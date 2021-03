House of Gucci: cosa sappiamo sul film che vedrà protagonista Lady Gaga

U no scatto del set pubblicato da Lady Gaga sui social ha acceso i riflettori su House of Gucci, il film che racconterà le vicende della famiglia Gucci

Nelle ultime ore, sui social è tutto un fiorire di commenti su House of Gucci, il film che racconterà le vicende della famiglia Gucci. Merito di Lady Gaga, che interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, la ex moglie di Maurizio Gucci. Dopo che la star ha postato sul suo profilo Twitter una foto che la ritrae insieme ad Adam Driver, alias Maurizio Gucci, su un terrazzo innevato della Valle d'Aosta, infatti, migliaia di fan di tutto il mondo sono andati in solluchero. Ma che cosa sappiamo del nuovo film di Ridley Scott che, stando alle premesse, farà faville?

La foto sui social

Partiamo proprio dalla foto. Lady Gaga, di nero vestita, sembra interpretare perfettamente i panni della "vedova nera", con quello sguardo di ghiaccio, quasi sfidante, e quell'aria chic e altezzosa. I gioielli vistosi e il colbacco di cincillà sono i simboli di un'alta borghesia che in quell'epoca puntava tutto sull'apparenza. Adam Driver troneggia sulla moglie, molto più bassa di lui, eppure mister Gucci non sembra il vero "padrone" della scena. Con la sua salopette bianca e il maglione a collo alto color panna ci catapulta direttamente negli anni settanta.

Non è solo la foto postata da Lady Gaga, ma anche gli altri scatti rubati durante le prime riprese a trasudare uno stile e un'eleganza d'altri tempi. A giudicare dalle immagini diffuse in questi giorni, quella che si respira sul set è un'atmosfera "da Milano da bere". I look bon ton e vintage dei protagonisti ci parlano di quel passato sfavillante che oggi sembra così lontano e che ha suscitato tanto clamore.

House of Gucci, la trama

La sceneggiatura di House of Gucci è basata sul libro del 2001 di Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, la cui versione italiana è intitolata La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo. Parla dell'intricata e affascinante vicenda che ha visto per protagonista la famiglia Gucci dagli anni '70 agli anni '90 del secolo scorso: una storia iniziata con il matrimonio da fiaba fra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, nel 1973, e culminata con l'omicidio di Maurizio, che ha segnato profondamento l'Italia degli anni '90.

I primi sono gli anni delle case di lusso, delle feste, degli yatch, dei viaggi, dei gioielli, delle copertine dei giornali. Ma anche della nascita delle due figlie della coppia: Alessandra (nata nel 1977) e Allegra (nata nel 1981). Poi arrivano le liti furibonde e i tradimenti. Nel 1985, dopo 12 anni di matrimonio, Maurizio parte per un brave viaggio d’affari e non fa più ritorno a casa: lascia Patrizia per una donna più giovane, Paola Franchi. Nel 1992, arriva il divorzio ufficiale.

La mattina del 27 marzo 1995 Maurizio viene assassinato con quattro colpi di pistola nell'androne del palazzo in cui abita. Iniziano subito le indagini, che portano, nel 1997, all'arresto di Patrizia, ritenuta mandante e organizzatrice dell'omicidio. La "Vedova Nera", come viene ribattezzata da tutti, riceve una pena pari a 29 anni di carcere, poi ridotta a 26 dalla Corte d'Appello di Milano.

La pellicola sarà girata completamente in Italia

Le riprese di House of Gucci proseguono senza soste. Dopo Roma, dove sono state girate le prime scene, e la Val d'Aosta, il set si è spostato a Milano, nei luoghi in cui i Gucci hanno realmente vissuto gran parte della loro vita: principalmente via Festa del Perdono, via Santo Spirito e via Marina (nei pressi di corso Venezia, dove è avvenuto l'omicidio). La troupe girerà anche a Firenze e sul lago di Como. La pellicola, infatti, sarà interamente ambientata in Italia. Covid-19 permettendo, dovrebbe uscire il 24 novembre 2021.

Il film è diretto da Ridley Scott e Giannina Scott, attraverso la loro etichetta Scott Free Productions. Se alla regia ci sono nomi altisonanti non è lo stesso per la sceneggiatura. A scrivere la sceneggiatura per l'adattamento cinematografico, infatti, è stato Roberto Bentivegna, autore italo-inglese alla sua prima grande prova. La MGM ha acquistato i diritti di distribuzione della pellicola.

House of Gucci, il super cast

Quello di House of Gucci è un super cast. Infatti, oltre ad Adam Driver e Lady Gaga (che ritorna sul set dopo il clamoroso successo raggiunto con A Star is Born accanto a Bradley Cooper) nei panni dei due protagonisti, vanta:

Al Pacino, nel ruolo di Aldo Gucci, lo zio di Maurizio, che viene arrestato per evasione fiscale e licenziato dalla società di famiglia proprio da Maurizio;

nel ruolo di Aldo Gucci, lo zio di Maurizio, che viene arrestato per evasione fiscale e licenziato dalla società di famiglia proprio da Maurizio; Jared Leto, che interpreta Paolo Gucci, figlio di Aldo e cugino di Maurizio, morto nel '95 pochi mesi dopo il tristemente noto omicidio;

che interpreta Paolo Gucci, figlio di Aldo e cugino di Maurizio, morto nel '95 pochi mesi dopo il tristemente noto omicidio; Jeremy Irons, che è Rodolfo Gucci, il padre di Maurizio. Contrario al matrimonio del figlio con Patrizia Reggiani, alla morte, avvenuta nel 1983, lascia al figlio le redini della società e un patrimonio di oltre 800 miliardi di lire;

che è Rodolfo Gucci, il padre di Maurizio. Contrario al matrimonio del figlio con Patrizia Reggiani, alla morte, avvenuta nel 1983, lascia al figlio le redini della società e un patrimonio di oltre 800 miliardi di lire; Camille Cottin veste i panni di Paola Franchi, la donna di cui si innamora Maurizio e che porta alla fine del suo matrimonio.