il galateo.

Attenzione ai frigoriferi

Una volta aperti, sia i banchi frigo che i freezer, vanno richiusi con attenzione. A dirlo non è solo il galateo ma anche il buonsenso; il cibo riposto all’interno ha bisogno di determinate temperature per conservarsi al meglio. Lasciandoli aperti non solo potresti causare un deterioramento dei prodotti ma anche uno spreco inutile di energie.

Indossa i guanti nel banco di frutta e verdura

Nonostante le indicazioni sempre presenti c’è chi ancora non li utilizza; il galateo è stato molto chiaro: al supermercato si indossano i guanti per maneggiare frutta e verdura, così da poter compiere le proprie scelte in modo igienico. Una volta terminata l’operazione i guanti vanno buttati all’interno del cestino predisposto.

I bambini devono stare nel seggiolino

I supermercati non sono certamente il posto ideale in cui portare i bambini, non possono correre o divertirsi ma soprattutto devono stare tranquilli mentre i genitori fanno la spesa. Se ancora piccoli vanno assolutamente riposti nell’apposito seggiolino, quando invece sono più grandi vanno tenuti vicini e non lasciati correre liberamente tra le corsie.

Rispetta le file

Soprattutto nei banchi della salumeria, del pesce o della carne spesso si nota che c’è chi salta la coda: in caso manchi il dispositivo che distribuisce i numeri, chiedi chi è l’ultimo e attendi pazientemente il tuo turno. Quando sarà il tuo turno evita di perdere tempo e chiedi espressamente e in modo deciso ma gentile ciò di cui hai bisogno.

Dai del lei a chi lavora nel supermercato

Salvo diverse indicazioni date direttamente dal personale o conoscenza pregressa confidenziale, dovrai dare del lei a tutti gli operatori. I lavoratori del supermercato non sono tuoi amici di infanzia ed è quindi importante rispettarli a livello professionale, anche dandogli del lei.

Evita le corse per la cassa

Sappiamo che a volte sei proprio di fretta, lo sappiamo perché capita a tutti. Il galateo però è chiaro anche in questo: la corsa per raggiungere la nuova cassa aperta annunciata dalla radio del supermercato non è assolutamente ammissibile.

Lascia passare chi ne ha bisogno

Se hai un carrello pieno di merce e dietro di te c’è una persona con solo pochi articoli concedile il passaggio. In caso invece sia tu ad essere incoraggiata a passare davanti ricordati sempre di ringraziare. Altre categorie che hanno precedenza sono le donne incinte e le persone anziane che potrebbero avere difficoltà a stare fermi in piedi a lungo.

Non usare il cellulare

Sappiamo che soprattutto le app per le liste della spesa possono essere utili ma usare lo smartphone mentre sei al supermercato è contro il galateo. Il galateo dello smartphone ma anche quello del supermercato specificano chiaramente quanto sia poco educato intrattenersi in una conversazione telefonica mentre si sta parlando con un professionista al lavoro.

Riponi la spesa con cura ma velocità

Ultimo aspetto che evidenzia il galateo è quello di mettere la spesa con cura nei sacchetti cercando di essere rapidi. Quando la cassiera passa gli articoli cerca già di dividerli in modo utile senza però perdere troppo tempo. Ricorda inoltre di salutare sempre la cassiera dopo aver pagato.