D rama, con un pizzico di crime: Ginny e Georgia si prepara a conquistare il pubblico con dieci episodi nuovi di zecca. La serie è già stata paragonata a Una Mamma per Amica, ma ha davvero così tanto in comune con la storia di Rory e Lorelai?

Risate, intrighi ed emozioni: sono gli ingredienti alla base di Ginny e Georgia, la nuova serie di Netflix che si prepara a catturare i cuori di tantissime fan. Le premesse sono buone visti i numerosi punti di contatto con Una Mamma per Amica (Gilmour Girls), anche se sono in molti a storcere il naso quando si tratta di "versioni moderne" di qualcosa che ormai è entrato nell'immaginario collettivo. Anche in Ginny e Georgia le protagoniste dei dieci episodi della serie sono una mamma e la sua figlia adolescente, alle prese con tutti i problemi tipici di quell'età che inevitabilmente influenzano il rapporto tra genitori e ragazzi. Ma c'è anche qualcosa in più.

Ginny e Georgia, trama della serie

Ginny e Georgia è la storia di due donne, anzi di una giovane mamma e della sua figlia nel pieno dell'adolescenza. Georgia (Brianne Howey) ha trent'anni ed è una mamma single dal temperamento molto vivace e dal grande sex appeal. Questo carattere estroverso e deciso mette spesso a dura prova il rapporto con la quindicenne Ginny (Antonia Gentry) che al contrario è una ragazza più introversa, ribelle e allo stesso tempo più matura della madre.

Il patrigno di Ginny muore in un incidente un po' sospetto, così Georgia - che intanto riesce ad accaparrarsi l'eredità dei parenti del marito - decide di cambiare vita. O almeno ci prova. Si trasferisce insieme alla figlia in una pittoresca e facoltosa cittadina del Massachussets, creando non poco scontento in Ginny che è costretta a lasciare la sua casa e le sue amicizie.

Ed ecco che Ginny e Georgia non può fare a meno di richiamare alla mente Una Mamma per Amica. Madre e figlia si ritrovano ad affrontare insieme un grande cambiamento, per loro è la possibilità di rifarsi una vita lontane da un passato che (a quanto pare) intendono dimenticare. Ma ovviamente non mancano i problemi e le due donne si ritrovano ad affrontare numerosi ostacoli, a cominciare dal fatto che devono inserirsi in una comunità per le quali sono soltanto due estranee. Nuovi amori, amicizie che vanno e vengono e tutto quel che ha reso Una Mamma per Amica una delle serie preferite di sempre caratterizza anche Ginny e Georgia. Non è sempre facile ma Ginny e la madre Georgia possono sempre contare sul loro solido rapporto.

Ginny e Georgia, drama con un tocco di crime

A giudicare dalla trama Ginny e Georgia è una serie che volutamente ricalca Una Mamma per Amica. Sebbene le protagoniste siano una mamma e una figlia che abbandonano la loro città per rifarsi una vita, qui c'è dell'altro. A far da sottofondo alla storia c'è un pizzico di mistero in più, un tocco di crime, se così possiamo dire, che in Una Mamma per Amica manca.

Ginny e la madre Georgia cambiano città, lasciandosi tutto alle spalle, in seguito alla morte del marito-patrigno. L'uomo a quanto pare ha perso la vita in un incidente, le cui dinamiche però sembrano ancora avvolte nell'ombra. Netflix quindi aggiunge al tipico drama madre-figlia anche un po' di mistero e in ogni episodio della serie viene rivelato un pezzo del puzzle in più. Per far luce sulla vicenda dovremo seguire tutti gli episodi. E scoprire perché Ginny e Georgia hanno una strana reazione ogni volta che vedono un poliziotto.

Antonia Gentry, il debutto da protagonista

Intelligente, brillante, cinica e introversa. La quindicenne Ginny è interpretata dalla giovanissima Antonia Gentry. Classe 1997, l'attrice è nata ad Atlanta (Georgia) e sin da piccola ha mostrato una grande passione per l'arte, in particolare proprio per la recitazione.

Genny and Georgia rappresenta il suo vero debutto da protagonista, ma in passato la bella e dolce Antonia ha già collezionato una partecipazione importante in un'altra serie tv. Ha interpretato Wendy nella prima stagione di Dion, una produzione Netflix basata sugli omonimi romanzi a fumetti di fantascienza creati da Dennis A. Liu.

Come tutti i giovani, Antonia Gentry è molto attiva sui social e attraverso i suoi profili emerge il ritratto di una ragazza non solo talentuosa, ma anche piena di interessi. Pensate che sa suonare il pianoforte e cantare è uno dei suoi hobby preferiti.

Brianne Howey, 90210 e altri successi

Il ruolo della trentenne Georgia è affidato alla splendida Brianne Howey, attrice originaria di Los Angeles che sicuramente avete già avuto occasione di ammirare. Bionda e con un sorriso a dir poco ammaliante, in Ginny e Georgia la Howey interpreta una madre giovane, affascinante, anche un po' manipolatrice e che riesce a ottenere tutto quello che vuole. Una donna dal passato difficile che vive per sua figlia Ginny e che cerca di costruire per entrambe una vita serena e felice.

Ma torniamo a Brianne Howey, dove l'abbiamo già vista? La sua prima apparizione importante sul piccolo schermo risale al 2010 nella serie tv 90210, teen drama e sequel del cult Beverly Hills 90210 andato in onda per cinque stagioni. Da lì in poi l'attrice ha avuto diversi ruoli sia in serie - NCIS - Unità Anticrimine, Criminal Minds, Hart of Dixie e The Exorcist - che in film per il cinema, tra i quali XOXO di Christohper Louie e Viral di Henry Joost e Ariel Schulman.

Ginny e Georgia, data di uscita e streaming

Ginny e Georgia esce ufficialmente su Netflix martedì 24 febbraio. A partire da questa data potremo gustarci i dieci episodi (di 50 minuti ciascuno) e valutare se in effetti sarà all'altezza di Una Mamma per Amica. Le fan di Lorelai e Rory Gilmore resteranno deluse oppure no? Intanto godiamoci il trailer!