L ady Gaga è arrivata a Roma per iniziare le riprese di Gucci, il film in cui interpreterà Patrizia Reggiani.

Lady Gaga è arrivata a Roma dove inizieranno presto le riprese del film su Gucci in cui interpreterà Patrizia Reggiani. La popstar è stata scelta da Ridley Scott per vestire i panni della moglie di Maurizio Gucci nella pellicola che racconta l’omicidio del manager.

Il cast del film su Gucci con Lady Gaga

Se Lady Gaga presterà il volto a Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, accusata di aver ordinato il suo omicidio, il resto del cast scelto da Ridley Scott non delude le aspettative. Secondo alcune indiscrezioni prima di scritturare la cantante, il regista di Blade Runner aveva proposto la pellicola a Leonardo DiCaprio e Angelina Jolie. I protagonisti invece saranno Adam Driver e Lady Gaga che reciteranno accanto a Robert De Niro, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino. Le riprese dovrebbero iniziare a marzo e si svolgeranno in giro per l’Italia.

Lady Gaga a Roma per il film Gucci

In attesa di iniziare le riprese di Gucci, Lady Gaga è stata paparazzata a spasso per le vie di Roma. Le foto la immortalano con i capelli castani, un abito leopardato e occhiali scuri, molto diversa da come l’avevamo vista in occasione dell’Inauguration Day di Joe Biden quando aveva sfoggiato un caschetto biondo platino. La popstar ha lasciato gli Stati Uniti per trasferirsi momentaneamente nella Capitale, scegliendo un meraviglioso attico affacciato sui Fori Imperiali. Dopo l’enorme successo di A Star Is Born con Bradley Coopert, Lady Gaga ha iniziato una carriera come attrice. La pellicola, che ancora oggi è una fra le più viste sulla piattaforma Netflix, ha avinto l’Oscar come miglior canzone. Fra i prossimi impegni di Lady Germanotta, dopo la pellicola su Patrizia Reggiani, c’è la partecipazione a Bullet Train, un action con Brad Pitt. In seguito tornerà alla sua grande passione, la musica, realizzando un disco swing con Tony Bennett.

La storia del delitto Gucci nel film con Lady Gaga

Il film di Ridley Scott si ispira al libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed di Sara Gay Forden. Racconterà la storia della dinastia a capo della maison del lusso, fondata nel 1921 e segnata nel 1995 dall’omicidio di Maurizio Gucci, il nipote del fondatore del brand fiorentino. Il manager venne trovato morto sugli scalini del palazzo del suo ufficio a Milano. A ucciderlo due colpi di pistola sparati da uno sconosciuto e rivelatesi mortali. L’assassinio di Gucci per diversi anni restò un enigma. Per circa due anni gli inquirenti continuarono a brancolare nel buio sino all’inattesa svolta. A fornirla fu un collaboratore di giustizia che raccontò di aver raccolto le confidenze di un compagno di cella che si vantava di aver partecipato al celebre omicidio. In breve tempo gli investigatori riuscirono a ricomporre un intricato puzzle, fatto di gelosie e amori spezzati, arrivando a incriminare Patrizia Reggiani, ex moglie di Gucci, indicata come la mandante del delitto.

Chi è Patrizia Reggiani, la donna interpretata da Lady Gaga

Bellissima come Liz Taylor, accusata di aver ordito il piano per uccidere il suo ex marito, Patrizia Reggiani è la donna interpretata da Lady Gaga. Conosciuta da tutti come Lady Gucci, è la protagonista di una storia che parla di amori travolgenti, lusso e vendetta. Era il 1971 quando Patrizia e Maurizio si incontrarono per la prima volta a una festa. Lei, splendida e con uno sguardo ammaliante, conquistò da subito il manager che fece di tutto per uscire con lei. Poco tempo dopo da quel fatidico incontro sarebbe nato un grande amore, segnato dalla passione, ma anche dall’opposizione netta di Rodolfo Gucci, patron della maison fiorentina.

Dal 1972 al 1985, Patrizia Reggiani vive un’esistenza da favola, fra yacht, party di lusso, case sparse in giro per il mondo, ma soprattutto l’amore incondizionato del marito. La coppia ha due figlie, Allegra e Alessandra, e riempie e pagine dei rotocalchi rosa. La situazione inizia a precipitare quando nel 1983 muore Rodolfo, il padre di Maurizio. Il manager parte per Firenze e poco dopo il medico di famiglia comunica a Patrizia la sua volontà di divorziare. Inutile tentare di recuperare il rapporto e dopo mesi di tensioni fra i due inizia una lunga battaglia legale.

Nel 1993 Gucci vende l’azienda di famiglia, mentre Patrizia è reduce da una delicata operazione per rimuovere un tumore al cervello che l’ha lasciata molto provata. Maurizio sembra ormai felice accanto alla nuova compagna Paola Franchi quando nel 1995 viene raggiunto da alcuni colpi di pistola che saranno fatali. Per quell’omicidio, qualche anno dopo, verrà condannata proprio Patrizia, accusata di aver commissionato il delitto. Oggi è libera, dopo aver scontato la sua pena, e si definisce come "una Gucci, la più Gucci di tutte". Non ha mai ammesso di aver pagato i killer dell’ex, ma continua ad affermare di essere responsabile solo di uno sfogo personale in cui aveva detto: "Vorrei che Maurizio morisse”.