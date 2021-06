R innovare casa vestendola di colore è il desiderio di molte: ecco qualche idea di home decor non troppo costosa per rinnovare casa e portare luminosità in ogni stanza.

Ogni stagione porta con sé trend, colori e must nella moda così come nel mondo del design: se desideri reinventare la tua casa questo è proprio il momento giusto. Ci sono tante cose che puoi fare a livello di home decor per rendere la tua casa colorata e luminosa in vista dell’estate e alcune di quelle che abbiamo selezionato sono anche low cost. Scopriamo insieme 5 idee di home decor che renderanno la tua casa luminosa e coloratissima.

Stile Hygge in estate

Se c’è un trend che non è ancora passato di moda è quello dell’arredamento in stile Hygge. Il design scandinavo che rende le case accoglienti non va in vacanza e per l’estate viene semplicemente rinnovato; continua a prediligere materiali naturali come il legno e a giocare con sfumature molto chiare ma allo stesso tempo calde per rendere l’ambiente confortevole e in perfetto stile nordico.

Il colore dell’estate? Il verde salvia

Non solo sfumature vivaci ed eccentriche, tra le 5 idee di home decor che renderanno la tua casa luminosa e coloratissima c’è una tonalità di colore di grande tendenza: il verde salvia. Delicato, pastello e romantico si adatta a diversi stili di arredamento tra cui quello Shabby Chic ma anche quello vintage. Puoi optare per piccoli tocchi di colore, oppure puoi pensare di utilizzare la vernice di questa tonalità per ridipingere pensili o altri elementi della casa.

Giardino verticale e fiori estivi

I fiori non devono mai mancare e in modo particolare tra le 5 idee di home decor che renderanno la tua casa luminosa e coloratissima consigliamo il giardino verticale. Perfetto per dare vita ad orti, per creare un angolo con erbe aromatiche o per fiori colorati, è un’ottima scelta per chi non ha il giardino e deve ripiegare sullo spazio disponibile sulle pareti.

Oltre al giardino verticale però puoi portare luce e colore scegliendo i giusti fiori di tendenza e di stagione; opta per fiori estivi e colorati sia in versione fresca e vera che volendo nella variante finta purché di qualità. Altra alternativa è portare la stampa floreale a spasso per la casa scegliendola per i tessili.

Texture estive

Stampe leggere e vivaci ma anche attenzione ai tessuti: gioca con i colori e non aver paura di osare sfruttando le colorazioni più di tendenza per l’estate. Non solo verde salvia come abbiamo citato precedentemente o il tema navy, puoi optare anche per stampe in stile marocchino o orientaleggiante. Attenzione poi alla tipologia di tessuto: se abbiamo apprezzato il velluto per l’inverno ora è il momento di metterlo da parte scegliendo lino e cotone perfetti per rendere più ariosi e freschi gli ambienti.

Luci da esterno

Un elemento di home decor che fa subito atmosfera e che non deve assolutamente mancare nella tua casa è quello delle luci da esterno. Perfette per decorare il balcone, per creare un salottino o un angolo relax sul terrazzo. Le luci da esterno possono creare una bellissima atmosfera e vengono utilizzate sia nella versione classica a corrente che in quella solare per un approccio più green ed ecologico.

Qualche idea in più per rinnovare la casa in estate

La stagione calda è il momento giusto per rinnovare casa, se abbiamo suggerito prima qualche piccola miglioria poco invasiva e poco dispendiosa ora vogliamo sottolineare come una rinfrescata alle pareti possa essere il modo giusto per portare allegria e luminosità in una casa. Secondo le tendenze colore continua a trionfare il bianco ma vengono aggiunte anche sfumature pastello e colorate per dare vivacità all’ambiente. Uno dei trend che si vedono di più è quello di creare una parete colorata a contrasto, lasciando invece gli altri bianchi. Questo stratagemma è utile soprattutto nelle case più piccole.

Un altro elemento che può piacere e portare luminosità in un ambiente domestico durante la stagione estiva è una pianta di agrumi e più precisamente di limoni; perfetta sia sul balcone che disposta all’ingresso porta profumo e una vera e propria atmosfera mediterranea.

Altra tonalità di grande tendenza per l’estate oltre al verde salvia e alle sfumature di azzurro è certamente il giallo: ideale per dettagli, decorazioni e tessili diventa un ottimo colore per portare l’estate in casa. In più non trascurare il tuo spazio outdoor: se hai un balcone o un terrazzo cerca di renderlo vivibile per poter trascorrer serate spensierate all’aperto; anche in questo caso punta su materiali giusti come il rattan o la paglia, sì a tessili leggeri come il lino e il cotone ma soprattutto non dimenticare il verde che crea atmosfera ma allo stesso tempo aiuta anche a creare zone d’ombra. Per quanto riguarda gli insetti invece puoi optare per delle lanterne con all’interno candele al geranio o alla citronella che sono note per le proprietà di respingere api, vespe e zanzare.