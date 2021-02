Film classici su Netflix: tutti quelli che non puoi perdere

T ra gli anni Ottanta, Novanta e anche Duemila sono usciti moltissimi titoli diventati autentici cult. Tra commedie romantiche, fantascienza e adattamenti da romanzi, una selezione di film classici su Netflix da rivedere assolutamente.

Ci sono davvero tanti film classici su Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, punta sempre su una vasta offerta di titoli, tra serie tv e film.

In materia di cinema, la scelta di grandi classici è davvero difficile, perché le pellicole cult disponibili sulla piattaforma sono tantissime.

Si va da kolossal Via col vento del 1939 alla fantascienza degli anni Ottanta, dalle pellicole ormai cult anni Novanta a personaggi iconici come Bridget Jones e storie dei Duemila ma già classiche per il messaggio universale e senza tempo che raccontano.

Sfogliando l’ampio catalogo della piattaforma streaming, ecco una selezione di film classici su Netflix che non puoi assolutamente perdere (in ordine alfabetico).

Bridget Jones

In tv c’era Sex and The City e al cinema Il diario di Bridget Jones (2001) e Che pasticcio, Bridget Jones! (2004), sempre con un’adorabile Renée Zellweger “indecisa” tra Colin Firth e Hugh Grant.

La serie tv sta per avere una stagione revival, quindi le pellicole sulla trentenne più famosa del cinema entrano a buon diritto nella selezione dei film classici su Netflix.

Casper

Adesso un film che mescola attori in carne e ossa e cartoni animati non fa più effetto, ma nel 1995 la storia del tenero fantasmino realizzato con la CGI (computer-generated imagery) con una giovanissima Christina Ricci era quasi avanguardia. Ecco perché Casper è ormai uno dei classici film su Netflix: è uno dei primi live-action noti al grande pubblico.

Forrest Gump

Un Tom Hanks da Oscar (il film ha ottenuto sei premi dell’Academy, nel complesso, una storia struggente e tanti aforismi e spunti di riflessione: al film diretto da Robert Zemeckis nel 1994 non manca davvero nulla. Semplicemente, è un capolavoro che non può mancare nella selezione dei film classici su Netflix.

Ghostbusters

Gli acchiappafantasmi più famosi del cinema: i due titoli anni Ottanta sono tra i film classici su Netflix, anche perché è in arrivo un nuovo capitolo, intitolato Ghostbusters: Legacy. Disponibile sulla piattaforma streaming c’è anche il reboot al femminile, del 2016.

Hook – Capitan Uncino

Il compianto Robin Williams nel ruolo di Peter Pan adulto e fuori forma, Dustin Hoffman in quelli di Capitan Uncino, Julia Roberts che interpreta Trilly: la versione cinematografica (1991) di Steven Spielberg della storia dell’Isola che non c’è è un titolo cult tra i film classici su Netflix.

Il Principe Cerca Moglie

Sono passati trent’anni (per la precisione, trentatrè) e il film diretto da John Landis è ormai un classico tra le commedie cult anni Ottanta, con protagonista Eddie Murphy in uno dei suoi (tanti) ruoli più iconici. Per i fan del principe Akeem c’è un ulteriore buon motivo per rivedere il film del 1988. Il 5 marzo 2021, infatti, su Amazon Prime Video esce il sequel, intitolato Il principe cerca figlio, sempre con Eddie Murphy e Arsenio Hall.

Jurassic Park

Per tutti, parlare di dinosauri nel cinema significa solo una cosa, cioè questo film di Steven Spielberg, che nel’93 ha popolato il grande schermo e l’immaginario collettivo con Tirannosauri (T-Rex), Velociraptor e altri fossili “viventi”.

A quel primo film, ormai tra i classici, hanno fatto seguito due sequel, mentre nel 2015 è cominciata una nuova trilogia: Jurassic World (cui ha fatto seguito Jurassic World - Il regno distrutto nel 2017) è a sua volta disponibile su Netflix, in attesa del terzo capitolo, Jurassic World: Dominion, che dovrebbe uscire nei cinema nel 2022.

La verità è che non gli piaci abbastanza

Inserire tra i film classici su Netflix una pellicola del 2009 potrebbe sembrare azzardato, ma in verità La verità è che non gli piaci abbastanza è uno di quei titoli che “nascono cult”. I suoi insegnamenti sulle relazioni, infatti, lo rendono un classico evergreeen da rivedere spesso, soprattutto quando si è in crisi sentimentale.

Per di più, ha un cast da far girare la testa: tra gli interpreti personali, ci sono Bradley Cooper, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Drew Barrymore, Jennifer Connelly.

Love Actually

Un altro caso di classico non “vecchio”. Il film a episodi è del 2003, ma il fil rouge sintetizzato dalla canzone Love Is All Around lo rendono un classico evergreen, grazie anche a un ricco cast di star. Va bene a Natale, a San Valentino e… in ogni momento in cui si ha voglia di una commedia romantica agrodolce.

Million Dollar Baby

Con quattro Oscar (Miglior film e Miglior regia a Eastwood, Miglior attrice protagonista a Hilary Swank e Miglior attore non protagonista a Morgan Freeman) questo film di (e con) Clint Eastwood è un autentico pugno nello stomaco – più forte di quelli tirati sul ring dalla protagonista Hilary Swank.

Orgoglio e Pregiudizio

Quando si tratta di un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jane Austen, è sempre giusto parlare di film classici. Su Netflix c’è quello del 2013 con Keira Knightley nel ruolo della protagonista Elizabeth Bennet. A proposito di film tratti dalla scrittrice Jane Austen, disponibile su Netflix c’è anche Ragione e Sentimento.

Ritorno al Futuro

Tra i film classici su Netflix, non mancano i tre capitoli della trilogia di Ritorno al Futuro. Tutti e tre sono diretti da Robert Zemeckis e hanno come protagonista Michael J. Fox nel ruolo di Marty McFly, affiancato da Christopher Lloyd, cioè Doc. In fondo, cosa c’è di più classico di un salto avanti (e indietro) nel tempo a bordo di una Delorean?

The Others

Nel 2020 il romanzo di Henry James Il giro di vite ha ispirato un film horror (The Turning - La casa del male di Flora Sigismondi) e una serie tv Netflix (The Haunting of Bly Manor), ma tra i vari adattamenti precedenti questo film (2001) con Nicole Kidman è decisamente un classico da non perdere.

Via col vento

Ultimo, ma solo per ordine alfabetico, il più classico tra i film classici su Netflix. Il kolossal melodrammatico è l’adattamento cinematografico (del 1939!) dell’omonimo romanzo di Margareth Mitchell e contiene davvero tutti gli ingredienti perché sia un super classico.