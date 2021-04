Ginny & Georgia, Netflix annuncia la seconda stagione: tutto quello che c’è da sapere

G inny & Georgia, la fortunata serie TV targata Netflix avrà la seconda stagione: l'annuncio ufficiale, il cast, la trama e la data di uscita di uno dei prodotti di punta della piattaforma streaming.

Ginny e Georgia 2 è ufficiale: Netflix ha proposto uno tra i suoi drammi più riusciti, un mix deciso di noir ed energia a cui è impossibile resistere. Wellsbury, cittadina immaginaria che vede protagoniste Ginny & Georgia, è la nuova Stars Hollow delle amatissime e indimenticabili Gilmore Girls. Una serie TV che ha convinto e che ha conquistato un posticino nel cuore di molte spettatrici.

Dopo il successo di Bridgerton, Netflix ha rilanciato in primavera Ginny e Georgia: la piattaforma streaming è ormai inarrestabile e ogni serie diventa un vero e proprio caso mediatico. Dieci episodi, trascorsi tra momenti esilaranti e drammi, con un humour decisamente apprezzabile. C’era grande attesa per il rinnovo, e così è stato: lo show vedrà una seconda stagione. Cosa sappiamo finora?

Ginny e Georgia 2 si farà: l’annuncio di Netflix

Dopo le polemiche mosse da Taylor Swift, che hanno contribuito in modo inevitabile al successo della serie, che fino ad oggi può vantare ben 52 milioni di telespettatori, era solo questione di tempo prima che Netflix la rinnovasse. Un numero abnorme, considerando che è uno Young Adult Drama. La notizia del rinnovo è stata data dalla piattaforma streaming con un video. Anche gli attori della serie hanno partecipato alla felicità della promozione, condividendo sui loro profili ufficiali sui Social Network il video di Netflix.

I numeri raggiunti da Ginny & Georgia hanno stuzzicato i vertici di Netflix, che non intendono lasciarsi sfuggire probabilmente uno tra i prodotti di punta della stagione 2022. La trama di Ginny & Georgia è stata particolarmente apprezzata dalle spettatrici che sentono la mancanza di due serie TV molto famose: Desperate Housewives e Gilmore Girls.

Tra drammi e momenti toccanti, battute esilaranti e sketch, Ginny Miller è diventata tra le protagoniste preferite dei prodotti di Netflix. La critica, inoltre, ha accolto positivamente la serie TV: Alan Sepinwall ha scritto per Rolling Stones che si rifà liberamente a Una mamma per amica, ma con un vantaggio importante. Ginny non vuole avere una migliore amica per mamma, come invece fa Rory con Lorelai.

Ginny e Georgia 2: trama

Quali sono i probabili sviluppi a cui assisteremo durante il corso della seconda stagione? Le dinamiche saranno incentrate sul passato della madre, Georgia. Probabilmente, il primo episodio della stagione 2 riprenderà da Ginny: ci si concentrerà su di lei, poiché aveva scoperto la verità su sua mamma, che potrebbe addirittura essere processata per omicidio.

A seguito della difficile scoperta, Ginny aveva anche preso un’importantissima decisione: andare via dalla madre, portando con sé il proprio fratellino. Le anticipazioni su Ginny e Georgia 2 sono ancora scarse, ma possiamo intuire che il legame tra le donne dovrà essere risanato. La domanda che ci poniamo è la seguente: è possibile? Ginny, alla fine, è rimasta sconvolta. Ci vorrà tempo per elaborare la verità su sua madre.

Prodotta da Blue Ice Pictures e Dynamic Television per Netflix, il team creativo della serie è al femminile. La showrunner è Debra J. Fisher, la creatrice è Sarah Lampert e la regista Anya Adams. Debra J. Fisher e Sarah Lampert sono rimaste felicissime del rinnovo della serie.

“Apprezziamo moltissimo l’incredibile risposta e l’amore che tutti voi avete mostrato verso Ginny & Georgia. Siamo particolarmente grate a Toni e Brianne, che hanno posto il livello dell’asticella sempre più in alto, offrendo un prodotto eccezionale. Non vediamo l’ora di tornare a Wellsbury per la seconda stagione.” E noi, ovviamente, non aspettiamo altro che di rivedere Wellsbury e scoprire i suoi misteri!

Ginny e Georgia 2: cast

Dal momento in cui non si sono ancora avute delle ufficializzazioni su possibili new entry e aggiunte al cast di Ginny & Georgia 2, è probabile che gli attori e le attrici continueranno a recitare nello show. Principalmente, vedremo il ritorno di Brianne Howey nel ruolo di Georgia Miller e Antonia "Tonia" Gentry vestirà i panni di Ginny Miller.

Brianne Howey: Georgia Miller

Antonia Gentry: Ginny Miller

Diesel La Torraca: Austin Miller

Felix Mallard: Marcus Baker

Sara Waisglass: Maxine Baker

Jennifer Robertson: Ellen Baker

Nathan Mitchell: Zio Miller

Katie Douglas: Abby Littman

Scott Porter: Paul Randolph

Raymond Ablack: Joe

Solamente tra qualche settimana (o mese) potremo avere informazioni più certe, soprattutto quando Netflix deciderà di rilasciare il trailer di Ginny & Georgia 2.

La probabile data di uscita

Essendo appena stata annunciata, potremo sicuramente vedere la seconda stagione durante l’anno 2022, nella tarda primavera-estate. Infatti, per girare i nuovi episodi, la produzione dovrà adattarsi seguendo le norme anti contagio da Covid-19. In ogni caso, i numeri raggiunti dalla serie TV sono enormi ed è nell’interesse di Netflix proporre Ginny & Georgia 2 il prima possibile.

Molto probabilmente sarà composta da dieci episodi, numero classico della piattaforma, che offre una formula molto precisa. I suoi prodotti sono sempre brevi, ma intensi. Allo stesso tempo, anche la durata degli episodi rimarrà uguale: circa 50-60 minuti di puro show. Gli attori, per adesso, non sono ancora tornati sul set, come invece è accaduto per Bridgerton 2: attendiamo nuovi sviluppi con ansia e un pizzico di curiosità.