U n padre single, una figlia teenager e loro: i social network. A Pasqua arriva su Sky Genitori vs Influencer, una commedia nuova di zecca che ci farà divertire (e riflettere)

"Verba volant, social manent". Se avete voglia di una commedia simpatica, divertente e adatta a tutta la famiglia, Genitori vs Influencer è proprio il film che fa al caso vostro. Una storia più che attuale, che vede al centro il sempreverde scontro generazionale tra genitori e figli. Questa volta, però, con lo zampino dei social network.

Genitori vs Influencer, prodotto da Sky Original, vede alla regia Michela Andreozzi. La director ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci. Se non siete ancora del tutto convinte, c'è un'altra chicca per voi: il film sarà l'esordio di Giulia De Lellis come attrice. Prendete nota.

Genitori vs Influencer: trama del film

Cosa significa oggi essere padre single di un'adolescente? Paolo, il protagonista di Genitori vs Influencer, lo sa bene. Professore di filosofia e vedovo, ha dovuto crescere da solo la figlia Simone e tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele. Ma, come sempre, appena sopraggiunge l'età dell'adolescenza tutto sembra come travolto da un vortice inarrestabile di guai.

Così Paolo si ritrova alle prese con una Simone completamente diversa da quella che ha cresciuto. La teenager diventa una sola cosa con il suo smartphone - croce e delizia di quest'epoca - e sembra che non veda altro al di fuori di quel piccolo schermo. Come se non bastasse, la tragedia: Paolo scopre che Simone, la sua dolce e piccola figlioletta, coltiva aspirazioni da influencer.

Paolo detesta completamente la "categoria", lui uomo di cultura vede tutti questi personaggi come il contrario di tutto ciò in cui ha sempre creduto. Ma Simone non è affatto di quest'idea e vuole a tutti i costi raggiungere il suo scopo, ispirata dal suo idolo social, tale Ele-O-Nora.

Ma Paolo non ci sta e mette in campo tutte le sue forze per cercare di riavvicinare la figlia a sé. Così intraprende una feroce campagna contro l'abuso dei social network, lasciandosi aiutare proprio da Simone. Ed ecco che arriva l'inaspettato: Paolo diventa famoso nel web. E sì, anche lui viene considerato un influencer, anzi un Antinfluencer.

Genitori vs Influencer: il cast

Il protagonista Genitori vs Influencer è interpretato da Fabio Volo. Attore, scrittore di best seller, ex conduttore radiofonico e anche "Iena" televisiva, Volo non ha bisogno di presentazioni. Lo abbiamo già visto in film come Manuale d'amore 2, Figli delle stelle, Il giorno in più, Un paese quasi perfetto. Al suo fianco troviamo la giovanissima Ginevra Francesconi, nei panni della figlia Simone. Giovane ma con le idee già chiarissime: come da lei stessa dichiarato, il suo sogno è vincere un Oscar.

Ma la vera novità di Genitori Vs Influencer è lei, la vera influencer. Parliamo di Giulia De Lellis, al suo debutto come attrice. "Mami, faccio il film!", così aveva dato l'annuncio ai suoi followers in una stories di Instagram, seguita da un post che non lasciava spazio ad alcun dubbio: "Prossimamente al cinema".

E al cinema è arrivata davvero la bella Giulia, che ne ha fatta di strada dalla sua partecipazione a Uomini & Donne, il programma cult di Maria De Filippi. Nel frattempo è stata scelta nel cast del GF Vip e ha anche pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), che è andato letteralmente a ruba. Insomma, sembra proprio che il 2021 sarà l'anno della svolta per la De Lellis che in Genitori vs Influencer interpreta, in sostanza, se stessa.

Nel cast del film Sky Original troviamo nomi amatissimi del cinema di casa nostra come Paola Tiziana Cruciani (Baci e abbracci, Caterina va in città, Tutta la vita davanti), il simpaticissimo Nino Frassica (Baarìa, Andiamo a quel paese, Non è un paese per giovani), Massimiliano Vado (Nessuno mi può giudicare, Nove lune e mezza, Brave ragazze) e Michela Andreozzi (la regista). Il film vanta anche l'amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno (Boris - Il film, Non ci resta che il crimine, Maschi contro femmine).

Quando esce Genitori vs Influencer

Genitori vs Influencer arriva in prima visione assoluta la sera di Pasqua, ovvero domenica 4 aprile alle 21.15. Fra un uovo di cioccolata e (si spera) un pranzo in famiglia, godersi una bella commedia divertente è un'idea niente male!

Genitori vs Influencer: dove vederlo in streaming

Il film Genitori vs Influencer verrà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno, ma sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Inoltre con Sky Extra, ovvero il programma fedeltà di Sky, per i clienti abbonati da più di 3 anni c'è una bella sorpresa in più: il film sarà disponibile non dal 4, ma dal 1 aprile on demand nella sezione Extra.

Il trailer di Genitori vs Influencer

In attesa di deliziarci con la commedia e le tragicomiche disavventure di papà Paolo alle prese con la sua adorata teenager, possiamo goderci il trailer del film con qualche immagine in anteprima.

Genitori vs Influencer è una produzione Sky Original, in co-produzione con Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia.